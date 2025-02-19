Эфир на Радио АВРОРА от 17 февраля 2025 г.

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Исторический контекст украинского национализма:

– Обсуждение истоков украинского национализма, начиная с Донцова и его интегрального национализма.

– Упоминание о роли Бандеры и других лидеров украинского националистического движения.

– Разделение между галицийским национализмом и более широким украинским национализмом, который претендует на всемирность.

2. Советская политика в отношении Западной Украины:

– После Второй мировой войны СССР пытался интегрировать Западную Украину, устанавливая квоты на представительство западных украинцев в партийных и государственных органах.

– Упоминание о том, что Сталин взял Галицию, чтобы избежать её передачи другим странам, таким как Польша или Венгрия.

3. Роль интеллигенции в формировании национализма:

– Националистические идеи зарождаются в головах интеллектуалов, а не простых людей.

– Примеры из истории Германии и Италии, где национализм также формировался интеллектуалами.

4. Критика современного украинского национализма:

– Современный украинский национализм рассматривается как угроза для России, особенно в контексте распространения идей на восток Украины.

– Упоминание о том, что часть русского населения на востоке Украины была "перевоспитана" в духе украинского национализма.

5. Проблема деукраинизации:

– Обсуждение вопроса о том, должна ли Россия проводить деукраинизацию на освобожденных территориях.

– Критика идеи полного запрета украинского языка и культуры, так как это может вызвать отторжение у местного населения.

6. Историческая оценка украинской государственности:

– Утверждение, что попытки построить независимое украинское государство всегда заканчивались катастрофой.

– Предложение о том, что Украина должна быть интегрирована в состав России, но с сохранением украинской культуры и языка.

7. Критика национализма в целом:

– Национализм, как русский, так и украинский, рассматривается как деструктивная сила, которая может привести к гражданским конфликтам.

– Подчеркивается важность подавления националистических движений для сохранения единства государства.

Вывод:

Беседа затрагивает широкий спектр исторических и политических вопросов, связанных с украинским национализмом, его истоками и современными проявлениями. Основной акцент делается на критике национализма как явления, которое может привести к расколу общества и гражданским конфликтам. Евгений Спицын подчеркивает важность исторического контекста и необходимость учитывать сложность процессов нациогенеза. Он также выступает против радикальных мер, таких как полная деукраинизация, предлагая более сбалансированный подход к интеграции украинских территорий в состав России. В целом, беседа отражает глубокий анализ исторических процессов и их влияния на современную политическую ситуацию в регионе.