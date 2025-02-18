- Сергей Богдан – пилот от Бога- «Паханы» Америки из 90-х- Авиационная выставка в Индии- Грамотный PR российской техники- SU-57 самолет с «Человеческим лицом»- Потенциал российской авиации- Умные самолёты с ИИ

Ведущий эфира – Игорь Печёнкин. Гость эфира – Андрей Игоревич Масалович, он же Кибердед – подполковник КГБ в отставке, эксперт в области информационной и кибербезопасности.

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#АндрейМасалович #ТочкаСборки

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Су-57 как боевой самолёт:

– Су-57 — это современный российский истребитель пятого поколения, который уже испытан в реальных боевых условиях.

– Самолёт отличается высокой манёвренностью, использованием композитных материалов (25% конструкции) и регулируемым вектором тяги, что позволяет выполнять уникальные манёвры, недоступные другим самолётам.

– Су-57 оснащён интеллектуальной системой, которая обучается вместе с пилотом, что повышает эффективность взаимодействия человека и машины.

2. Сравнение с зарубежными аналогами:

– Су-57 сравнивается с американскими F-22, F-35 и китайским J-20. По мнению эксперта, Су-57 превосходит их по ряду характеристик, включая манёвренность и боевую эффективность.

– Американские самолёты, такие как F-35, имеют проблемы с надёжностью и эксплуатацией, что делает их менее конкурентоспособными на фоне Су-57.

3. Пилоты и обучение:

– Современные истребители требуют от пилотов высокой подготовки, особенно в условиях высоких перегрузок. Су-57 оснащён системой, которая помогает пилоту справляться с нагрузками и использовать все возможности самолёта.

– В России используются современные тренажёры, включая центрифуги, которые имитируют реальные условия полёта и перегрузки.

4. Экспортный потенциал:

– Су-57 вызывает интерес у зарубежных стран, включая Индию и Китай. Индия уже сотрудничает с Россией в производстве истребителей Су-30 и рассматривает возможность закупки Су-57.

– Китайцы активно изучают технологии Су-57, что вызывает недовольство у индийских партнёров.

5. Будущее воздушных боёв:

– Будущее воздушных боёв связано с использованием беспилотников и взаимодействием между пилотируемыми и беспилотными системами. Су-57 уже разработан с учётом этих тенденций и может управлять дронами для разведки и выполнения других задач.

– Российские разработчики активно работают над созданием новых концепций ведения боя, включая использование большого количества беспилотников и новых типов вооружений.

6. Пиар и политика:

– Су-57 активно используется в пиар-кампаниях, демонстрируя превосходство российских технологий. Это вызывает интерес у зарубежных покупателей и усиливает позиции России на мировом рынке вооружений.

– Американцы пытаются дискредитировать Су-57, утверждая, что самолёт не существует или собран вручную, но реальные кадры и успешные испытания опровергают эти заявления.

Выводы:

1. Технологическое превосходство: Су-57 демонстрирует высокий уровень технологического развития России в области авиации. Его уникальные характеристики, такие как регулируемый вектор тяги, композитные материалы и интеллектуальные системы, делают его конкурентоспособным на мировом рынке.

2. Экспортный успех: Интерес со стороны таких стран, как Индия и Китай, свидетельствует о высоком экспортном потенциале Су-57. Это укрепляет позиции России как одного из ведущих поставщиков вооружений.

3. Будущее воздушных боёв: Россия активно разрабатывает новые концепции ведения боя, включая использование беспилотников и взаимодействие между пилотируемыми и беспилотными системами. Это может стать ключевым фактором в будущих конфликтах.

4. Пиар и политика: Успешные пиар-кампании вокруг Су-57 усиливают имидж России как технологически развитой державы, способной конкурировать с США и другими странами в области вооружений.

5. Проблемы конкуренции: Несмотря на успехи, Россия сталкивается с попытками дискредитации со стороны конкурентов, таких как США. Однако реальные достижения и успешные испытания Су-57 опровергают эти попытки.

В целом, Су-57 является важным элементом стратегии России по укреплению своих позиций на мировом рынке вооружений и демонстрации технологического превосходства.