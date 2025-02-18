«Радостно мне, я спокоен в смертельном бою». Это строка легендарной песни. В 1943 году, прямо в разгар войны, проходили съемки фильма «Два бойца». Изначально песня не планировалась, но в ходе съемок неожиданно она срочно понадобилась. Вот что вспоминал об этом композитор Никита Богословский: «Как-то поздно вечером пришёл ко мне режиссёр картины Леонид Луков и сказал: «Понимаешь, никак у меня не получается сцена в землянке без песни». И так поразительно поставил, точно, по-актёрски, сыграл эту несуществующую ещё песню, что произошло чудо. Я сел к роялю и сыграл без единой остановки всю мелодию «Тёмной ночи». Это со мной было первый раз в жизни»... Поэт Агатов, приехавший мгновенно по просьбе Лукова, тут же очень быстро, почти без помарок, написал стихи на уже готовую музыку. Марк Бернес, который всегда учил песни месяцами, подготовил «Тёмную ночь» буквально за 15 минут. Утром уже снимали сцену в землянке под фонограмму этой песни… После записи «Тёмной ночи» съёмка фильма пошла легче – некоторые сцены снимались одним дублем. Это тоже чудо, которое бывает крайне редко…

ЭТО уже после обороны Москвы, после Ленинграда и Сталинграда. Там Подвиг Народа - тоже чудо. ЭТО - после предвоенных пятилеток, после победы большевиков в Октябре и в Гражданской войне. В итоге – Победа над всей Европой, которая помогала Гитлеру одолеть Страну Советов. Всё ЭТО – чудо!

Нам, наследникам большевиков, пора бы понять исток Русского Многонародного Чуда. Хотя бы через 80 лет после Победы и последующих поражений.

Смотреть надо не в 1917 год, а на три века глубже. Во весь рост перед царской властью и церковью главная проблема всплыла только в XIX веке. Николай I был удивлен докладом Третьего отделения полиции. В 1838 году он повелел провести инспекцию в 20 губерниях. Задача: выявить влияние иностранных агентов, источников смуты. Нового восстания декабристов царь категорически не желал. Однако обнаружился другой источник опасности. Староверы - вот в чьей среде «тлится дух дерзновеннейшего отвержения власти царя и гражданских законов». Казалось бы, со староверами давно покончено. Религиозная «обновка» для народа, которая началась в XVII веке, удалась. Приверженцев старой веры в Империи по статистике всего 2 процента. Однако, как выяснила комиссия, реальные цифры были занижены в десять раз. Раскольников в стране было не менее 20 миллионов человек. Они имели огромный нравственный авторитет и жили по своим правилам, неподвластным ни официальной церкви, ни правительству. Как пишет доктор исторических наук Александр Пыжиков, «Раскольники вели хозяйство не для извлечения прибыли отдельными лицами и их семействами, а для укрепления институтов своей веры и поддержания своей общины - «народа Божия». У староверов любой крестьянин, рабочий мог стать наставником или настоятелем, были бы к этому способности. Любой имел право заявить свои требования, и «обчество» было обязано его выслушать. Даже у крепостных, которые жили общиной, внутри коллектива не было «маленького человека», так воспетого классиками. Староверы оперировали колоссальными капиталами. В начале XX века в их руках было сосредоточено 64 процента российского капитала. Но конкретного собственника (до поры) у них не было! Действовал принцип: «Твоя собственность - это собственность твоей веры». Ученый XIX века Дмитрий Шелехов с изумлением описывал факт в старообрядческом Владимирском крае, когда братья Большаковы выдавали купцам заем без оформления какой-либо документации - «по совести». В присутствии Шелехова мужику в тулупе ссудили пять тысяч рублей с устным условием возврата денег через полгода. Когда ученый поинтересовался, не боятся ли банкиры обмана, те искренне удивились. И пояснили, что в их среде обманщик потеряет сразу все: «Глаз не показывай и не живи на свете, покинь здешнюю сторону и весь свой привычный промысел». Шелехов с восхищением писал: «Вот вам русская биржа и маклерство!.. Господа писатели о финансах и кредите! В совести ищите основание кредита, доверия, народной совестью и честью поднимайте доверие и кредит».

В 40-х годах XIX века полиция заинтересовалась деятельностью Преображенского кладбища в Москве, которую контролировали «беспоповцы». Выяснилось, что погост вместе с хозяйственными строениями и больницей являлся финансовой артерией староверов. Здесь хранились капиталы общины, которые выделялись на открытие или расширение предприятий. Притом кредит не только беспроцентный, но и безвозвратный! Если дело знаешь, людям пользу приносишь - не жалко. Но выкупить компанию в собственность управленец-старовер не мог. Собственность – коллективная. Готовый социализм!

