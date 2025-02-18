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Человек Нового Времени

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Беседа Виктора Ефимова и Александра Чукланова

➤ https://www.youtube.com/@achuklanov_I

00:00 Введение
00:47 Михаил Ковальчук и "служебный человек"
01:45 Ограниченное самосознание и управление размножением
02:44 Виктор Алексеевич о проекте "служебного человека"
04:00 Человек как творение Божье
06:50 Внутренние ресурсы человека
10:02 Управление размножением
11:14 Воспитание личности
14:08 Глобальное управление и человек
16:03 Генетические программы и инстинкты
16:59 Влияние ВОЗ на воспитание детей
18:47 Образование и суверенитет
20:37 Методологическая педагогика
22:15 Воспитание и образование
24:54 Идеологическое многообразие
27:48 Либеральная идеология
29:47 Проблемы хозяйственного механизма
30:44 Колониальное положение России
31:36 Идеология и быт
33:11 Вера и случайности
35:57 Развитие человека
38:31 Будущее человечества
40:18 Заключение

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➤ Об авторе:
Виктор Алексеевич Ефимов – государственный деятель, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор по кафедре управления и истории, публицист. Более 30 лет изучает процессы формирования мировоззрения и помогает людям справляться с проблемами при помощи правильных взглядов на жизнь.

Соцсети Виктора Ефимова:⠀
➤ Telegram https://t.me/viktorefimof
➤ ВКонтакте https://vk.com/viktorefimof

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Человек служебный: В беседе обсуждается концепция "человека служебного" — нового подвида Homo sapiens, который создаётся с ограниченным самосознанием, управляемым размножением и использованием генномодифицированных продуктов. Эта идея была поднята учёным Ковальчуком в докладе перед Советом Федерации.

2. Альтернативный путь развития: Виктор Ефимов предлагает альтернативный путь развития человечества, основанный на духовных и нравственных ценностях. Он считает, что человек создан Богом (Творцом) с определёнными качествами: свободой воли, совестью, чувством меры и способностью различать добро и зло.

3. Критика современного общества: Ефимов критикует современное общество за утрату нравственных ориентиров, особенно в образовании и воспитании. Он подчёркивает, что образование должно быть не только информационным, но и воспитательным, чтобы формировать личность, способную к самоосознанию и управлению собой.

4. Роль России: Ефимов видит в России потенциал для предложения миру новой цивилизационной модели, основанной на духовности и нравственности. Он считает, что именно русская цивилизация может стать примером для всего человечества.

5. Критика либеральной идеологии: В беседе поднимается вопрос о государственной идеологии. Ефимов утверждает, что в России фактически существует либеральная идеология, закреплённая в Конституции, что, по его мнению, ограничивает развитие страны.

6. Воспитание и образование: Ефимов подчёркивает важность воспитания с раннего возраста, начиная с семьи. Он критикует современную систему образования за отсутствие воспитательного компонента, что, по его мнению, приводит к деградации общества.

7. Человек и его потенциал: Ефимов говорит о неисчерпаемом потенциале человека, особенно в области внутренних ресурсов организма. Он приводит примеры людей, которые живут без пищи и воды, демонстрируя, что человеческий организм способен на большее, чем принято считать.

8. Критика потребительской культуры: В беседе критикуется современная потребительская культура, которая навязывает людям ложные ценности, такие как алкоголь, табак и материальные блага. Ефимов призывает к осознанному образу жизни.

9. Роль случайности и Творца: Ефимов говорит о роли случайности в жизни человека, считая, что случай — это проявление воли Творца. Он подчёркивает, что человек должен искать счастье не во внешних благах, а внутри себя.

Вывод:

Беседа с Виктором Ефимовым поднимает важные вопросы о будущем человечества, роли России в мировом развитии и необходимости возврата к духовным и нравственным ценностям. Ефимов критикует современное общество за утрату нравственных ориентиров и предлагает альтернативный путь развития, основанный на самоосознании, воспитании и духовности. Он считает, что человек обладает огромным потенциалом, который может быть раскрыт только через осознание своей внутренней сущности и связи с Творцом. В конечном итоге, Ефимов призывает к созданию общества, где счастье будет основано не на материальных благах, а на внутренней гармонии и духовном развитии.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PMbIJh72w9E
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