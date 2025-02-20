Экспертные темы обсуждаемые в передаче:- Илон Маск – кенгуру, играющий роль политика- Кто такие «люди с произвольным мышлением»?- Что такое «эмоциональный» стресс?- Почему еда должна быть сбалансированной- Как система тестирования убивает систему образования

Участники эфира:

Сергей Савельев – доктор биологических наук, профессор, научный консультант клиники МОЗГ: https://clck.ru/3GTKtr

Илья Бурлаковский – бионейроинженер, основатель клиники МОЗГ, автор оздоровительного метода Ренервация.

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#СергейСавельев #Илья Бурлаковский #ТочкаСборки

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Критика Илона Маска и его проектов:

– Сергей Савельев считает, что Илон Маск не создал ничего принципиально нового, а его проекты, такие как Neuralink, основаны на уже существующих технологиях.

– Маск описывается как "клоун", который зарабатывает деньги на шумихе вокруг своих проектов, но не имеет реальных научных достижений.

– Neuralink, по мнению Савельева, не имеет серьёзной научной основы, а его разработчики — "бездарные" учёные, которые не разбираются в искусственном интеллекте и нейрофизиологии.

2. Технологии вживления чипов в мозг:

– Савельев утверждает, что вживление чипов в мозг технически возможно, но это не приведёт к значительным улучшениям, так как мозг будет отторгать инородные тела через глиальные клетки.

– Он ссылается на опыт чешских учёных, которые уже в 2000 году проводили подобные операции, но столкнулись с проблемами отторжения чипов.

3. Эволюция мозга и интеллекта:

– Савельев считает, что эволюционный рывок в морфологии мозга маловероятен, так как мозг человека уже достиг своего пика развития.

– Он отмечает, что мозг человека уменьшился за последние несколько тысяч лет, что связано с отсутствием необходимости решать сложные творческие задачи.

– Большие мозги, по его мнению, не появятся, так как они не востребованы в современном обществе, где люди всё больше полагаются на гаджеты и технологии.

4. Разум и произвольное мышление:

– Савельев определяет разум как способность создавать что-то новое, чего не существует в природе.

– Он утверждает, что только около 1% людей способны к произвольному мышлению, то есть к мышлению, не связанному с базовыми инстинктами (еда, размножение, доминирование).

– Большинство людей, по его мнению, живут "на автопилоте", не задумываясь о своих действиях и не стремясь к творчеству.

5. Критика современного образования и науки:

– Савельев резко критикует современную систему образования, особенно введение ЕГЭ, которое, по его мнению, уничтожило качественное образование в России.

– Он также критикует современную науку, где, по его словам, много "жульничества" и псевдонаучных исследований, которые финансируются ради прибыли, а не ради реальных открытий.

6. Проблемы с мозгом и его развитием:

– Савельев обсуждает проблемы с кровотоком в мозге, которые могут быть вызваны зажимами в шейном отделе позвоночника.

– Он утверждает, что улучшение кровотока может положительно сказаться на когнитивных функциях, но это не решит всех проблем, связанных с развитием мозга.

7. Критика генетических исследований:

– Савельев скептически относится к современным генетическим исследованиям, особенно к анализу митохондриальной ДНК, который, по его мнению, часто используется для спекуляций и не имеет серьёзной научной основы.

8. Здравый смысл и произвольное мышление:

– Савельев призывает к развитию здравого смысла и произвольного мышления, которые, по его мнению, могут помочь людям выйти за рамки базовых инстинктов и начать мыслить творчески.

– Он считает, что только небольшой процент людей способен на это, но это необходимо для развития общества.

Выводы:

Беседа Сергея Савельева и Ильи Бурлаковского затрагивает широкий спектр тем, связанных с наукой, технологиями, образованием и эволюцией человека. Савельев критически оценивает современные технологические проекты, такие как Neuralink, считая их скорее коммерческими, чем научными. Он также выражает скептицизм по поводу возможности значительного эволюционного рывка в развитии мозга человека, подчёркивая, что современное общество не способствует развитию интеллекта и творческого мышления.

Савельев призывает к развитию здравого смысла и произвольного мышления, которые, по его мнению, могут помочь людям выйти за рамки базовых инстинктов и начать мыслить творчески. Однако он пессимистично оценивает шансы на это, считая, что большинство людей живут "на автопилоте" и не стремятся к саморазвитию.

В целом, беседа поднимает важные вопросы о будущем человечества, роли технологий и науки в нашей жизни, а также о необходимости пересмотра системы образования и научных исследований для того, чтобы стимулировать развитие интеллекта и творческого потенциала.