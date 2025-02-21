Что-то неладное творится в «датском королевстве», то бишь на «цивилизованном» Западе, где громадные государственные деньги, даже золото из банков и национальных хранилищ пропадают неизвестно куда.

Начнем с Украины, которая за последние годы получила от западных стран, в основном от США, многие миллиарды долларов. И вот в среду президент США Дональд Трамп объявил, что Владимир Зеленский не знает «о судьбе» как минимум половины денег, выделенных Вашингтоном в качестве финансовой помощи. Он отметил, что Киев ни разу не предоставил отчета об использовании средств.

Американский президент напомнил, что европейские страны направили Киеву около $100 млрд финансовой помощи, а США — более $300 млрд. «Но где все эти деньги, которые были даны? Куда они уходят? Я никогда не видел отчетности об этом. Я не вижу никакого учета»,— сказал господин Трамп в ходе пресс-конференции в своей резиденции во Флориде. По его словам, руководству Украины следует выяснить, на какие нужды пошли все предоставленные средства.

В начале февраля в интервью американскому агентству Associated Press Зеленский заявил, что Киев не получил даже половины выделенной союзниками помощи. По его словам, когда речь заходит о выделенных США $177 млрд — «точной цифре, которую поддержал Конгресс», — то в Киев эта помощь поступала «не деньгами, а оружием». Зеленский утверждает, что от США Украина получила только $76 млрд. А где же остальное? Прямо, как восклицал в свое время русский бард Владимир Высоцкий: «Где деньги, Зин?».

Но неизвестно куда делись, не только миллиарды, отправленные на Украину. Невесть куда исчезает даже золото из казалось бы самых надежных западных банках.

Как сообщил в среду греческий портал Pronews, Банк Англии объявил дефолт по поставкам технического золота, показав, что его золотые резервы существовали только на бумаге.

Банк опубликовал заявление, в котором говорится, что он может поставлять золото клиентам только в течение 4–8 недель, что является незаконным в соответствии с законом, требующим поставки в течение 14 дней. Аналитики в шоке, пишет Pronews, государство утверждало, что хранит золото, за которое были уплачены деньги, но теперь выясняется, что хранилища пусты. Инвестор Эндрю Магуайр даже выступил в британском парламенте, задав вопрос, почему правительство игнорирует крах рынка золота. Местонахождение золота остается неизвестным. Термин «дефолт» британские СМИ заменили эвфемизмом «отсутствие». Нет золота — и всё тут! «Все как обычно», — с иронией замечает Pronews.

Но еще более громкий «золотой» скандал вспыхнул в США на днях. Миллиардер Илон Маск, которого Дональд Трамп назначил на пост главы Департамента эффективности государственного управления (DOGE) в своей новой администрации, неожиданно потребовал провести аудит в знаменитом Форт-Ноксе, где хранится половина золотого запаса США, чтобы убедиться, что он все еще на месте. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети Х.

«Кто может подтвердить, что золото не было украдено из Форт-Нокса? Может, оно там, а может — нет. Золото принадлежит американской общественности! Мы хотим знать, что оно все еще там», — написал Маск.

А ранее пользователи социальных сетей, включая сенатора-республиканца Рона Пола, призвали Илона Маска и его Департамент эффективности государственного управления провести аудит Форт-Нокса в рамках кампании по сокращению государственных расходов. Генеральный директор Tesla и SpaceX, в свою очередь, принял предложение со словами: «Давайте сделаем это!»

«Некоторые люди подозревают, что золото было задействовано в золотых свопах с иностранными правительствами или банками, торгующими слитками, другие полагают, что золото было тайно вывезено из Форт-Нокса и продано, а третьи считают, что слитки в Форт-Ноксе на самом деле представляют собой позолоченный вольфрам», — приводят СМИ слова парламентария Рона Пола во время слушаний 2011 года.

Как известно, золотой запас США должен находиться на территории американской военной базы, в одном из самых надежных хранилищ в мире — Форт-Ноксе. По различным данным, там хранится около 4580 тонн золота. Кроме этого, как отмечали СМИ, в хранилище держат особые реликвии: оригинал Конституции США и декларация о независимости, ценности, вывезенные американской армией из Европы во время Второй мировой войны и т.п.

История самого Форта-Нокс восходит к 1934 году, когда президент Франклин Рузвельт подписал Закон о золотом резерве 1934 года. Этот резерв формировался за счет того драгоценного металла, который граждане США, американские банки и другие юридические лица обязаны были сдавать в Казначейство США.

Имевшихся у финансового ведомства хранилищ было явно недостаточно и было решено построить новое для золота на территории военной базы Форт-Нокса, в Кентукки.

