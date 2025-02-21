Путину стыдно перед создателями советского химпрома

Путин заявил, что ему стыдно перед создателями советского химпрома за то, что их наследие было растрачено.



"Жили в кабинетах, а кабинеты свои перенесли на колеса. Жили в железнодорожных вагончиках, переезжая по всей огромной территории Советского Союза, из одной республики в другую. Недоедали, недосыпали, создавали химическую промышленность", — сказал президент России.

Глава государства отметил, что после распада СССР важнейшие предприятия были разрушены, а их оборудование вывезли за границу или пустили на металлолом.

Что еще сказал Путин на пленарном заседании форума "Технологии будущего":

РФ важно иметь собственные технологические ключи, которые позволят экспортировать не первичное сырье, а продукцию высоких стандартов;

России надо добиться превосходства в химии и производстве новых материалов, предлагать конкурентные по качеству инновационные продукты;

Россия до сих пор не добывает литий, хотя могла бы делать это 10-15 лет назад.

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Чтобы стыдно не было, химпром надо восстанавливать, создавать новые предприятия, модернизировать старые, готовить специалистов всех уровней, инвестировать в разивтие новых технологий, брать все лучшее, что было в советском химпроме и соединяя это с новыми технологиями. Это лучший способ почтить достижения наших предков.

PS. Литий можно начать добывать на освобожденных территориях Донбасса, совмещая приятное с полезным.



Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. Путин выразил сожаление о потере наследия советского химпрома, отметив самоотверженность его создателей.

2. После распада СССР произошло разрушение важных химических предприятий:

– Оборудование было вывезено за границу

– Часть оборудования пошла на металлолом

3. Обозначены ключевые задачи для России:

– Развитие собственных технологий для экспорта продукции высоких стандартов

– Достижение превосходства в химии и производстве новых материалов

– Необходимость начать добычу лития, упущенную 10-15 лет назад

4. Отмечена возможность добычи лития на территориях Донбасса.

Вывод:

Статья отражает критическую оценку текущего состояния химической промышленности России по сравнению с советским периодом. Подчеркивается необходимость комплексного восстановления отрасли через модернизацию существующих предприятий, создание новых производств, подготовку специалистов и внедрение современных технологий. Предлагается синтез советского опыта с современными технологическими решениями как путь к возрождению отечественного химпрома.