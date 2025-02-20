По мере развития и эволюции общественной сферы, её структура усложняется и меняется. Количество профессий, направлений, видов деятельности и форм отношений растёт, происходит не только специализация и сужение, но и формирование совершенно новых общностей и объединений. Усложнение системы естественным образом требует усложнения её управления, роста сложности мышления "управленцев", но происходит обратное. Количество управленцев растёт, но их средний уровень и понимание процессов ощутимо снижаются.

В настоящее время понятие «чиновничество» несёт во многом отрицательную коннотацию, ассоциируясь с механистическим, бездушным подходом, игнорирующим особенности конкретного человека, но помогающим «своим». В истории обществ и цивилизаций появление чиновников было положительным явлением, оно вело к качественному изменению государственного управления, уходу от откровенно родоплеменных принципов.

В основе бюрократии лежит не узаконивание самодурства, как многим кажется, а систематизация и алгоритмизация типовых государственных решений, снижение субъективности, повышение скорости и качества управления. Государственная машина нуждается в профессиональных делопроизводителях, при переходе. Однако, люди остаются людьми, ни о какой меритократии и справедливости речи не идёт, но в выборе между абсолютной властью (очень плохо) и властью, ограниченной правилами и алгоритмами (плохо), второй вариант лучше.

Изменение общественной сферы находит своё отражение в системе управления, включая делопроизводство. В последние десятилетия в мире явно проявлялись черты застоя в управлении, особенно в благополучных обществах Европы и Северной Америки. Качественное усложнение общественной сферы прекратилось, основное внимание было направлено на перераспределение старого, а не формирование нового. Меньшинства и носители перверсий получали больше привилегий за счет большинства. В остальном происходило прямое копирование, перенос старых форматов.

На этом фоне естественное и активное расширение бюрократического, электронного делопроизводства в России резко контрастирует и выделяется, позволяя быстро, прозрачно и прогнозируемо решать всё большее количество типовых задач и вопросов. Обратной стороной этого является сложность «договориться» по типовым вопросам, так регистрация в системе данных о нарушении на порядок повышает «стоимость» неформального решения вопроса.

В странах Африки и Латинской Америки первый бюрократический барьер зачастую не преодолён, государственное управление имеет очень небольшое количество алгоритмов, остальные решения строятся на личных отношениях, общинных и родоплеменных связях. В Западной Европе иная ситуация – алгоритмы и решения есть, но они застыли на уровне 1990-х гг. Обращения направляют по традиционной почте, бумаги собираются и ожидаются неделями / месяцами, встречи у чиновников бронируют сильно заранее. Ранее это было просто инерцией и отсутствием необходимости, теперь стало механизмом искусственного ограничения, сокращения расходов. Своего рода управленческий стимпанк, когда ДВС отсутствует, а самолеты летают на паровых двигателях.

В последние 10-15 лет в России существенный качественный и количественный рост в данном вопросе, современные технологии позволили усложнить типовые алгоритмы, повысив прозрачность, снизив роль человека в рутинных процессах, но не уменьшив количество вовлечённых людей, занимающихся механической обработкой. Нейросети лишь один из инструментов и не более, при наличии даже минимального шанса на нетиповой запрос, человек будет оставаться в процессе. Ну а сложные и необычные случаи всегда будут в сфере ведения человека, собственно, высокий уровень принятия решения нужен лишь для таких задач. Высокопоставленные чиновники и представители судебной власти продолжат принимать решения в ручном режиме, сохраняя институциональную возможность влиять на результат.

И, да, проблема стран Чёрной Африки – полное отсутствие бюрократии, что для нас жутчайший вариант самодурства, для них – мечта о практически идеальной работе государственной машины…

Источник

Андрей Школьников

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Усложнение общественной системы требует усложнения управления, однако наблюдается обратный процесс – растет количество управленцев при снижении их компетентности.

2. Появление бюрократии исторически было позитивным явлением, способствующим систематизации государственного управления и отходу от родоплеменных принципов.

3. Западные страны демонстрируют застой в управленческой сфере, сохраняя устаревшие форматы бюрократии 1990-х годов.

4. Россия показывает активное развитие электронного делопроизводства, что повышает прозрачность и эффективность решения типовых задач.

5. В странах Африки и Латинской Америки государственное управление во многом основано на личных и родоплеменных связях из-за отсутствия развитой бюрократической системы.

6. Современные технологии, включая нейросети, являются инструментами оптимизации бюрократических процессов, но не заменяют полностью человека в принятии решений.

Вывод:

Статья представляет бюрократию как необходимый этап развития государственного управления. Автор подчеркивает, что несмотря на негативное восприятие бюрократии, она является более прогрессивной формой управления по сравнению с системой, основанной исключительно на личных связях. При этом отмечается, что развитие бюрократии неравномерно в разных странах: от практически полного отсутствия в странах Африки до застывших форм в Европе и активно развивающихся электронных систем в России.