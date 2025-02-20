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Кто уничтожает нашу промышленность, или Восемьдесят тысяч заводов за тридцать лет (Владимир Боглаев)

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Генеральный директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Боглаев обсуждает проблему управляемой деградации промышленности и рассказывает её механизмы уничтожения российских предприятий.

Ведущий: Илья Бокатов

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Благодарим за участие!

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#ВладимирБоглаев #ИльяБокатов #ТочкаСборки

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Проблема деградации промышленности в России:

   – Ведущий Илья поднимает тему управляемой деградации промышленности, ссылаясь на прошлые беседы со зрителями.
   – Владимир Николаевич (генеральный директор) оспаривает утверждение, что это касается всех, указывая, что в промышленности работает лишь 7% населения, а остальные заняты в других сферах.

2. Снижение роли промышленности:
   – Количество занятых в промышленности резко сократилось, что ослабляет её политическое и социальное влияние.
   – В крупных городах, особенно в столице, промышленность практически исчезла, уступив место торговле и услугам.

3. Общественное восприятие:
   – Новое поколение не видит связи своего благополучия с промышленностью, считая её ненужной.
   – Пример с комиками и стендаперами, которые высмеивают промышленность, подчёркивает отрыв общества от этой темы.

4. Зависимость уровня жизни:
   – Уровень жизни зависит от природной ренты и производства добавленной стоимости.
   – Без сильной промышленности страна теряет "рогатку" (военно-промышленный потенциал) и становится уязвимой перед внешними игроками, которые могут забрать ресурсы.

5. Управляемая деиндустриализация:
   – Закрытие 80 тысяч предприятий рассматривается как целенаправленное действие, начатое после капитуляции СССР (Горбачёв, Ельцин).
   – Уничтожение ключевых отраслей (авиастроение, судостроение, станкостроение, электроника) не могло быть случайным.

6. Роль ВТО:
   – Россия вступила в ВТО как сырьевой придаток, подписав документ, ограничивающий развитие высоких технологий.
   – Условия вступления ратифицированы Единой Россией, несмотря на протесты оппозиции (КПРФ, СР, ЛДПР).
   – ВТО закрепляет технологическую зависимость, что угрожает суверенитету.

7. Импортозамещение:
   – Программа импортозамещения объявлена декларативно, без реальной поддержки.
   – Высокие ставки кредитования (28%) и отсутствие инвестиций тормозят развитие промышленности.

8. Геополитический контекст:
   – США, создавшие ВТО, сами отходят от его правил (политика Трампа с пошлинами), что ставит под сомнение необходимость участия России.
   – Без технологического суверенитета страна теряет обороноспособность.

9. Личный пример Владимира Николаевича:
    – Проект создания полностью отечественного погрузчика сталкивается с системными препятствиями: отсутствие дешёвых кредитов, поддержки государства, залогов.
    – Проект поддерживается народными средствами, что подчёркивает инициативу "снизу" при отсутствии помощи "сверху".

Вывод:

Беседа раскрывает проблему целенаправленной деградации российской промышленности как результат управляемых внешних и внутренних процессов, включая вступление в ВТО на невыгодных условиях и отсутствие инвестиций в производство. Владимир Николаевич утверждает, что это не случайность, а системная политика, подрывающая технологический суверенитет и обороноспособность страны. При этом общество и власти демонстрируют либо равнодушие, либо неспособность противостоять этому, хотя отдельные инициативы на местах (как проект погрузчика) показывают потенциал для возрождения промышленности при должной поддержке.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=x5vJhf3RONs
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 13440 10516
    chu час назад

      Не могу понять по календарику за спиной, это за какой год передача ?
      Бедствует фабрика по выпуску картонных дурилок для погрузчиков и нет денег.
      Это какой год ?

    • 1867 1555
      Valeriy Bondarik 20 мин. назад

        ,,,Privet,,,

        …неПРАВИЛЬНОе…

        _ там(ФАКТически)ОТСУТСТВУЕТ политический СУВЕРЕНИТЕТ,
        где СВОЕЙ(Отечественной)Промышленности НЕТ…

        _Промышленность(СВОЯ)- тем Полит-ФУНДАМЕНТОМ является,
        на-котором – Суверенитет БАЗИРУЕТСЯ…

        _В итоге страна(ЛЮБАЯ…)- ТОРГашеством РАЗРУШАЕТся…
        Т.К.страна(ТИПА…)- в ТОРГОвую ЛАВКУ превращается…

        _а РУЛИТ “тот” – КЕМ разный товар – В лавку ПОСТАВЛЯЕТся…
        Т.Н. “вто” – ПОЛИТ–”рулём”(КУРАТОРом)является…

        _ВНУТРЕНИМИ РАЗРУШИТЕЛЯМИ страны – ТЕ являются,
        КЕМ Т.Н.”законы” ТОРГашеские – стране НАВЯЗЫВАЮТся…

        (а КТО в той-же России “У-РУЛЯ”…Известная “народная” партiя)
        (НАСЛЕДНИКИ “партайгеноССов” = “неЗАВИСИМАЯ” полит-ПАРТИЯ…)

        -> Русские Должны во-Власти в России Быть!
        (а НЫНЕшнюю власть – ПОРА от ЧУЖ`ИХ Освободить!!!)
        ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

        - Валерий Бондарик. Эдмонтон.Канада. 20-2-25

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