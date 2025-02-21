Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.



▫️ Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, шести механизированных, горно-штурмовой, четырех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, трех бригад территориальной обороны и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гуево, Гончаровка, Заолешенка, Казачья Локня, Куриловка, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Махновка, Мирный, Никольский, Олешня, Рубанщина и Суджа. Отражены две контратаки противника.



▫️ Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Агроном, Колмаков, Косица, Кубаткин, Мартыновка, Меловой, Николаевка, Старая Сорочина, Черкасское Поречное, а такжеБасовка, Беловоды, Варачино, Журавка, Мирополье, Новенькое и Юнаковка в Сумской области.



За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты «CV-90» производства Швеции, четыре бронетранспортера, 15 боевых бронированных машин, 16 автомобилей, три артиллерийских орудия, четыре миномета, две боевые машины РСЗО и зенитная самоходная установка «Gepard» производства Германии, а также два пункта управления БпЛА и склад боеприпасов.



▫️ Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 62450 военнослужащих, 373 танка, 280 боевых машин пехоты, 233 бронетранспортера, 1962 боевые бронированные машины, 2112 автомобилей, 464 артиллерийских орудия, 51 пусковую установку реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 22 пусковых установки зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, девять транспортно-заряжающих машин, 111 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, семь РЛС ПВО, 49 единиц инженерной и другой техники, из них 19 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также четырнадцать бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.



Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Минобороны России