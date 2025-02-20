▫️ Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Цель удара достигнута. Все объекты поражены.



▫️ На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области.

ВСУ потеряли до 45 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и три орудия полевой артиллерии.



▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Кутьковка, Купянск, Кондрашовка, Загоруйковка, Новая Кругляковка Харьковской области, Колодези и Ямполь Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили свыше 180 военнослужащих, пять пикапов и семь орудий полевой артиллерии, из них четыре производства стран НАТО. Уничтожены два склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы.



▫️ Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Васюковка, Новомарково, Часов Яр, Червоное, Карповка, Константиновка и Улаклы Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 175 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, два пикапа и семь орудий полевой артиллерии, из них три западного производства.



▫️ Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям шести механизированных, мотопехотной, егерской, трех штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Щербиновка, Шевченко, Гнатовка, Красноармейск, Зверево, Удачное, Котлино, Успеновка, Надеждинка и Андреевка Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 280 военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины, в том числе два американских бронетранспортера М113, три автомобиля и восемь орудий полевой артиллерии, включая 155 мм гаубицу М777 производства США.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, танковой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Комар, Новоочеретоватое, Бурлацкое и Новоселка Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и три артиллерийских орудия.



▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Малые Щербаки Запорожской области, Качкаровка, Тягинка, Антоновка и Приднепровское Херсонской области.

ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, шесть автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены два склада боеприпасов, станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.



▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов, местам подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 163-х районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, четыре управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 112 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.



▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 655 самолетов, 283 вертолета, 44007 беспилотных летательных аппаратов, 594 зенитных ракетных комплекса, 21534 танка и других боевых бронированных машин, 1518 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21883 орудия полевой артиллерии и минометов, 31846 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России