Концепция счастья
Беседа Виктора Алексеевича с единомышленником и учеником его авторского курса Николаем Коржиком.
Николай Коржик – предприниматель, учитель, ученик, наставник. Нахожусь в постоянном саморазвитие и эволюции. Мое предназначение (миссия), давать людям знания с помощью которых они становятся поистине счастливыми.
00:00 Введение
00:49 Личное счастье Николая
03:11 Концепция счастья
05:15 Духовное развитие
07:09 Развитие эмбриона
10:35 Влияние на мировоззрение
12:32 Заключение
13:00 Концепция счастья
15:18 Физическое развитие
16:33 Духовное развитие
22:00 Семья
25:36 Предназначение
25:48 Семья и импульс творца
28:09 Безусловная любовь и принятие
32:04 Деньги как инструмент энергообмена
34:31 Управление через судный процент
36:45 Достигаторство и счастье
37:44 Здоровье и счастье
38:30 Предназначение и миссия
40:24 Индивидуальность и предназначение
44:05 Поиск себя и предназначения
47:07 Роль сообщества и среды
50:15 Развитие духовного аспекта
51:12 Влияние изменений на окружение
52:18 Участие в процессе изменений
52:40 Цивилизационное ядро России
53:40 Пожелания и завершение
YouTube канал Николая Коржика https://www.youtube.com/@nikolay_korzhik
Telegram канал Николая Коржика https://t.me/nikolay_korzhik
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➤ Об авторе:
Виктор Алексеевич Ефимов – государственный деятель, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор по кафедре управления и истории, публицист. Более 30 лет изучает процессы формирования мировоззрения и помогает людям справляться с проблемами при помощи правильных взглядов на жизнь.
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Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Определение счастья:
– Счастье не связано с материальными благами, властью или деньгами.
– Счастье — это соучастие, активное участие человека в создании своего счастья.
2. Концепция счастья:
– Счастье состоит из пяти аспектов: физическое развитие, духовное развитие, работа/бизнес, семья и предназначение.
– Все аспекты должны быть в балансе и гармонии.
3. Физическое развитие:
– Здоровье и физическая форма — основа счастья.
– Правильное питание и спорт играют ключевую роль.
4. Духовное развитие:
– Духовное развитие включает работу с сознанием, подсознанием и энергетической системой.
– Медитация и связь с природой — важные инструменты для духовного роста.
5. Семья:
– Семья — это не только дети, но и весь род, включая предков.
– Семья учит безусловной любви, принятию и истинному состоянию человека.
6. Работа и бизнес:
– Деньги — это инструмент энергообмена, а не цель.
– Работа и бизнес должны быть направлены на развитие других аспектов жизни.
7. Предназначение:
– Каждый человек имеет своё предназначение, которое связано с его душой.
– Нахождение своего предназначения делает человека счастливым.
8. Роль среды и сообщества:
– Среда, в которой находится человек, играет ключевую роль в его развитии.
– Сообщество единомышленников помогает быстрее развиваться и находить своё предназначение.
9. Цивилизационное ядро:
– Важно формировать цивилизационное ядро, основанное на духовных и нравственных ценностях.
– Русский мир и Святая Русь могут стать светом для всего мира.
Вывод:
Счастье — это не внешние атрибуты, такие как богатство или власть, а внутреннее состояние, достигаемое через баланс физического, духовного, семейного, профессионального и личностного развития. Ключевым аспектом является осознание своего предназначения и активное участие в создании своего счастья. Среда и сообщество играют важную роль в этом процессе, помогая человеку развиваться и находить своё место в жизни. Формирование цивилизационного ядра, основанного на духовных ценностях, может стать основой для счастливого и гармоничного общества.