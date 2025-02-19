Вы долго спали, господа! Е.Ю.Спицын на радио Аврора в программе Прямой эфир
Эфир на Радио АВРОРА от 17 февраля 2025 г.
Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Исторический контекст украинского национализма:
– Обсуждение истоков украинского национализма, начиная с Донцова и его интегрального национализма.
– Упоминание о роли Бандеры и других лидеров украинского националистического движения.
– Разделение между галицийским национализмом и более широким украинским национализмом, который претендует на всемирность.
2. Советская политика в отношении Западной Украины:
– После Второй мировой войны СССР пытался интегрировать Западную Украину, устанавливая квоты на представительство западных украинцев в партийных и государственных органах.
– Упоминание о том, что Сталин взял Галицию, чтобы избежать её передачи другим странам, таким как Польша или Венгрия.
3. Роль интеллигенции в формировании национализма:
– Националистические идеи зарождаются в головах интеллектуалов, а не простых людей.
– Примеры из истории Германии и Италии, где национализм также формировался интеллектуалами.
4. Критика современного украинского национализма:
– Современный украинский национализм рассматривается как угроза для России, особенно в контексте распространения идей на восток Украины.
– Упоминание о том, что часть русского населения на востоке Украины была "перевоспитана" в духе украинского национализма.
5. Проблема деукраинизации:
– Обсуждение вопроса о том, должна ли Россия проводить деукраинизацию на освобожденных территориях.
– Критика идеи полного запрета украинского языка и культуры, так как это может вызвать отторжение у местного населения.
6. Историческая оценка украинской государственности:
– Утверждение, что попытки построить независимое украинское государство всегда заканчивались катастрофой.
– Предложение о том, что Украина должна быть интегрирована в состав России, но с сохранением украинской культуры и языка.
7. Критика национализма в целом:
– Национализм, как русский, так и украинский, рассматривается как деструктивная сила, которая может привести к гражданским конфликтам.
– Подчеркивается важность подавления националистических движений для сохранения единства государства.
Вывод:
Беседа затрагивает широкий спектр исторических и политических вопросов, связанных с украинским национализмом, его истоками и современными проявлениями. Основной акцент делается на критике национализма как явления, которое может привести к расколу общества и гражданским конфликтам. Евгений Спицын подчеркивает важность исторического контекста и необходимость учитывать сложность процессов нациогенеза. Он также выступает против радикальных мер, таких как полная деукраинизация, предлагая более сбалансированный подход к интеграции украинских территорий в состав России. В целом, беседа отражает глубокий анализ исторических процессов и их влияния на современную политическую ситуацию в регионе.