В Эр-Рияде начались прямые переговоры России и США
В Эр-Рияде начались прямые переговоры России и США.
Делегацию РФ возглавляет глава МИД Сергей Лавров. Делегацию США глава Госдепа США Марко Рубио.
Это первые официальные переговоры между Россией и США после начала СВО.
Обсуждают Украину и восстановление дипломатических отношений, а также подготовку предстоящей встречи Путина и Трампа в Эр-Рияде.
Саудиты выступают в роли официальных посредников. Фактически, саудиты подсуетились и забрали себе роль нейтральных посредников, которую раньше играли Швейцария и Австрия, ныне утратившие эту опцию.
Ждем результатов.
Поделиться:
Записи на схожие темы
Нарышкин не будет стесняться.))
Первое и главное это восстановление отношений а не Украина.