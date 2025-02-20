Судя по накалу в СМИ и активно насаждаемым позитивным ожиданиям от Трампа – война на Украине кончится уже завтра, а послезавтра, ну край в понедельник, снимут все санкции и будет "как раньше".



Формально, мы находимся на том же эмоциональном пике, когда в 2016 году Госдума РФ аплодировала победе Трампа. И тут нелишне освежить память:



В ходе первого телефонного разговора избранного президента США c Владимиром Путиным 14 ноября 2016 года они оценили состояние двусторонних отношений как "крайне неудовлетворительное" и высказались в пользу "активной совместной работы по их нормализации".



Как знакомо, да? Но в итоге, что-то пошло не так:



31 августа 2017 года Госдепартамент потребовал от России закрыть генконсульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке.



2 августа 2017 года Трамп подписал закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Документ облек в форму закона ограничительные меры в отношении России, Ирана и КНДР.



29 января 2018 года Министерство финансов США обнародовало "кремлевский доклад" – список из 210 высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, близких к руководству РФ.



В марте 2018-го Штаты заявили о высылке 60 российских дипломатов и закрытии генконсульства в Сиэтле.



В 2019 году под санкциями оказался газопровод «Северный поток». Всего за 2018-2019 год США ввели против России тринадцать пакетов санкций.



Именно при Трампе Вашингтон начал усиленно накачивать Киев оружием, удвоив поставки, и начал передавать летальные системы вооружений, в частности, ракеты Javelin.



Под руководством Дональда Трампа США вышли из ключевого соглашения в области мировой безопасности — Договора о ракетах средней и малой дальности (РСМД). Вслед за этим, в 2020 году, США вышли из соглашения — Договора по открытому небу.



Поэтому, друзья мои, не сотворите себе кумира. Уже сегодня Дональд Трамп заявил, что "урегулировать конфликт на Украине можно за год". Как видим, уже год, а не два-три месяца, как раньше.



Война идет и она будет продолжаться. Закончить ее могут только те, кто уже сделал возможными переговоры – это наши бойцы.



Доброе утро



ZERGULIO

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Сейчас наблюдается схожий эмоциональный подъем в отношении Трампа, как и в 2016 году, с ожиданиями быстрого окончания войны и снятия санкций.

2. В 2016 году после первого разговора Трампа с Путиным также были позитивные ожидания по нормализации отношений.

3. Однако при президентстве Трампа (2017-2020):

- Были закрыты российские дипломатические представительства

- Подписан закон о санкциях против России

- Опубликован "кремлевский доклад"

- Высланы 60 российских дипломатов

- Введены санкции против "Северного потока"

- Увеличены поставки оружия Украине

- США вышли из договоров РСМД и "Открытое небо"

4. Сейчас Трамп говорит об урегулировании конфликта за год, хотя ранее называл более короткие сроки.

Вывод: Автор предостерегает от чрезмерного оптимизма в отношении потенциального президентства Трампа, опираясь на опыт его предыдущего срока, когда, несмотря на первоначальные позитивные заявления, отношения между странами продолжали ухудшаться, а санкционное давление усиливалось. Автор считает, что решающую роль в завершении конфликта играют не политические заявления, а действия военных на поле боя.