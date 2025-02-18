В эфире доктор военных наук Константин Сивков. Ведущий – Игорь Шишкин

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Инициатива США по переговорам: Президент США инициировал переговоры с Россией, что может быть связано с желанием прекратить украинский кризис или перевести его в более выгодную для США фазу.

2. Различие между панамериканским и глобалистским миром:

– Панамериканский мир контролируется национальным капиталом США, в первую очередь реальным сектором экономики (машиностроение, военная техника и т.д.).

– Глобалистский мир управляется ненациональными элитами, которые могут находиться в любой точке мира, но не обязательно в США.

3. Стратегия Трампа:

– Трамп стремится к созданию панамериканского мира, где Россия будет союзником США, а связи России с Китаем, КНДР и Ираном будут разорваны.

– Это позволит США установить контроль над миром, исключив глобалистов из процесса принятия решений.

4. Проблемы для Трампа:

– Внутри республиканской партии мало людей, которые мыслят в тех же категориях, что и Трамп.

– Трампу сложно добиться своих целей, так как он не может позволить себе выглядеть как предатель, сдавший интересы США.

5. Позиция России:

– Россия готова на сближение с США, но не на разрыв отношений с Китаем, КНДР и Ираном.

– Россия может пойти на уступки в отношении Украины, но только если это не будет воспринято как военно-политическое поражение.

6. Исторические параллели:

– Стратегия Трампа напоминает стратегии Рузвельта и Никсона, которые также стремились к биполярному миру с доминированием США.

– Однако Трамп действует более жестко, так как он уже знает, кто его враг (глобалисты), и стремится их уничтожить.

7. Риски для России:

– Россия должна быть осторожна, чтобы не повторить исторический сценарий, как это было с Великобританией в начале XX века, когда союз с Британией привел к участию России в Первой мировой войне и последующей революции.

8. Внутренняя политика США:

– Трамп имеет поддержку около 53% американцев, но его оппоненты (глобалисты) все еще сильны, особенно в Европе и среди финансовых элит.

Вывод:

Константин Сивков анализирует текущую геополитическую ситуацию, выделяя ключевые моменты в стратегии США и России. Он подчеркивает, что Трамп стремится к созданию панамериканского мира, где Россия будет союзником, а глобалисты будут исключены из процесса принятия решений. Однако достижение этой цели осложняется внутренними противоречиями в США и необходимостью для России сохранить свои связи с Китаем, КНДР и Ираном. Сивков также проводит исторические параллели, указывая на риски для России в случае слишком тесного союза с США. В целом, он считает, что текущая ситуация требует осторожности и стратегического подхода со стороны России, чтобы избежать повторения исторических ошибок.