Кто уничтожает нашу промышленность, или Восемьдесят тысяч заводов за тридцать лет (Владимир Боглаев)
Генеральный директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Боглаев обсуждает проблему управляемой деградации промышленности и рассказывает её механизмы уничтожения российских предприятий.
Ведущий: Илья Бокатов
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#ВладимирБоглаев #ИльяБокатов #ТочкаСборки
Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Проблема деградации промышленности в России:
– Ведущий Илья поднимает тему управляемой деградации промышленности, ссылаясь на прошлые беседы со зрителями.
– Владимир Николаевич (генеральный директор) оспаривает утверждение, что это касается всех, указывая, что в промышленности работает лишь 7% населения, а остальные заняты в других сферах.
2. Снижение роли промышленности:
– Количество занятых в промышленности резко сократилось, что ослабляет её политическое и социальное влияние.
– В крупных городах, особенно в столице, промышленность практически исчезла, уступив место торговле и услугам.
3. Общественное восприятие:
– Новое поколение не видит связи своего благополучия с промышленностью, считая её ненужной.
– Пример с комиками и стендаперами, которые высмеивают промышленность, подчёркивает отрыв общества от этой темы.
4. Зависимость уровня жизни:
– Уровень жизни зависит от природной ренты и производства добавленной стоимости.
– Без сильной промышленности страна теряет "рогатку" (военно-промышленный потенциал) и становится уязвимой перед внешними игроками, которые могут забрать ресурсы.
5. Управляемая деиндустриализация:
– Закрытие 80 тысяч предприятий рассматривается как целенаправленное действие, начатое после капитуляции СССР (Горбачёв, Ельцин).
– Уничтожение ключевых отраслей (авиастроение, судостроение, станкостроение, электроника) не могло быть случайным.
6. Роль ВТО:
– Россия вступила в ВТО как сырьевой придаток, подписав документ, ограничивающий развитие высоких технологий.
– Условия вступления ратифицированы Единой Россией, несмотря на протесты оппозиции (КПРФ, СР, ЛДПР).
– ВТО закрепляет технологическую зависимость, что угрожает суверенитету.
7. Импортозамещение:
– Программа импортозамещения объявлена декларативно, без реальной поддержки.
– Высокие ставки кредитования (28%) и отсутствие инвестиций тормозят развитие промышленности.
8. Геополитический контекст:
– США, создавшие ВТО, сами отходят от его правил (политика Трампа с пошлинами), что ставит под сомнение необходимость участия России.
– Без технологического суверенитета страна теряет обороноспособность.
9. Личный пример Владимира Николаевича:
– Проект создания полностью отечественного погрузчика сталкивается с системными препятствиями: отсутствие дешёвых кредитов, поддержки государства, залогов.
– Проект поддерживается народными средствами, что подчёркивает инициативу "снизу" при отсутствии помощи "сверху".
Вывод:
Беседа раскрывает проблему целенаправленной деградации российской промышленности как результат управляемых внешних и внутренних процессов, включая вступление в ВТО на невыгодных условиях и отсутствие инвестиций в производство. Владимир Николаевич утверждает, что это не случайность, а системная политика, подрывающая технологический суверенитет и обороноспособность страны. При этом общество и власти демонстрируют либо равнодушие, либо неспособность противостоять этому, хотя отдельные инициативы на местах (как проект погрузчика) показывают потенциал для возрождения промышленности при должной поддержке.
Не могу понять по календарику за спиной, это за какой год передача ?
Бедствует фабрика по выпуску картонных дурилок для погрузчиков и нет денег.
Это какой год ?
Сюжет день назад. А сказал про 80 тыс. В.Боглаев на МЭФ в 2023 г.
,,,Privet,,,
…неПРАВИЛЬНОе…
_ там(ФАКТически)ОТСУТСТВУЕТ политический СУВЕРЕНИТЕТ,
где СВОЕЙ(Отечественной)Промышленности НЕТ…
_Промышленность(СВОЯ)- тем Полит-ФУНДАМЕНТОМ является,
на-котором – Суверенитет БАЗИРУЕТСЯ…
_В итоге страна(ЛЮБАЯ…)- ТОРГашеством РАЗРУШАЕТся…
Т.К.страна(ТИПА…)- в ТОРГОвую ЛАВКУ превращается…
_а РУЛИТ “тот” – КЕМ разный товар – В лавку ПОСТАВЛЯЕТся…
Т.Н. “вто” – ПОЛИТ–”рулём”(КУРАТОРом)является…
_ВНУТРЕНИМИ РАЗРУШИТЕЛЯМИ страны – ТЕ являются,
КЕМ Т.Н.”законы” ТОРГашеские – стране НАВЯЗЫВАЮТся…
(а КТО в той-же России “У-РУЛЯ”…Известная “народная” партiя)
(НАСЛЕДНИКИ “партайгеноССов” = “неЗАВИСИМАЯ” полит-ПАРТИЯ…)
-> Русские Должны во-Власти в России Быть!
(а НЫНЕшнюю власть – ПОРА от ЧУЖ`ИХ Освободить!!!)
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- Валерий Бондарик. Эдмонтон.Канада. 20-2-25