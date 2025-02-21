Страна напряженно следит за происходящим на линии боевого соприкосновения, переживая, сочувствуя и по мере сил помогая всеми доступными способами. В том, что Победа будет за нами, Россия не сомневается, а в наших новых-старых областях думают и планируют собственное возрождение, которое не будет простым. В годы Великой отечественной Донбасс через это уже проходил – восстанавливал города и поселки, восстанавливал промышленность, которая мгновенно включалась в работу на пользу всей огромной страны. Донбасс – труженик, он никогда не был иждивенцем и не намерен им становиться.

20 февраля в Донецке прошло заседание рабочей группы по разработке комплексной программы «Энергоперевооружение промышленности ДНР», на котором подвели итоги работы за 2024 год. Нет, это не про важность «прихода рынка» в электро и тепло энергетику, Донбасс помнит об аксиомах, которые нарушать нельзя, особенно в тех условиях, которые сложились на его территории. Энергетика должна развиваться опережающими темпами, базируясь на необходимости обеспечить надежность, обеспеченность и безопасность. Из шести крупнейших ТЭЦ на сегодня в строю только две – Старобешевская и Зуевская, еще две – на временно оккупированных территориях, Углегорская и Кураховская – в руинах в самом буквальном смысле слова. Восстанавливать или строить заново, на совершенно новом технологическом уровне? В Донецке уверены, что именно на новом, уже сейчас готовясь к ведению НИОКР по всем направлениям, которые должны и могут обеспечить выход угольной энергетики на принципиально более высокий уровень. Это нужно Донбассу, это нужно всей России. Стране в ближайшие годы нужны сотни новых турбин и новых котлов – это заложено в планы Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года. Донбасс готов к этой работе, но без помощи на первых этапах, в одиночку, не справится.

Восстанавливать и модернизировать энергетику только ради нее самой невозможно и бессмысленно, ее задача – обеспечивать достойный уровень населения и работу промышленности. Во все времена Донбасс был центром угольного машиностроения, базировавшемся на собственной металлургической отрасли. Угольные компании России по оборудованию зависят от импорта более, чем на 70%, а это – явная предпосылка на необходимость формирования отраслевого заказа, который может и должен стать основой для восстановления промышленности Донбасса, тем самым обеспечив и развитие электроэнергетики. Все еще высока зависимость от импортного оборудования в электроэнергетике – Донбасс способен помочь и в этом направлении. Двойная авария танкеров класса «Река – море», к сожалению, убедительно доказала, что этот флот безнадежно устарел, проводимый по прямому указанию президента России неизбежно покажет необходимость его коренного обновления – Донбасс способен подставить плечо и здесь. Что нужнее – рыба или удочка? Донбасс традиционен: помогите с удочкой, в моих руках она станет сначала спиннингом, а потом и рыболовецким тралом. Нужны идеи, нужна организационная и информационная поддержка – остальное Донбасс сделает сам.

Будет ли сайт и видеоканал? Думаем. Любая помощь в этом «думании» – приветствуется.

Борис Марцинкевич

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. Донбасс находится в процессе восстановления и планирования своего возрождения, опираясь на исторический опыт послевоенного восстановления.

2. В энергетической сфере:

- Из шести крупных ТЭЦ работают только две (Старобешевская и Зуевская)

- Регион планирует не просто восстановление, а модернизацию энергетики на новом технологическом уровне

- Ведётся разработка программы "Энергоперевооружение промышленности ДНР"

3. Промышленный потенциал:

- Донбасс исторически является центром угольного машиностроения

- Регион может помочь в решении проблемы зависимости от импортного оборудования (более 70% в угольной отрасли)

- Есть потенциал для участия в обновлении речного флота

4. Позиция региона:

- Донбасс не стремится быть иждивенцем

- Готов к самостоятельной работе при начальной поддержке

- Нуждается в организационной и информационной поддержке

Вывод:

Статья представляет Донбасс как регион с большим промышленным потенциалом, который, несмотря на текущие разрушения и проблемы, готов к активному участию в развитии российской промышленности. При этом региону требуется первоначальная поддержка для запуска процессов восстановления, после чего он сможет развиваться самостоятельно и вносить существенный вклад в экономику страны. Основной акцент делается на развитие энергетики и промышленности, с особым упором на модернизацию и технологическое обновление существующих мощностей.