Здоровье – это такая прекрасная, драгоценная вещь, которую не купишь за деньги. Да это так.

Но, вместе с тем, здоровье – это один из современных идолов. Человеку внушается, что он должен быть здоров, подтянут, весел, бодр, должен бегать в шортиках до 90-та лет, вести активный образ жизни до самого того дня, когда ляжет в гробик и глазки закроет.

Здоровье – это относительная ценность, при больной душе, здоровое тело очень вредно человеку. И, напротив, "страдающий плотью перестает грешить", – вот такую красивую мысль нам сообщает апостол Павел. О чем хочется сказать? О том, чтобы вы берегли свое здоровье, нужное для христианского покаяния и для добрых дел. Здоровье на 90% зависит от добрых дел, любой врач скажет, что лекарства, пилюли, санатории – это все ерунда. Главное о чем ты думаешь, как ты питаешься, как ты себя ведешь.

Но если у вас гнилая душа и здоровое тело, это, скорее всего, признак проклятия. Если человек грешен, то ему нужно болеть. Грешнику нужно пострадать, иначе грешник не остановится на путях своих. Грешнику нужно поплакать и помучиться для того, чтобы понять смысл жизни.

Если вы забыли Бога, тогда вам нужно заболеть и среди болезни Бога вспомнить. Вот такую интересную мысль мы наблюдаем. Если бы больницы были бы пусты, то уровень благочестия (итак весьма хромающий) был бы намного ниже. А через болезнь мы вспоминаем о том, что у нас есть "хозяин", начинаем обращать к нему свои просительные и жалобные молитвы. И Господь приходит и вразумляет.

Протоиерей Андрей Ткачёв

Комментарий редакции

Тезисы статьи отца Андрея:

1. Здоровье – драгоценность, которую нельзя купить за деньги.

2. В современном обществе здоровье стало своего рода идолом, которому поклоняются.

3. Людям внушается необходимость быть здоровыми, активными и бодрыми до самой смерти.

4. Здоровье – относительная ценность: при больной душе здоровое тело может быть вредно.

5. Апостол Павел говорит, что "страдающий плотью перестает грешить".

6. Здоровье нужно беречь для христианского покаяния и добрых дел.

7. Здоровье на 90% зависит от образа мыслей, питания и поведения, а не от лекарств и санаториев.

8. Сочетание гнилой души и здорового тела может быть признаком проклятия.

9. Грешнику полезно болеть, чтобы остановиться и переосмыслить свою жизнь.

10. Болезнь может быть способом вспомнить о Боге для тех, кто о нём забыл.

11. Через болезнь люди начинают обращаться к Богу с молитвами, и Господь приходит и вразумляет.

Вывод:

Автор рассматривает здоровье через призму христианского мировоззрения. Согласно его позиции, физическое здоровье не является абсолютной ценностью, а скорее инструментом для духовного развития и совершения добрых дел. Он предостерегает от культа здоровья, распространённого в современном обществе, и указывает на то, что болезнь может иметь духовный смысл – остановить человека на пути греха и обратить его к Богу. Ключевой посыл статьи заключается в том, что духовное здоровье важнее физического, а физическое страдание может служить средством духовного исцеления и возвращения к вере.

Дополнительный вывод: о сбалансированном отношении к здоровью

Размышляя о здоровье как ценности в христианском понимании, стоит дополнить основные мысли статьи более нюансированным взглядом. Забота о здоровье находится в тонком балансе между двумя крайностями – идолопоклонством перед физическим благополучием и опасным пренебрежением телом как храмом Духа Святого.

Писание напоминает нам: "Не искушай Господа Бога твоего". Это предостережение можно отнести и к нашему отношению к здоровью. Необходимо разумно заботиться о физическом состоянии, не возводя эту заботу в ранг культа, но и не пренебрегая им в надежде, что болезнь сама по себе принесет духовную пользу. Здоровье следует рассматривать как инструмент для исполнения высших целей – служения Богу и ближним, совершения добрых дел, поддержки тех, кто нуждается в помощи.

История праведного Иова показывает сложность отношений человека с Богом в болезни и страдании. Даже будучи праведником, Иов вопрошал Бога о причинах своих страданий. Это естественная человеческая реакция, и мы должны понимать, что болезнь может не только укрепить, но и поколебать веру человека. Особенно тяжелы ситуации, когда люди теряют близких, несмотря на искренние молитвы об исцелении.

Для одних испытание болезнью становится путем к углублению веры, для других – причиной сомнений и отчаяния. Иногда здоровье необходимо сохранять именно для того, чтобы человек не впал в уныние и не потерял веру. В этом контексте намеренно искать болезни ради некоей духовной заслуги неразумно и даже противоречит христианскому пониманию заботы о теле.

Когда же болезнь приходит не по нашей воле, мы призваны использовать это испытание как возможность для смирения и укрепления в вере, а не для ропота и отчаяния. В этом помогает осознание того, что человек не всегда способен понять высший промысел, как не мог его полностью постичь даже праведный Иов. Иов не получил прямых ответов на свои вопросы "почему", но через страдание пришел к более глубокому и непосредственному пониманию Бога.

Таким образом, христианское отношение к здоровью требует мудрости и различения: ни превращать заботу о здоровье в самоцель, ни пренебрегать им полностью; ни искать страданий, ни отчаиваться, когда они приходят. И в болезни, и в здоровье помнить о том, что жизнь дана для более высоких целей – познания Бога и возрастания в любви.