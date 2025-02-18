Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике двух бригад теробороны в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области.

ВСУ потеряли до 25 военнослужащих и два автомобиля.



▫️ В результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт ЯМПОЛОВКА Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение формированиям трех механизированных, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Лозовая, Загоруйковка Харьковской области, Свердловка, Новолюбовка Луганской Народной Республики и Колодези Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили свыше 205 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, восемь автомобилей и пять орудий полевой артиллерии, в том числе четыре производства стран НАТО. Уничтожены боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.



▫️ Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Константиновка, Часов Яр, Иванополье и Улаклы Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 210 военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV производства США, два автомобиля и два артиллерийских орудия.



▫️ Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных, егерской, трех мотопехотных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Миролюбовка, Зверево, Елизаветовка, Андреевка, Удачное, Успеновка, Надеждинка и Новоандреевка Донецкой Народной Республики.

Противник потерял свыше 295 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, в том числе американский бронетранспортер М113, восемь пикапов и десять орудий полевой артиллерии, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Разлив, Бурлацкое, Новоселка, Новополь Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области.

Потери противника составили до 175 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии.



▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад и трех бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка, Новоданиловка Запорожской области, Токаревка, Никольское и Приднепровское Херсонской области.

ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, три автомобиля и самоходную артиллерийскую установку.



▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам военной аэродромной и энергетической инфраструктуры Украины, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 144 районах.



▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 73 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 653 самолета, 283 вертолета, 43772 беспилотных летательных аппарата, 594 зенитных ракетных комплекса, 21502 танка и других боевых бронированных машин, 1518 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21815 орудий полевой артиллерии и минометов, 31775 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России