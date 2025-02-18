Новость для всех, кто ждет не сегодня-завтра мира, и что «править миром будем вдвоем с Америкой».

«Прогресс на переговорах России и США по экономическим вопросам возможен уже в ближайшие два-три месяца», – сообщил Кирилл Дмитриев.

Прогресс возможен. Через 2-3 месяца. Но не факт. И только по экономическим вопросам. Не военным и не территориальным. Но возможно и не возможен. И не через 2-3, а через 7-8.

Кстати, вы знаете, что такое в числе прочего «экономический прогресс»? Это когда в Россию хлынут западные компании и сметут в миг все те еле живые экономические цепочки, что мы начали здесь выстраивать? Когда мы только-только начали учиться одевать себя, кормить и обеспечивать сами?

«Прогресс» всё это сметёт?

Он ведь умеет. В 1991 году сумел, и опять сможет.

Ну а как западные компании будут без наших денег жить? Им нужны наши деньги!

А как наши мажоры будут жить без своих любимых брендов и сыров? Они ж все поизносились!

Но преподнесут нам это иначе. Нам скажут, что наша экономика просела, и у нас самолеты не летают и дроны падают. И всё это только для нашего блага.

И мы поверим.

…Надежда только на то, повторяю, что наши интересы и нашего «русского промышленника», про которого нам все уши прожужжали, будут сдавать не обвально, как в перестройку, а хотя бы порционно.

До новой беды.

Когда опять заполыхает, и ему скажут: брат! выручай! Ты же русский!

Захар Прилепин

Комментарий редакции

Тезисы:

1. По сообщению Кирилла Дмитриева, возможен прогресс на переговорах России и США по экономическим вопросам в ближайшие 2-3 месяца.

2. Речь идет только об экономических вопросах, не о военных или территориальных.

3. Автор выражает скептицизм относительно того, будет ли этот прогресс фактически достигнут в указанные сроки.

4. Автор опасается, что "экономический прогресс" может означать возвращение западных компаний, которые разрушат формирующиеся в России экономические цепочки.

5. Проводится параллель с ситуацией 1991 года, когда, по мнению автора, произошло нечто подобное.

6. Указывается на заинтересованность западных компаний в российском рынке и потребителях.

7. Автор предполагает, что возвращение западных компаний будет обосновано проблемами в российской экономике.

8. Высказывается надежда, что интересы России не будут сданы "обвально, как в перестройку", а лишь "порционно".

Вывод:

Автор критически и с недоверием относится к перспективе экономических переговоров между Россией и США. Он опасается, что возможное возвращение западных компаний негативно скажется на только начавшей развиваться российской экономической самостоятельности. Текст содержит явную тревогу о том, что интересы России могут быть принесены в жертву под видом экономического прогресса, и выражает слабую надежду на то, что этот процесс будет хотя бы постепенным, а не резким, как в период перестройки. В целом, автор занимает отчетливо патриотическую позицию с акцентом на экономический суверенитет и выражает скептицизм относительно реальных намерений западных партнеров.

Дополнительный вывод:

Нынешняя ситуация ставит перед Россией стратегический выбор экономического развития. Возобновление масштабного импорта с Запада в текущих условиях может подорвать зарождающееся внутреннее производство, которое только начало формироваться в условиях вынужденного импортозамещения.

Для долгосрочного экономического суверенитета России критически важно трансформировать модель экономики с сырьевой на высокотехнологичную с производством товаров и услуг с высокой добавленной стоимостью. Только когда внутренний производитель окрепнет и станет конкурентоспособным на международных рынках, можно будет рассматривать вопрос открытия границ для свободной торговли. Примечательно, что при достижении Россией такого уровня развития уже сам Запад может оказаться не заинтересован в открытости рынков из-за конкуренции.

Помимо западного направления, существует также вектор сотрудничества с Китаем и другими странами Азии, которые уже являются значимыми торговыми партнерами и экспортерами товаров в Россию. Однако и здесь возникает вопрос зависимости – чрезмерное насыщение рынка китайскими товарами без развития собственного производства создает другой тип уязвимости.

Оптимальной стратегией представляется выборочная защита внутреннего рынка прежде всего в стратегически важных, но недостаточно конкурентоспособных на данный момент секторах экономики (пищевая промышленность, станкостроение, машиностроение, и т.п.). Именно эти отрасли критически важны для экономической автономности страны, и без целенаправленной защиты они рискуют быть полностью вытесненными в условиях глобализации, после чего их восстановление станет практически невозможным. Такая политика позволила бы России сначала укрепить эти важнейшие сферы на внутреннем рынке, а затем постепенно повышать их конкурентоспособность для выхода на международные рынки. При этом традиционно сильные и конкурентоспособные отрасли российской экономики (нефтегазовый сектор, химическая промышленность, металлургия) способны самостоятельно завоевывать позиции на внешних рынках без избыточных защитных мер, так как уже обладают естественными конкурентными преимуществами.

Текущий геополитический кризис наглядно продемонстрировал опасность чрезмерной зависимости от импорта. Как только возникают международные конфликты и нарушаются торговые связи, отсутствие собственного производства в критически важных отраслях немедленно становится проблемой национальной безопасности. Подобная ситуация указывает на необходимость стратегического планирования экономического развития с акцентом на технологический суверенитет в ключевых секторах, без которого политический суверенитет оказывается уязвимым.