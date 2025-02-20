Состоялся долгожданный телефонный разговор Трампа и Путина. Россия и Америка обмениваются заключёнными. Американские военные транспорты прилетают в Москву, и всё шуршит слухами о переговорах. Наши политологи, ещё вчера называвшие Америку исчадием ада, мировым злом, чертогом сатаны, сегодня начинают поговаривать о схожести двух народов, о духовной близости американцев и русских, о новой "встрече на Эльбе". Поразительно это шараханье аналитиков, которых мотает от апокалипсиса до "растворения воздусей". Американо-российские отношения — это пульсар, в котором вражда разрастается до термоядерной угрозы, а восторг приближается к братанию двух народов.

Как соотносится вектор американской истории с вектором истории русской? Как соотносится американская мечта с Русской Мечтой? Американская мечта — это град на горе, бастион на горе, крепость на горе, откуда Америка наблюдает за всеми остальными народами. И если народы выходят из повиновения, посыпает их крылатыми ракетами. Американская мечта — это стремление к доминированию в мире, к владычеству над всем человечеством. Русская Мечта — это стремление к благодатному, божественно справедливому бытию, в котором исчезает зло, насилие, и всё множество явлений в человечестве и в природе приходит к гармонии. Русский храм касается своими крестами Фаворского света, который изливается из небес на всю русскую жизнь, на все наши гарнизоны, школы, оборонные заводы.

Две эти мечты — американская и русская — находятся в вечном соперничестве. Они несовместимы по сути. Они о двух разных, несовместимых картинах мира. Американский свирепый централизм и русская полифония — это два разных примера для человечества, которое выбирает сегодня свой путь. Американская крепость сражается с русским храмом. На Украине эта война обретает кровавые слёзные формы. В этом соперничестве всё чаще звучит постулат о термоядерной войне, о новейших формах массового уничтожения. Телефонный разговор Трампа и Путина и последующие неизбежные переговоры устраняют эти зловещие интонации, и кажется, напуганное человечество может сделать свободный вздох.

В сталинские времена в газете "Правда" появлялись сообщения об американских самолётах, нарушавших советскую границу, а потом, после атак наших истребителей, "удалявшихся в сторону моря". И бог знает, сколько самолётов-разведчиков с американской звездой на борту лежит на дне Балтийского и Северного морей. Я помню хрущёвскую оттепель, когда Хрущёв, побывав в Америке, засевал всю страну кукурузой из штата Огайо, и мы грызли эти початки, находя их весьма вкусными. Помню, как при Брежневе в период пресловутых "звёздных войн" мы испытывали всё новые и новые типы дальнобойных ракет, угрожая американцам минированием их берегов, когда подводные взрывы погонят на Америку такую волну, что она смоет все штаты. А потом в горбачёвскую эпоху мы разоружались в одностороннем порядке, уничтожая новейшие системы своих ракет, с упоением называли Раису Максимовну "первой леди".

Затем дурацкая перезагрузка, когда в Женеве Хиллари Клинтон нажимала какую-то пластмассовую штуковину, и все ликовали и радовались новому российско-американскому братству. А потом "Абрамсы", "Хаймарсы", F-16, "Джавелины" на полях Украины, и русские гробы, и русские вдовьи слёзы.

Сегодня после телефонного звонка "Вашингтон — Москва" чуть отлегло от сердца, и слава Богу. Но не станем обольщаться. Американская мечта — по-прежнему мечта об американском превосходстве и несомненном величии. Трамп принёс в мир не оливковую ветвь, а обоюдоострый меч. Его программа — сделать Америку военным гигантом, оснастить её всеми возможными видами вооружений на земле, в море, в космосе, а также тем оружием, что поражает волю противника, его психику, ломает его мировоззрение, вселяет в это мировоззрение панический страх, неприязнь к своему государству и своему правительству.

Так пусть переговоры о мире не замедляют работу оборонных конвейеров. Пусть стая белых голубков, летящих через океан в Россию, не остановит ускоренный выпуск русских боевых дронов.

Её, как платье старое, кроили

И резали, как свадебный пирог.

Она звалась когда-то Украиной.

Теперь её в кривой скрутили рог.

Александр Проханов

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. Наметились признаки потепления в российско-американских отношениях (телефонный разговор лидеров, обмен заключёнными).

2. Автор противопоставляет "Американскую мечту" и "Русскую мечту":

– Американская мечта описывается как стремление к мировому господству

– Русская мечта представлена как стремление к справедливому миру и гармонии

3. История отношений США и России характеризуется постоянными колебаниями от близости к конфронтации:

– Сталинский период – военное противостояние

– Хрущёвская оттепель – сближение

– Брежневский период – новая конфронтация

– Горбачёвский период – разоружение

– Современный период – военное противостояние на Украине

4. Несмотря на текущие признаки потепления отношений, автор призывает не ослаблять военную готовность и продолжать укрепление обороноспособности.

Вывод:

Автор рассматривает текущее потепление отношений между США и Россией как временное явление в рамках исторически цикличных отношений двух стран. Он подчёркивает фундаментальную несовместимость национальных интересов и ценностей двух государств, предостерегая от излишнего оптимизма и призывая сохранять военную бдительность, несмотря на дипломатические контакты. Основной посыл статьи заключается в том, что мирные переговоры не должны становиться причиной ослабления оборонного потенциала.