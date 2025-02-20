Беседа Виктора Алексеевича с единомышленником и учеником его авторского курса Николаем Коржиком.

Николай Коржик – предприниматель, учитель, ученик, наставник. Нахожусь в постоянном саморазвитие и эволюции. Мое предназначение (миссия), давать людям знания с помощью которых они становятся поистине счастливыми.

00:00 Введение

00:49 Личное счастье Николая

03:11 Концепция счастья

05:15 Духовное развитие

07:09 Развитие эмбриона

10:35 Влияние на мировоззрение

12:32 Заключение

13:00 Концепция счастья

15:18 Физическое развитие

16:33 Духовное развитие

22:00 Семья

25:36 Предназначение

25:48 Семья и импульс творца

28:09 Безусловная любовь и принятие

32:04 Деньги как инструмент энергообмена

34:31 Управление через судный процент

36:45 Достигаторство и счастье

37:44 Здоровье и счастье

38:30 Предназначение и миссия

40:24 Индивидуальность и предназначение

44:05 Поиск себя и предназначения

47:07 Роль сообщества и среды

50:15 Развитие духовного аспекта

51:12 Влияние изменений на окружение

52:18 Участие в процессе изменений

52:40 Цивилизационное ядро России

53:40 Пожелания и завершение

YouTube канал Николая Коржика https://www.youtube.com/@nikolay_korzhik

Telegram канал Николая Коржика https://t.me/nikolay_korzhik

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➤ Об авторе:

Виктор Алексеевич Ефимов – государственный деятель, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор по кафедре управления и истории, публицист. Более 30 лет изучает процессы формирования мировоззрения и помогает людям справляться с проблемами при помощи правильных взглядов на жизнь.

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Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Определение счастья:

– Счастье не связано с материальными благами, властью или деньгами.

– Счастье — это соучастие, активное участие человека в создании своего счастья.

2. Концепция счастья:

– Счастье состоит из пяти аспектов: физическое развитие, духовное развитие, работа/бизнес, семья и предназначение.

– Все аспекты должны быть в балансе и гармонии.

3. Физическое развитие:

– Здоровье и физическая форма — основа счастья.

– Правильное питание и спорт играют ключевую роль.

4. Духовное развитие:

– Духовное развитие включает работу с сознанием, подсознанием и энергетической системой.

– Медитация и связь с природой — важные инструменты для духовного роста.

5. Семья:

– Семья — это не только дети, но и весь род, включая предков.

– Семья учит безусловной любви, принятию и истинному состоянию человека.

6. Работа и бизнес:

– Деньги — это инструмент энергообмена, а не цель.

– Работа и бизнес должны быть направлены на развитие других аспектов жизни.

7. Предназначение:

– Каждый человек имеет своё предназначение, которое связано с его душой.

– Нахождение своего предназначения делает человека счастливым.

8. Роль среды и сообщества:

– Среда, в которой находится человек, играет ключевую роль в его развитии.

– Сообщество единомышленников помогает быстрее развиваться и находить своё предназначение.

9. Цивилизационное ядро:

– Важно формировать цивилизационное ядро, основанное на духовных и нравственных ценностях.

– Русский мир и Святая Русь могут стать светом для всего мира.

Вывод:

Счастье — это не внешние атрибуты, такие как богатство или власть, а внутреннее состояние, достигаемое через баланс физического, духовного, семейного, профессионального и личностного развития. Ключевым аспектом является осознание своего предназначения и активное участие в создании своего счастья. Среда и сообщество играют важную роль в этом процессе, помогая человеку развиваться и находить своё место в жизни. Формирование цивилизационного ядра, основанного на духовных ценностях, может стать основой для счастливого и гармоничного общества.