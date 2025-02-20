Уже завтра, а послезавтра, ну край в понедельник, снимут все санкции и будет “как раньше”
Судя по накалу в СМИ и активно насаждаемым позитивным ожиданиям от Трампа – война на Украине кончится уже завтра, а послезавтра, ну край в понедельник, снимут все санкции и будет "как раньше".
Формально, мы находимся на том же эмоциональном пике, когда в 2016 году Госдума РФ аплодировала победе Трампа. И тут нелишне освежить память:
В ходе первого телефонного разговора избранного президента США c Владимиром Путиным 14 ноября 2016 года они оценили состояние двусторонних отношений как "крайне неудовлетворительное" и высказались в пользу "активной совместной работы по их нормализации".
Как знакомо, да? Но в итоге, что-то пошло не так:
31 августа 2017 года Госдепартамент потребовал от России закрыть генконсульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке.
2 августа 2017 года Трамп подписал закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Документ облек в форму закона ограничительные меры в отношении России, Ирана и КНДР.
29 января 2018 года Министерство финансов США обнародовало "кремлевский доклад" – список из 210 высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, близких к руководству РФ.
В марте 2018-го Штаты заявили о высылке 60 российских дипломатов и закрытии генконсульства в Сиэтле.
В 2019 году под санкциями оказался газопровод «Северный поток». Всего за 2018-2019 год США ввели против России тринадцать пакетов санкций.
Именно при Трампе Вашингтон начал усиленно накачивать Киев оружием, удвоив поставки, и начал передавать летальные системы вооружений, в частности, ракеты Javelin.
Под руководством Дональда Трампа США вышли из ключевого соглашения в области мировой безопасности — Договора о ракетах средней и малой дальности (РСМД). Вслед за этим, в 2020 году, США вышли из соглашения — Договора по открытому небу.
Поэтому, друзья мои, не сотворите себе кумира. Уже сегодня Дональд Трамп заявил, что "урегулировать конфликт на Украине можно за год". Как видим, уже год, а не два-три месяца, как раньше.
Война идет и она будет продолжаться. Закончить ее могут только те, кто уже сделал возможными переговоры – это наши бойцы.
Доброе утро
ZERGULIO
Комментарий редакции
Основные тезисы статьи:
1. Сейчас наблюдается схожий эмоциональный подъем в отношении Трампа, как и в 2016 году, с ожиданиями быстрого окончания войны и снятия санкций.
2. В 2016 году после первого разговора Трампа с Путиным также были позитивные ожидания по нормализации отношений.
3. Однако при президентстве Трампа (2017-2020):
- Были закрыты российские дипломатические представительства
- Подписан закон о санкциях против России
- Опубликован "кремлевский доклад"
- Высланы 60 российских дипломатов
- Введены санкции против "Северного потока"
- Увеличены поставки оружия Украине
- США вышли из договоров РСМД и "Открытое небо"
4. Сейчас Трамп говорит об урегулировании конфликта за год, хотя ранее называл более короткие сроки.
Вывод: Автор предостерегает от чрезмерного оптимизма в отношении потенциального президентства Трампа, опираясь на опыт его предыдущего срока, когда, несмотря на первоначальные позитивные заявления, отношения между странами продолжали ухудшаться, а санкционное давление усиливалось. Автор считает, что решающую роль в завершении конфликта играют не политические заявления, а действия военных на поле боя.
Европа не сможет долго финансировать войну против русских. Ко дню Победы все должно закончиться выборами. Нельзя терпеть и добреть со службой безопасности и с заградительными отрядами западенцев.
Как писал Николай, что строили русские и внуков русских там 60 %.
Может быть оно и так, но не стоит забывать, что на Украине сейчас большинство имеет внутренние чувства националистические.
Даже если отдадут мирно Харьков, Днепропетровск, Николаев, Одессу, то не нужно сразу со всеми дружить.
Вчера ККК-клоун круто “загрызся” с Трямпом. Чёта вспомнился Кролик Сеня с погонялом “ПисЯй” и его “Куля в лоб,- так куля в лоб!”
СМИ разгоняют инсайд про готовящийся переворот в Куеве, чтобы фсё свалить на Зельца. Организаторы : политота, военные и олигархи. Но за ними ,пока, не просматриваются рептилоиды.
Как думаешь, какова вероятность того, что он не выживет – покончит с собой или помогут?
Вероятность наверняка. Старушку Европу в раскаряку привязали к креслу качалке. Теперь она сама с собой ругается.
Я в инет не заходил примерно пол-суток. Некогда было. И “вдруг” : вчера он был “орёл мущщина”, а сёдни – вор, диктатор и убийца. И это – среди своих, и от своих.
Вероятность 9 к 1 .
Как другим пример.