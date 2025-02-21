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1899. Карелы Петрозаводского уезда на снимках Михаила Антоновича Круковского. Часть 4

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1899. Карелы Петрозаводского уезда на снимках Михаила Антоновича Круковского. Часть 1
1899. Карелы Петрозаводского уезда на снимках Михаила Антоновича Круковского. Часть 2
1899. Карелы Петрозаводского уезда на снимках Михаила Антоновича Круковского. Часть 3

«Обеленные» (освобожденные от податей и повинностей) крестьяне.jpg
«Обелённые» (освобождённые от податей и повинностей) крестьяне

Погост Шуя на реке Шуе.jpg
Погост Шуя на реке Шуе

Амбар в деревне Шуе.jpg
Амбар в деревне Шуе

Погост Кижи на Онежском озере.jpg
Погост Кижи на Онежском озере

26 главая церковь в погосте Кижи.jpg
26 главая церковь в погосте Кижи

Водопад Гирвас на реке Суна.jpg
Водопад Гирвас на реке Суна

Деревня Усть-Суна.jpg
Деревня Усть-Суна

Изба бобылки в с. Суна.jpg
Изба бобылки в с. Суна.

Мельница на реке Суна.jpg
Мельница на реке Суна

Семья крестьянина деревни Суна.jpg
Семья крестьянина деревни Суна

Девочка из сел. Шукшки.jpg
Девочка из сел. Шукшки

Девушка в традиционном праздничном костюме..jpg
Девушка в традиционном праздничном костюме

Девушка в традиционном праздничном костюме.jpg

Дети деревни Рубцы.jpg
Дети деревни Рубцы

Древняя церковь в с. Кондопога на Онежском озере.jpg
Древняя церковь в с. Кондопога на Онежском озере

Обдрегивание льна.jpg
Обдёргивание льна

Село Великая Губа на Онежском озере.jpg
Село Великая Губа на Онежском озере

Сельский учитель, крестьянин из деревни Выгозеро.jpg
Сельский учитель, крестьянин из деревни Выгозеро
Источник: https://humus.livejournal.com/10246979.html
Метки: история, олонецкая губерния, Россия, фото, этнография
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