В Эр-Рияде начались прямые переговоры России и США.Делегацию РФ возглавляет глава МИД Сергей Лавров. Делегацию США глава Госдепа США Марко Рубио.Это первые официальные переговоры между Россией и США после начала СВО.Обсуждают Украину и восстановление дипломатических отношений, а также подготовку предстоящей встречи Путина и Трампа в Эр-Рияде.Саудиты выступают в роли официальных посредников. Фактически, саудиты подсуетились и забрали себе роль нейтральных посредников, которую раньше играли Швейцария и Австрия, ныне утратившие эту опцию.Ждем результатов.