К 50-м годам XIX века властью было сделано все, чтобы ЭТО уничтожить. Раскольникам стали выдавать лишь временное членство в купеческой гильдии, побуждая сменить веру. Решения «обчества» о смене управленца без соответствующих процедур и бумаг чиновниками не признавались. Действуя заедино, церковь и власть добились, чтобы капитал регистрировался на конкретных лиц и собственность передавалась по наследству. Так «появились» знаменитые купцы и предприниматели Морозовы, Третьяковы, Рябушинские, Гучковы, Кузнецовы и так далее. Их много, только список – на целую книгу.

Сдались общинники-коллективисты? Вроде да, записывались в РПЦ, становились собственниками. Но мировоззрение не сломалось. Сломать староверы решили само самодержавие. Ещё в 1897 году в Замоскворечье старообрядцами были основаны «Пречистенские курсы», на которых всем желающим читали лекции о... социализме. К 1905 году на курсах обучалось 1500 человек. Больше не помещалось в классы. Савва Морозов тут же внес 85 тысяч рублей на строительство 3-этажной школы. Финансировались оппозиционные издания, в том числе «Искра». Революционеров устраивали на предприятия промышленников-старообрядцев. В цехах их видели редко, но зарплату они получали. Тех рабочих, кто возмущался, объявляли «стукачами» и увольняли. На революцию 1905 года в Москве, где сконцентрировалось староверское купечество, средств не жалели. К примеру, баррикады Сокольнического и Рогожско-Симоновского районов находились в зоне влияния Преображенской и Рогожской старообрядческих общин. На Бутырском Валу стояли представители Рахмановской старообрядческой общины. Много представителей было от фабрики старообрядца Мамонтова и мебельного завода старообрядца Шмидта.

Одним из итогов боевых действий в Москве стал перевод из казны в местные банки огромных финансовых средств, «необходимых для восстановления нормальной экономической жизни». Нормальная – это когда для СВОИХ предприятий, для народа, а не как в Питере – всё в руках иностранных банков и фирм. В 1905 году Николай II вынужден был формально отменить преследования старообрядцев за веру. Но церковь стояла на своём. В итоге московские банкиры профинансировали и Февральскую революцию...

Интереснейшая фигура в истории России - Алексей Иванович Абрикосов — русский предприниматель, фабрикант, основавший во второй половине XIX века «Фабрично-торговое товарищество А. И. Абрикосова Сыновей» (ныне концерн «Бабаевский»). Также владевший кондитерскими и чайными магазинами в Москве, председатель совета Учётного Банка, действительный статский советник. Официально Абрикосов к староверам не принадлежал. Но по делам Абрикосовых, по истории славного Рода мы увидим многое. На Западе капитализм развивался на фоне протестантизма. Это когда труд в почёте, но ради обогащения. Личного! Чем ты богаче, тем ближе к Богу. В России – иное. Богатство – ради СВОЕГО НАРОДА. Для исследователей русского капитализма до сих пор беспрецедентный уровень благотворительности, меценатства - загадка. Разгадка в основе мировоззрения, в глубине веков. КОН Всевышнего с воцарением Романовых ломался основательно. Раскольниками назвали староверов, а ведь всё наоборот! Старая Вера в корне – не религия, а мировоззрение, основанное на знании законов Природы, Космоса и развития Мира, как сообщества людей, живущих в ладу с этими законами. Разломать? Даже в условиях привнесенного рабства Русь выстояла, корней не лишилась. Родоначальник Рода Абрикосовых, Степан Николаевич, был крепостным крестьянином, даже без фамилии. По одной из версий, фамилия дана была за удивительное семейное умение делать сладости из абрикосов. Алексей Иванович, внук бывшего крепостного, обучался в Практической академии коммерческих наук. Но по причине недостатка средств не доучился, пошёл работать. С 1847 года — самостоятельный предприниматель. В 1849 году женился на Агриппине Мусатовой, дочери московского парфюмерного и кондитерского фабриканта. Приданое послужило начальным капиталом кондитерского предприятия Абрикосова. Алексей Иванович и Агриппина Александровна имели 22 ребёнка — 10 сыновей и 12 дочерей, 17 из них дожили до преклонного возраста. Фабрика товарищества Абрикосовых к началу XX века представляла собой огромное по тем временам предприятие (1900 работников), где производилось около четырёх тысяч тонн карамели, конфет, шоколада и бисквитов в год. В 1899 году товариществу было пожаловано почётное звание «Поставщик Двора его Императорского Величества». Для своих внуков Алексей Иванович и Агриппина Александровна построили усадьбу под Москвой, которую так и называли — Внуково. Внуково и сейчас!

Алексей Иванович был в числе учредителей Московского купеческого общества взаимного кредита, впоследствии — учредителем и председателем Совета Учётного банка. Этот банк был создан специально для внешнеторговых операций, минуя петербургские деловые круги, завязанные на иностранный капитал. Московскую промышленную группу, основанную купцами-староверами, не случайно называли Русской партией. Ещё в 1880 году Абрикосов вошёл в состав Совета Дома московского купеческого общества для бесплатных квартир.