Строительство было завершено в рекордно короткие сроки. В Форт-Нокс было перевезено в общей сложности 157,82 миллиона тройских унций (4.909 метрических тонн). Это было примерно 45% общего объема золотых запасов США, которые на тот момент составляли 351,9 миллиона тройских унций (10.947 метрических тонн). Потом была вторая волна отгрузок, которая завершилась к 1 марта 1941 года. По оценкам, в США в это время было сосредоточено около 80 % резервного золота всех стран мира.

Однако в первой половине 1950-х гг. золотой резерв стал потихоньку таять. К моменту, когда американский президент Ричард Никсон объявил 15 августа 1971 года о временном прекращении конвертации долларов в золото, золотой резерв снизился до 8.133,5 тонны. Серьёзных его проверок не проводилось с начала 1950-х годов. Считается, что последний раз Форт-Нокс проверялся более полувека назад — в сентябре 1974 года. Хотя скептики утверждают, что и тогдашняя ревизия была не более чем ее имитация. На самом деле была проведена всего лишь фотосессия с участием журналистов в помещениях, где размещались предполагаемые резервы.

Ещё одной пародией на аудит Форт-Нокса называют посещение 21 августа 2017 года хранилища министром финансов Стивеном Мнучиным. По возвращении в Вашингтон министр бодро отрапортовал: «Я видел золото в хранилище Форт-Нокса. Оно на месте. Оставьте всякие сомнения и опасения».

Однако, как отмечали эксперты, слитки надо было проверить на предмет пробы и наличие в них золота, поскольку есть мнение, что в Форт-Ноксе хранятся не золотые, а вольфрамовые слитки, лишь немного позолоченные.

Одна из последних попыток ревизии Форта-Нокс была предпринята в 2021 году членом Палаты представителей Алексом Муни. Он внес на рассмотрение Конгресса США законопроект об аудите золотых резервов США. В начале июня 2021 года этот конгрессмен направил письмо министру финансов Джанет Йеллен, которая при первом сроке президента Дональда Трампа занимала пост председателя Федерального резерва США. В этом письме обосновывалась необходимость аудита золотого резерва и выражалась надежда на то, что Минфин поддержит упомянутый законопроект. Однако надежды американского конгрессмена не оправдались. Законопроект был заблокирован еще при первом слушании.

СМИ пишут, что инициировал заявление Илона Маска по поводу Форт-Нокса сам президент Дональд Трамп. Предполагают, что он хочет это золото, лежащее мертвым грузом в хранилище, использовать для решения проблемы громадного дефицита федерального бюджета и государственного долга США, превышающего уже 36 трлн долларов.

Стивен Миран, кандидат на пост главы Совета экономических консультантов американского президента, предположил, что правительство США могло бы продать золото и использовать вырученные средства для покупки других валют. Это ослабило бы доллар США, а Трампу нужен слабый доллар как средство повышения конкурентоспособности американского экспорта. Но, как ранее сообщил американский еженедельник Newsweek, если проверка Форта-Нокс все-таки будет проведена, любое расхождение между резервами в хранилище и опубликованными цифрами может вызвать шок на мировых рынках золота.

Специально для «Столетия»

Андрей Соколов

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не может отчитаться за использование как минимум половины американской финансовой помощи Украине. По словам Зеленского, из заявленных $177 млрд Украина получила только $76 млрд в виде оружия.

2. Банк Англии объявил о проблемах с поставками технического золота, признав, что не может выполнить обязательства по срокам поставки (требуется 4-8 недель вместо положенных 14 дней).

3. Илон Маск, назначенный главой Департамента эффективности государственного управления (DOGE), потребовал провести аудит золотого запаса в Форт-Ноксе, где должно храниться около 4580 тонн золота США.

4. Последняя серьезная проверка Форт-Нокса проводилась в 1974 году, а попытки провести новый аудит (включая законопроект 2021 года) блокировались.

5. Существуют предположения, что золото из Форт-Нокса могло быть:

– Использовано в золотых свопах с иностранными правительствами

– Тайно вывезено и продано

– Заменено позолоченным вольфрамом

6. Трамп может планировать использовать золотой запас для решения проблемы дефицита федерального бюджета и государственного долга США, превышающего 36 трлн долларов.

Вывод:

Статья указывает на системную проблему с прозрачностью в управлении крупными финансовыми активами на Западе. Исчезновение значительных сумм помощи Украине, проблемы с золотыми резервами в Банке Англии и отсутствие актуального аудита золотого запаса США в Форт-Ноксе создают картину возможных масштабных финансовых злоупотреблений. Особую тревогу вызывает то, что последняя полноценная проверка американского золотого запаса проводилась более 50 лет назад, а попытки провести новый аудит систематически блокируются.