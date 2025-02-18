Главная » Видео, Невероятное в мире, Политика

В обмен на что американский президент готов уступить всю Украину? Константин Сивков

56 5

В эфире доктор военных наук Константин Сивков. Ведущий – Игорь Шишкин

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Инициатива США по переговорам: Президент США инициировал переговоры с Россией, что может быть связано с желанием прекратить украинский кризис или перевести его в более выгодную для США фазу.

2. Различие между панамериканским и глобалистским миром:
   – Панамериканский мир контролируется национальным капиталом США, в первую очередь реальным сектором экономики (машиностроение, военная техника и т.д.).
   – Глобалистский мир управляется ненациональными элитами, которые могут находиться в любой точке мира, но не обязательно в США.

3. Стратегия Трампа:
   – Трамп стремится к созданию панамериканского мира, где Россия будет союзником США, а связи России с Китаем, КНДР и Ираном будут разорваны.
   – Это позволит США установить контроль над миром, исключив глобалистов из процесса принятия решений.

4. Проблемы для Трампа:
   – Внутри республиканской партии мало людей, которые мыслят в тех же категориях, что и Трамп.
   – Трампу сложно добиться своих целей, так как он не может позволить себе выглядеть как предатель, сдавший интересы США.

5. Позиция России:
   – Россия готова на сближение с США, но не на разрыв отношений с Китаем, КНДР и Ираном.
   – Россия может пойти на уступки в отношении Украины, но только если это не будет воспринято как военно-политическое поражение.

6. Исторические параллели:
   – Стратегия Трампа напоминает стратегии Рузвельта и Никсона, которые также стремились к биполярному миру с доминированием США.
   – Однако Трамп действует более жестко, так как он уже знает, кто его враг (глобалисты), и стремится их уничтожить.

7. Риски для России:
   – Россия должна быть осторожна, чтобы не повторить исторический сценарий, как это было с Великобританией в начале XX века, когда союз с Британией привел к участию России в Первой мировой войне и последующей революции.

8. Внутренняя политика США:
   – Трамп имеет поддержку около 53% американцев, но его оппоненты (глобалисты) все еще сильны, особенно в Европе и среди финансовых элит.

Вывод:

Константин Сивков анализирует текущую геополитическую ситуацию, выделяя ключевые моменты в стратегии США и России. Он подчеркивает, что Трамп стремится к созданию панамериканского мира, где Россия будет союзником, а глобалисты будут исключены из процесса принятия решений. Однако достижение этой цели осложняется внутренними противоречиями в США и необходимостью для России сохранить свои связи с Китаем, КНДР и Ираном. Сивков также проводит исторические параллели, указывая на риски для России в случае слишком тесного союза с США. В целом, он считает, что текущая ситуация требует осторожности и стратегического подхода со стороны России, чтобы избежать повторения исторических ошибок.

Источник: https://rutube.ru/video/ebec66278f8a609b0e48a04af3aa259a/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 30 августа 2019
Бэкграунд, выпуск-316 за 7 сентября 2013
Как американская элита грызется за власть и при чем тут Украина
Новости Украины и Новороссии 30 мая 2015
5 Комментариев » Оставить комментарий
  • 19432 17830
    Руса час назад

      Конечно, Сивков прав. Лучше синица в руках, чем журавль в небе.
      Нет никакого смысла, в угоду Вашингтону (ненадежному партнеру), рвать стратегические отношения с соседними странами: Китаем, КНДР и Ираном. Чтобы РФ лишилась суверенитета и на вторых ролях была союзником США против глобалистов? Потом на смену Трампу придут клинтоны, обамы, байдены… И опять по-новой?
      У России с США должны быть равноправные, взаимовыгодные внешнеэкономические связи, а также в других сферах. Без вмешательства во внутренние дела и не направленные против других государств, не более того.

      1
      1
      • 30009 27937
        жора шаповРуса 48 мин. назад

          А что , Руса, должно быть гарантией вот этого от Вас : “У России с США должны быть равноправные, взаимовыгодные внешнеэкономические связи, а также в других сферах. Без вмешательства во внутренние дела и не направленные против других государств, не более того.” – (Ваше) ?
          Реальной, неубиваемой гарантией.

          • 19432 17830
            Русажора шапов 7 мин. назад

              Гарантией должна быть политическая власть, которая не на словах и не ради пиара, а на деле (без лицемерия) отстаивает и защищает интересы коренных жителей РФ и государства во внутренней и внешней политике.

        • 13431 10507
          chu 59 мин. назад

            А зачем это России ?
            Спасение Украины – дело рук самих украинцев.

          • 9773 4903
            Николай 16 мин. назад

              Очередное ШОУ от президентов США, РФ И Украины в пользу Небесного Иерусалима.

            Оставить комментарий

            Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

            Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
            Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

            (Обязательно)

            Быстрый переход: