Стартап xAI, основанный американским миллиардером, главой компаний Tesla и SpaceX Илоном Маском, представил обновлённую модель чат-бота искусственного интеллекта (ИИ) Grok-3. Бизнесмен назвал эту нейросеть «самым умным ИИ на Земле».

Вычислительная мощность Grok-3 более чем в 10 раз выше, чем у его предшественника, что позволило существенно повысить точность и глубину анализа данных новой моделью. Для обучения Grok-3 был использован один из крупнейших в мире дата-центров, расположенный в Мемфисе. В нём задействованы около 200 000 графических процессоров (GPU), что позволило обрабатывать более сложные массивы данных и выполнять вычисления с беспрецедентной скоростью. Предварительное обучение завершилось в начале января.

В ходе прямой трансляции xAI сообщила, что по всем показателям в области математики, науки и кодирования Grok-3 превосходит Gemini от корпорации Google, V3 от компании DeepSeek, Claude от Anthropic и GPT-4o от OpenAI.

«Grok-3 на порядок мощнее Grok-2. Это максимально правдивый ИИ, даже если эта правда иногда расходится с политически корректной», — заявил Маск во время презентации.

Компания также представила новую интеллектуальную поисковую систему с Grok-3, назвав её DeepSearch. DeepSearch — это рассуждающий чат-бот, который демонстрирует процесс понимания запроса и то, как он планирует свой ответ. DeepSearch включает в себя опции для исследования, мозгового штурма и анализа данных. Он выполняет интеллектуальный поиск по открытым источникам в интернете и данным социальной сети X, анализируя массивы информации и формируя сжатые аналитические сводки.

Стоит отметить, что в обучающую выборку Grok-3 вошли не только общедоступные данные, но и материалы судебных дел, что потенциально расширяет возможности новой ИИ-модели в области анализа юридических документов.

Новый чат-бот ещё больше усиливает конкуренцию на рынке ИИ. В прошлом месяце китайская DeepSeek выпустила новую модель ИИ с открытым исходным кодом под названием R1, которая превзошла ведущих американских конкурентов по ряду показателей. Компания заявила, что затраты на модель были многократно меньше, чем у американских аналогов.

По материалам 3DNews, НТВ

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Компания xAI Илона Маска представила обновленную модель чат-бота Grok-3, которую Маск назвал "самым умным ИИ на Земле".

2. Вычислительная мощность Grok-3 превышает предыдущую версию более чем в 10 раз, что повысило точность и глубину анализа данных.

3. Для обучения Grok-3 использовался один из крупнейших дата-центров с примерно 200 000 GPU-процессоров, что позволило обрабатывать сложные данные на беспрецедентной скорости.

4. Согласно заявлениям xAI, Grok-3 превосходит конкурентов (Gemini, V3, Claude, GPT-4o) по всем показателям в математике, науке и кодировании.

5. Маск подчеркнул, что Grok-3 — "максимально правдивый ИИ", даже если это противоречит политкорректности.

6. Компания также представила новую поисковую систему DeepSearch на базе Grok-3, способную анализировать интернет-источники и данные из соцсети X.

7. В обучающую выборку Grok-3 вошли не только общедоступные данные, но и материалы судебных дел.

8. Выпуск Grok-3 усиливает конкуренцию на рынке ИИ, где недавно китайская компания DeepSeek также представила свою модель R1.

Вывод: Презентация Grok-3 от xAI Илона Маска знаменует новый этап в конкуренции на рынке искусственного интеллекта. Компания заявляет о превосходстве своей модели над всеми существующими аналогами благодаря существенно увеличенной вычислительной мощности и более глубокому обучению. Особенности Grok-3, включая новую поисковую систему DeepSearch и расширенную обучающую выборку с юридическими документами, демонстрируют не только технический прогресс, но и стратегию Маска по созданию ИИ, ориентированного на "правдивость" вместо политкорректности. В условиях растущей конкуренции, в том числе с появлением китайских альтернатив, xAI стремится занять лидирующую позицию на рынке генеративного искусственного интеллекта.