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В Эр-Рияде начались прямые переговоры России и США

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Начало переговоров России и США в Эр-Рияде. 18.02.2025 2.jpg

В Эр-Рияде начались прямые переговоры России и США.
Делегацию РФ возглавляет глава МИД Сергей Лавров. Делегацию США глава Госдепа США Марко Рубио.
Это первые официальные переговоры между Россией и США после начала СВО.
Обсуждают Украину и восстановление дипломатических отношений, а также подготовку предстоящей встречи Путина и Трампа в Эр-Рияде.
Саудиты выступают в роли официальных посредников. Фактически, саудиты подсуетились и забрали себе роль нейтральных посредников, которую раньше играли Швейцария и Австрия, ныне утратившие эту опцию.

Ждем результатов.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9677350.html
Метки: госдеп США, дипломатия, лавров, мид рф, Россия, рубио, саудовская аравия, США
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