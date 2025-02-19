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Вы долго спали, господа! Е.Ю.Спицын на радио Аврора в программе Прямой эфир

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Эфир на Радио АВРОРА от 17 февраля 2025 г.

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Исторический контекст украинского национализма:
   – Обсуждение истоков украинского национализма, начиная с Донцова и его интегрального национализма.
   – Упоминание о роли Бандеры и других лидеров украинского националистического движения.
   – Разделение между галицийским национализмом и более широким украинским национализмом, который претендует на всемирность.

2. Советская политика в отношении Западной Украины:
   – После Второй мировой войны СССР пытался интегрировать Западную Украину, устанавливая квоты на представительство западных украинцев в партийных и государственных органах.
   – Упоминание о том, что Сталин взял Галицию, чтобы избежать её передачи другим странам, таким как Польша или Венгрия.

3. Роль интеллигенции в формировании национализма:
   – Националистические идеи зарождаются в головах интеллектуалов, а не простых людей.
   – Примеры из истории Германии и Италии, где национализм также формировался интеллектуалами.

4. Критика современного украинского национализма:
   – Современный украинский национализм рассматривается как угроза для России, особенно в контексте распространения идей на восток Украины.
   – Упоминание о том, что часть русского населения на востоке Украины была "перевоспитана" в духе украинского национализма.

5. Проблема деукраинизации:
   – Обсуждение вопроса о том, должна ли Россия проводить деукраинизацию на освобожденных территориях.
   – Критика идеи полного запрета украинского языка и культуры, так как это может вызвать отторжение у местного населения.

6. Историческая оценка украинской государственности:
   – Утверждение, что попытки построить независимое украинское государство всегда заканчивались катастрофой.
   – Предложение о том, что Украина должна быть интегрирована в состав России, но с сохранением украинской культуры и языка.

7. Критика национализма в целом:
   – Национализм, как русский, так и украинский, рассматривается как деструктивная сила, которая может привести к гражданским конфликтам.
   – Подчеркивается важность подавления националистических движений для сохранения единства государства.

Вывод:

Беседа затрагивает широкий спектр исторических и политических вопросов, связанных с украинским национализмом, его истоками и современными проявлениями. Основной акцент делается на критике национализма как явления, которое может привести к расколу общества и гражданским конфликтам. Евгений Спицын подчеркивает важность исторического контекста и необходимость учитывать сложность процессов нациогенеза. Он также выступает против радикальных мер, таких как полная деукраинизация, предлагая более сбалансированный подход к интеграции украинских территорий в состав России. В целом, беседа отражает глубокий анализ исторических процессов и их влияния на современную политическую ситуацию в регионе.

Источник: https://rutube.ru/video/ca5b2e6350feca48e38bdfffcdb20a72/
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