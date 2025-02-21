1899. Карелы Петрозаводского уезда на снимках Михаила Антоновича Круковского. Часть 4
1899. Карелы Петрозаводского уезда на снимках Михаила Антоновича Круковского. Часть 1
1899. Карелы Петрозаводского уезда на снимках Михаила Антоновича Круковского. Часть 2
1899. Карелы Петрозаводского уезда на снимках Михаила Антоновича Круковского. Часть 3
«Обелённые» (освобождённые от податей и повинностей) крестьяне
Погост Шуя на реке Шуе
Амбар в деревне Шуе
Погост Кижи на Онежском озере
26 главая церковь в погосте Кижи
Водопад Гирвас на реке Суна
Деревня Усть-Суна
Изба бобылки в с. Суна.
Мельница на реке Суна
Семья крестьянина деревни Суна
Девочка из сел. Шукшки
Девушка в традиционном праздничном костюме
Дети деревни Рубцы
Древняя церковь в с. Кондопога на Онежском озере
Обдёргивание льна
Село Великая Губа на Онежском озере
Сельский учитель, крестьянин из деревни Выгозеро
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