Супруга Алексея Ивановича в конце 1889 года открыла бесплатный родильный приют и женскую больницу. Агриппина Александровна завещала городу 100 000 рублей на устройство родильного приюта. И так далее – вплоть до солидной помощи государству в Русско-японской войне. Много-много других заслуг!

Но мы-то про исток чудесной семьи, про основы мировоззрения. После революции всё было национализировано. Некоторые из многочисленных потомков оказались за границей. Но никто из Абрикосовых не замечен в белогвардейщине.

Были в славной династии и знаменитые, уже советские личности. В частности, актер Вахтанговского театра Андрей Львович Абрикосов, народный артист СССР, знакомый по фильмам "Александр Невский", "Илья Муромец", "Иван Грозный". Илья Хрисанфович Абрикосов получил звание заслуженного геолога РСФСР. Его отец Хрисанф Николаевич Абрикосов служил личным секретарем у Льва Толстого, который называл его своим дорогим другом. Во время командировки в Англию познакомился с В.Д. Бонч-Бруевичем, подружился с ним и, впоследствии, выполнял ряд его просьб. С 1923 по 1927 годы Хрисанф Николаевич - главный агроном совхоза «Лесные поляны» Наркомзема РСФСР под Москвой (первый советский совхоз). В «Лесных полянах» неоднократно отдыхал В.И. Ленин. Потом работал в секторе животноводства Наркомзема РСФСР, защитил диссертацию на ученую степень кандидата сельскохозяйственных наук.

Но, в русле нашей темы, вернёмся к Толстому. В письме учителю А. И. Дворянскому от 13 декабря 1899 года Лев Николаевич писал: «Преподавание так называемого закона божия детям, есть самое ужасное преступление, которое можно только представить себе. Истязание, убийство, изнасилование детей ничто в сравнении с этим преступлением»… Известно и обращение Льва Толстого к духовенству от 1 ноября 1902 года. «Люди, поверившие в это учение, не только вовлечены этим учением в дурную жизнь, но и вполне уверены, что их жизнь хорошая и им не нужно изменять ее. Но и этого мало: главное зло этого учения состоит в том, что оно так искусно переплетено с внешними формами христианства, что, исповедуя его, люди думают, что ваше учение есть единое истинное христианство, и другого нет никакого. Вы не то, что отвели от людей источник живой воды, — если бы это было, люди все-таки могли бы найти его, — но вы отравили его своим учением, так что люди не могут принять иного христианства, как то, которое отравлено вашим толкованием его». Мог Хрисанф Абрикосов, будучи ортодоксом РПЦ, пойти на службу к Толстому и стать его другом и единомышленником? «Выходцами из старообрядческой среды были Михаил Калинин, Клим Ворошилов, Виктор Ногин, Николай Шверник (Шверников), Иван Москвин, Николай Ежов, Александр Косарев, Павел Постышев, Георгий Маленков (лидер староверческого крыла партии в эпоху зрелого сталинизма), Николай Булганин, Дмитрий Устинов, Михаил Суслов, Михаил Первухин, Андрей Громыко, Николай Патоличев и многие другие». Это из монографии профессора А.В. Пыжикова «Грани русского раскола».

…Рассказ про семейство Абрикосовых как до, так и после революции займет не одну книгу. Нам из-за размера статьи придётся закончить Алексеем Ивановичем Абрикосовым, полным тезкой и внуком основателя кондитерского концерна. Русский и советский врач-патологоанатом, профессор Московского университета. Заслуженный деятель науки РСФСР, академик АН СССР и АМН СССР, Герой Социалистического Труда. Лауреат Сталинской премии первой степени. Алексей Иванович делал первое бальзамирование тела Владимира Ленина. При постройке деревянного сооружения, куда положили тело Ленина, на Красной площади прорвало канализационную трубу. По легенде, которую любят антисоветчики, патриарх Тихон, объявивший большевиков врагами человечества, произнёс фразу «по мощам и елей». Но стоит посмотреть на то, что сделали большевики и увидим: светлое Чудо во всей жизни Руси. Советскому солдату было радостно и спокойно даже в смертельном бою. И что сейчас, когда Мавзолей прячут от глаз людских даже в День Победы? Где радость? Это выверенная технология окончательного ментального уничтожения народа-Победителя.

«Вишенка на торте» - ВПШ имени Ивана Ильина, готовящая политиков на будущее. Ильин надсадился на поприще зловонной пропаганды антисоветчины и умер в Швейцарии. И вот останки привезли в Москву… По мощам и елей! Не захлебнёмся? Тем более сейчас, когда выводить нас из зловонного болота вызвался «христианин» Трамп, который круче Моисея.

Эдуард Наипов,

Кострома