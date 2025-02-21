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Путину стыдно перед создателями советского химпрома

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Путину стыдно перед создателями советского химпрома

Путин заявил, что ему стыдно перед создателями советского химпрома за то, что их наследие было растрачено.

"Жили в кабинетах, а кабинеты свои перенесли на колеса. Жили в железнодорожных вагончиках, переезжая по всей огромной территории Советского Союза, из одной республики в другую. Недоедали, недосыпали, создавали химическую промышленность", — сказал президент России.

Глава государства отметил, что после распада СССР важнейшие предприятия были разрушены, а их оборудование вывезли за границу или пустили на металлолом.

Что еще сказал Путин на пленарном заседании форума "Технологии будущего":

РФ важно иметь собственные технологические ключи, которые позволят экспортировать не первичное сырье, а продукцию высоких стандартов;
России надо добиться превосходства в химии и производстве новых материалов, предлагать конкурентные по качеству инновационные продукты;
Россия до сих пор не добывает литий, хотя могла бы делать это 10-15 лет назад.

https://t.me/zvezdanews/154532 – цинк

Чтобы стыдно не было, химпром надо восстанавливать, создавать новые предприятия, модернизировать старые, готовить специалистов всех уровней, инвестировать в разивтие новых технологий, брать все лучшее, что было в советском химпроме и соединяя это с новыми технологиями. Это лучший способ почтить достижения наших предков.

PS. Литий можно начать добывать на освобожденных территориях Донбасса, совмещая приятное с полезным.

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. Путин выразил сожаление о потере наследия советского химпрома, отметив самоотверженность его создателей.

2. После распада СССР произошло разрушение важных химических предприятий:
   – Оборудование было вывезено за границу
   – Часть оборудования пошла на металлолом

3. Обозначены ключевые задачи для России:
   – Развитие собственных технологий для экспорта продукции высоких стандартов
   – Достижение превосходства в химии и производстве новых материалов
   – Необходимость начать добычу лития, упущенную 10-15 лет назад

4. Отмечена возможность добычи лития на территориях Донбасса.

Вывод:
Статья отражает критическую оценку текущего состояния химической промышленности России по сравнению с советским периодом. Подчеркивается необходимость комплексного восстановления отрасли через модернизацию существующих предприятий, создание новых производств, подготовку специалистов и внедрение современных технологий. Предлагается синтез советского опыта с современными технологическими решениями как путь к возрождению отечественного химпрома.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9684089.html
Метки: литий, производство, промышленность, Путин, Россия, ссср, химия
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 1868 1556
    Valeriy Bondarik час назад

      ,,,Privet,,,

      Если Он(ВВП)”ЭТО” сказал,то Он ПРАВ!!!
      * а ведь произошёл РАЗВАЛ не-только ХИМ-промышленности…
      * произошёл РАЗВАЛ ВСЕГО,что Было Создано при СССР!
      * и “РУЛИТ” развалом – НАСЛЕДНИК кпсс – Т.Н.”едроССня”…
      * “ЕЛЬЦИНщина”=”СОБЩАКовщина” – НЫНЕ “у-руля” России…
      * “ОНИ” Россию УМЫШЛЕННО – РАЗРУШАЮТ(ПОВСЕМЕСТНО)ИЗ-НУТРИ!!!
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      …Россию(по-РАЗНОМУ…)- ИЗ-НУТРИ ДЕстабилизируют…
      …ИХними “законами” – Россию(ПОВСЕМЕСТНО)”НАСИЛУЮТ”…
      …Россию СПЕЦИАЛЬНО – ОРДАми чужИХ заселяют(=КОЛОНИЗИРУЮТ)…
      …ДЛЯ полит-МАЙДАНА в России – “ИХ” подготавливают…
      …Посредством ЧУЖ`ИХ – Россию поРАБощают(“ТИХИМ-сапом”)…
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      Промышленность России – ДЕмонтируется…
      а Т.Н.”Liберальная-демократия” – НАВЯЗЫВАЕТСЯ…
      (liберальная-демократия ЭТО: балаган=карнавал=ШОУ!
      ПОСРЕДСТВОМ “её” ПРОИСХОДИТ малозаметное:демократия
      ЛИШАЕТ страну суверенитета(СУБЪЕКТивности)…)
      * и именно Т.Н.”едроССня” – этому СПОСОБСТВУЕТ…
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      :-)ВВП не может того не-понимать,что НУЖНО:
      ! Срочно,в России “ЭТ`ИХ” правителей(“законников”)Менять!!!
      ->>> Нужно(СРОЧНО)Русских – во власть ВОЗВРАЩАТЬ!!!
      (ведь ЧУЖ`ИМИ:НАЧАЛИ…Россию(ИЗ-НУТРИ)ЗАХВАТЫВАТЬ=побеждать…)
      …Промышленность(ПОВСЕМЕСТНО),как при СССР – Нужно ВОЗРОЖДАТЬ!
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      - ВСЕМ:”паранжи”=НИКi СНИМАТЬ и – обсуждения начинать…
      (но про Культуру общения НЕ забывать…)

      – Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада.21-2-25

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