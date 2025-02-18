В обмен на что американский президент готов уступить всю Украину? Константин Сивков
В эфире доктор военных наук Константин Сивков. Ведущий – Игорь Шишкин
Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Инициатива США по переговорам: Президент США инициировал переговоры с Россией, что может быть связано с желанием прекратить украинский кризис или перевести его в более выгодную для США фазу.
2. Различие между панамериканским и глобалистским миром:
– Панамериканский мир контролируется национальным капиталом США, в первую очередь реальным сектором экономики (машиностроение, военная техника и т.д.).
– Глобалистский мир управляется ненациональными элитами, которые могут находиться в любой точке мира, но не обязательно в США.
3. Стратегия Трампа:
– Трамп стремится к созданию панамериканского мира, где Россия будет союзником США, а связи России с Китаем, КНДР и Ираном будут разорваны.
– Это позволит США установить контроль над миром, исключив глобалистов из процесса принятия решений.
4. Проблемы для Трампа:
– Внутри республиканской партии мало людей, которые мыслят в тех же категориях, что и Трамп.
– Трампу сложно добиться своих целей, так как он не может позволить себе выглядеть как предатель, сдавший интересы США.
5. Позиция России:
– Россия готова на сближение с США, но не на разрыв отношений с Китаем, КНДР и Ираном.
– Россия может пойти на уступки в отношении Украины, но только если это не будет воспринято как военно-политическое поражение.
6. Исторические параллели:
– Стратегия Трампа напоминает стратегии Рузвельта и Никсона, которые также стремились к биполярному миру с доминированием США.
– Однако Трамп действует более жестко, так как он уже знает, кто его враг (глобалисты), и стремится их уничтожить.
7. Риски для России:
– Россия должна быть осторожна, чтобы не повторить исторический сценарий, как это было с Великобританией в начале XX века, когда союз с Британией привел к участию России в Первой мировой войне и последующей революции.
8. Внутренняя политика США:
– Трамп имеет поддержку около 53% американцев, но его оппоненты (глобалисты) все еще сильны, особенно в Европе и среди финансовых элит.
Вывод:
Константин Сивков анализирует текущую геополитическую ситуацию, выделяя ключевые моменты в стратегии США и России. Он подчеркивает, что Трамп стремится к созданию панамериканского мира, где Россия будет союзником, а глобалисты будут исключены из процесса принятия решений. Однако достижение этой цели осложняется внутренними противоречиями в США и необходимостью для России сохранить свои связи с Китаем, КНДР и Ираном. Сивков также проводит исторические параллели, указывая на риски для России в случае слишком тесного союза с США. В целом, он считает, что текущая ситуация требует осторожности и стратегического подхода со стороны России, чтобы избежать повторения исторических ошибок.
Конечно, Сивков прав. Лучше синица в руках, чем журавль в небе.
Нет никакого смысла, в угоду Вашингтону (ненадежному партнеру), рвать стратегические отношения с соседними странами: Китаем, КНДР и Ираном. Чтобы РФ лишилась суверенитета и на вторых ролях была союзником США против глобалистов? Потом на смену Трампу придут клинтоны, обамы, байдены… И опять по-новой?
У России с США должны быть равноправные, взаимовыгодные внешнеэкономические связи, а также в других сферах. Без вмешательства во внутренние дела и не направленные против других государств, не более того.
А что , Руса, должно быть гарантией вот этого от Вас : “У России с США должны быть равноправные, взаимовыгодные внешнеэкономические связи, а также в других сферах. Без вмешательства во внутренние дела и не направленные против других государств, не более того.” – (Ваше) ?
Реальной, неубиваемой гарантией.
Гарантией должна быть политическая власть, которая не на словах и не ради пиара, а на деле (без лицемерия) отстаивает и защищает интересы коренных жителей РФ и государства во внутренней и внешней политике.
А зачем это России ?
Спасение Украины – дело рук самих украинцев.
Очередное ШОУ от президентов США, РФ И Украины в пользу Небесного Иерусалима.