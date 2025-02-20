Илон Маск – просто болванчик, или На кого надеяться людям | Сергей Савельев и Илья Бурлаковский
Экспертные темы обсуждаемые в передаче:
- Илон Маск – кенгуру, играющий роль политика
- Кто такие «люди с произвольным мышлением»?
- Что такое «эмоциональный» стресс?
- Почему еда должна быть сбалансированной
- Как система тестирования убивает систему образования
Участники эфира:
Сергей Савельев – доктор биологических наук, профессор, научный консультант клиники МОЗГ: https://clck.ru/3GTKtr
Илья Бурлаковский – бионейроинженер, основатель клиники МОЗГ, автор оздоровительного метода Ренервация.
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#СергейСавельев #Илья Бурлаковский #ТочкаСборки
Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Критика Илона Маска и его проектов:
– Сергей Савельев считает, что Илон Маск не создал ничего принципиально нового, а его проекты, такие как Neuralink, основаны на уже существующих технологиях.
– Маск описывается как "клоун", который зарабатывает деньги на шумихе вокруг своих проектов, но не имеет реальных научных достижений.
– Neuralink, по мнению Савельева, не имеет серьёзной научной основы, а его разработчики — "бездарные" учёные, которые не разбираются в искусственном интеллекте и нейрофизиологии.
2. Технологии вживления чипов в мозг:
– Савельев утверждает, что вживление чипов в мозг технически возможно, но это не приведёт к значительным улучшениям, так как мозг будет отторгать инородные тела через глиальные клетки.
– Он ссылается на опыт чешских учёных, которые уже в 2000 году проводили подобные операции, но столкнулись с проблемами отторжения чипов.
3. Эволюция мозга и интеллекта:
– Савельев считает, что эволюционный рывок в морфологии мозга маловероятен, так как мозг человека уже достиг своего пика развития.
– Он отмечает, что мозг человека уменьшился за последние несколько тысяч лет, что связано с отсутствием необходимости решать сложные творческие задачи.
– Большие мозги, по его мнению, не появятся, так как они не востребованы в современном обществе, где люди всё больше полагаются на гаджеты и технологии.
4. Разум и произвольное мышление:
– Савельев определяет разум как способность создавать что-то новое, чего не существует в природе.
– Он утверждает, что только около 1% людей способны к произвольному мышлению, то есть к мышлению, не связанному с базовыми инстинктами (еда, размножение, доминирование).
– Большинство людей, по его мнению, живут "на автопилоте", не задумываясь о своих действиях и не стремясь к творчеству.
5. Критика современного образования и науки:
– Савельев резко критикует современную систему образования, особенно введение ЕГЭ, которое, по его мнению, уничтожило качественное образование в России.
– Он также критикует современную науку, где, по его словам, много "жульничества" и псевдонаучных исследований, которые финансируются ради прибыли, а не ради реальных открытий.
6. Проблемы с мозгом и его развитием:
– Савельев обсуждает проблемы с кровотоком в мозге, которые могут быть вызваны зажимами в шейном отделе позвоночника.
– Он утверждает, что улучшение кровотока может положительно сказаться на когнитивных функциях, но это не решит всех проблем, связанных с развитием мозга.
7. Критика генетических исследований:
– Савельев скептически относится к современным генетическим исследованиям, особенно к анализу митохондриальной ДНК, который, по его мнению, часто используется для спекуляций и не имеет серьёзной научной основы.
8. Здравый смысл и произвольное мышление:
– Савельев призывает к развитию здравого смысла и произвольного мышления, которые, по его мнению, могут помочь людям выйти за рамки базовых инстинктов и начать мыслить творчески.
– Он считает, что только небольшой процент людей способен на это, но это необходимо для развития общества.
Выводы:
Беседа Сергея Савельева и Ильи Бурлаковского затрагивает широкий спектр тем, связанных с наукой, технологиями, образованием и эволюцией человека. Савельев критически оценивает современные технологические проекты, такие как Neuralink, считая их скорее коммерческими, чем научными. Он также выражает скептицизм по поводу возможности значительного эволюционного рывка в развитии мозга человека, подчёркивая, что современное общество не способствует развитию интеллекта и творческого мышления.
Савельев призывает к развитию здравого смысла и произвольного мышления, которые, по его мнению, могут помочь людям выйти за рамки базовых инстинктов и начать мыслить творчески. Однако он пессимистично оценивает шансы на это, считая, что большинство людей живут "на автопилоте" и не стремятся к саморазвитию.
В целом, беседа поднимает важные вопросы о будущем человечества, роли технологий и науки в нашей жизни, а также о необходимости пересмотра системы образования и научных исследований для того, чтобы стимулировать развитие интеллекта и творческого потенциала.
В любой беседе которую будут смотреть, должно быть три человека. Либо два задают вопросы а один отвечает, либо один спрашивает а два отвечают. Не должно быть ни одного унижения или насмешек ни для какого человека или какого мнения. Если есть явная глупость или названия дикари из Европы или что подобное, значит не правильно подобран один из собеседников. Это уже не беседа.