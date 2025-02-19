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Почему все молчат!? Хабад, СВО и сионисты. Историк Колпакиди

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Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Роль еврейского сообщества в политике и экономике России:
   - Евреи, составляя менее 0,1% населения России, занимают значительное место в экономике и политике, владея большим капиталом и влиянием.
   - Вопрос о том, как такая небольшая группа может иметь такое влияние, остается открытым и вызывает дискуссии.

2. Евреи и спецслужбы:
   - Историк Колпакиди отмечает, что евреи играли значительную роль в советских спецслужбах, особенно в разведке, как до, так и во время Второй мировой войны.

3. Евреи и левое движение:
   - Евреи активно участвовали в коммунистическом и рабочем движении, но также были среди тех, кто способствовал ревизионизму и оппортунизму в левых партиях.
   - Лидеры оппортунизма, такие как Эдуард Бернштейн и Карл Каутский, были евреями, что повлияло на развитие социал-демократии в сторону от марксизма.

4. Сионизм и его влияние:
   - Сионизм, как движение за создание еврейского государства в Палестине, имеет разные течения, включая правые и левые. Однако все они, по мнению Колпакиди, представляют собой зло, так как способствуют конфликтам на Ближнем Востоке.
   - Современные сионисты в Израиле провоцируют конфликты с палестинцами, что приводит к эскалации насилия.

5. Антисемитизм и двойные стандарты:
   - Вопрос о евреях в России и мире часто замалчивается, что создает атмосферу страха и стыда при обсуждении этой темы.
   - Евреи, которые критикуют политику Израиля или поддерживают левые движения, часто подвергаются преследованиям и обвинениям в антисемитизме.

6. Исторические параллели:
   - Колпакиди проводит параллели между современной ситуацией и историческими событиями, такими как погромы и репрессии против евреев в СССР, отмечая, что многие евреи поддерживали Израиль, что вызывало конфликты с советской властью.

7. Критика левого движения:
   - Современное левое движение, по мнению Колпакиди, находится в кризисе из-за влияния сионизма и ревизионизма. Для возрождения левого движения необходимо очистить его от этих влияний.

8. Роль евреев в культуре и истории:
   - Несмотря на критику, Колпакиди признает вклад евреев в мировую культуру, литературу и искусство, отмечая, что такие фигуры, как Роза Люксембург и Карл Маркс, являются важными для левого движения.

Выводы:

Беседа поднимает сложные и противоречивые вопросы, связанные с ролью еврейского сообщества в политике, экономике и истории. Колпакиди критикует сионизм и его влияние на левое движение, но при этом признает вклад евреев в культуру и историю. Он подчеркивает необходимость разобраться с историческими и современными аспектами этой темы, чтобы возродить левое движение и противостоять крайне правым силам. В целом, беседа отражает глубокую озабоченность автора вопросами национальной идентичности, политики и истории, а также необходимостью открытого обсуждения этих тем.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1UFJRXl4G20
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 5134 4454
    Андрей Попов 38 мин. назад

      Пункт 7 “Для возрождения левого движения необходимо очистить его от этих влияний.”, тогда от движения ничего не останется.))

      • 3413 3217
        Сан СанычАндрей Попов 34 мин. назад

          “Левые” давно не левые, “правые” давно не правые. Осталось только манипулирование “левыми” и “правыми” идеологиями, как на пианино чёрные и белые клавиши.

          Факты про “богоизбранных” приведены верно, выводы спорные (прочитал “комментарий редакции”, сейчас смотрю беседу).

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