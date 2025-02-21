Путину стыдно перед создателями советского химпрома
Путину стыдно перед создателями советского химпрома
Путин заявил, что ему стыдно перед создателями советского химпрома за то, что их наследие было растрачено.
"Жили в кабинетах, а кабинеты свои перенесли на колеса. Жили в железнодорожных вагончиках, переезжая по всей огромной территории Советского Союза, из одной республики в другую. Недоедали, недосыпали, создавали химическую промышленность", — сказал президент России.
Глава государства отметил, что после распада СССР важнейшие предприятия были разрушены, а их оборудование вывезли за границу или пустили на металлолом.
Что еще сказал Путин на пленарном заседании форума "Технологии будущего":
РФ важно иметь собственные технологические ключи, которые позволят экспортировать не первичное сырье, а продукцию высоких стандартов;
России надо добиться превосходства в химии и производстве новых материалов, предлагать конкурентные по качеству инновационные продукты;
Россия до сих пор не добывает литий, хотя могла бы делать это 10-15 лет назад.
https://t.me/zvezdanews/154532 – цинк
Чтобы стыдно не было, химпром надо восстанавливать, создавать новые предприятия, модернизировать старые, готовить специалистов всех уровней, инвестировать в разивтие новых технологий, брать все лучшее, что было в советском химпроме и соединяя это с новыми технологиями. Это лучший способ почтить достижения наших предков.
PS. Литий можно начать добывать на освобожденных территориях Донбасса, совмещая приятное с полезным.
Комментарий редакции
Основные тезисы:
1. Путин выразил сожаление о потере наследия советского химпрома, отметив самоотверженность его создателей.
2. После распада СССР произошло разрушение важных химических предприятий:
– Оборудование было вывезено за границу
– Часть оборудования пошла на металлолом
3. Обозначены ключевые задачи для России:
– Развитие собственных технологий для экспорта продукции высоких стандартов
– Достижение превосходства в химии и производстве новых материалов
– Необходимость начать добычу лития, упущенную 10-15 лет назад
4. Отмечена возможность добычи лития на территориях Донбасса.
Вывод:
Статья отражает критическую оценку текущего состояния химической промышленности России по сравнению с советским периодом. Подчеркивается необходимость комплексного восстановления отрасли через модернизацию существующих предприятий, создание новых производств, подготовку специалистов и внедрение современных технологий. Предлагается синтез советского опыта с современными технологическими решениями как путь к возрождению отечественного химпрома.
,,,Privet,,,
Если Он(ВВП)”ЭТО” сказал,то Он ПРАВ!!!
* а ведь произошёл РАЗВАЛ не-только ХИМ-промышленности…
* произошёл РАЗВАЛ ВСЕГО,что Было Создано при СССР!
* и “РУЛИТ” развалом – НАСЛЕДНИК кпсс – Т.Н.”едроССня”…
* “ЕЛЬЦИНщина”=”СОБЩАКовщина” – НЫНЕ “у-руля” России…
* “ОНИ” Россию УМЫШЛЕННО – РАЗРУШАЮТ(ПОВСЕМЕСТНО)ИЗ-НУТРИ!!!
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…Россию(по-РАЗНОМУ…)- ИЗ-НУТРИ ДЕстабилизируют…
…ИХними “законами” – Россию(ПОВСЕМЕСТНО)”НАСИЛУЮТ”…
…Россию СПЕЦИАЛЬНО – ОРДАми чужИХ заселяют(=КОЛОНИЗИРУЮТ)…
…ДЛЯ полит-МАЙДАНА в России – “ИХ” подготавливают…
…Посредством ЧУЖ`ИХ – Россию поРАБощают(“ТИХИМ-сапом”)…
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Промышленность России – ДЕмонтируется…
а Т.Н.”Liберальная-демократия” – НАВЯЗЫВАЕТСЯ…
(liберальная-демократия ЭТО: балаган=карнавал=ШОУ!
ПОСРЕДСТВОМ “её” ПРОИСХОДИТ малозаметное:демократия
ЛИШАЕТ страну суверенитета(СУБЪЕКТивности)…)
* и именно Т.Н.”едроССня” – этому СПОСОБСТВУЕТ…
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:-)ВВП не может того не-понимать,что НУЖНО:
! Срочно,в России “ЭТ`ИХ” правителей(“законников”)Менять!!!
->>> Нужно(СРОЧНО)Русских – во власть ВОЗВРАЩАТЬ!!!
(ведь ЧУЖ`ИМИ:НАЧАЛИ…Россию(ИЗ-НУТРИ)ЗАХВАТЫВАТЬ=побеждать…)
…Промышленность(ПОВСЕМЕСТНО),как при СССР – Нужно ВОЗРОЖДАТЬ!
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- ВСЕМ:”паранжи”=НИКi СНИМАТЬ и – обсуждения начинать…
(но про Культуру общения НЕ забывать…)
– Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада.21-2-25