Информационный портал «Царьград» в материале под заголовком «Картина как манифест», обратил внимание на странную картину, которая висит в кабинете у муфтия, который занимает сегодня не только пост заместителя председателя Духовного управления мусульман (ДУМ), но еще и ректора Московского исламского института. Это огромное полотно «Битва на Калке 1223 года».

«Внимание Мухетдинова, — пишет «Царьград», — сосредоточено исключительно на одной детали исторических событий — жестокой сцене, описанной в летописях: победившие монголы захватили русских князей в плен, связали их, уложили под деревянные настилы и устроили торжественный пир, используя тела пленников как "столы". Побеждённые князья медленно и мучительно умерли под тяжестью досок, пока их враги праздновали победу».

По версии Мухетдинова истинными основателями русского государства якобы были татаро-монголы. «По его версии, — отмечается в материале «Царьграда», — всё началось с битвы на Калке, где якобы "пассионарные" силы с Востока заложили фундамент для будущего государства, а русские просто "присоединились" к этому процессу практически случайно. Пир на русских костях — идея превосходства, которая пока не звучит открыто».

«По его мнению, именно этот эпизод — когда пришедшие с Востока "носители цивилизации" одолели и символически раздавили "русских варваров". За этим скрывается идея превосходства, которая, хоть и не всегда озвучивается открыто, всё же прослеживается в риторике русофобов из ДУМ.

Как отметила член СПЧ, главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова, Мухетдинов и раньше привлекал к себе внимание общественности псевдоисторическими заявлениями, например, о якобы происхождении России из Орды и Хазарии, теперь же представитель ДУМ наглядно показал, что его вдохновляют изображения поверженных русских.

Как выяснили журналисты, картина написана художником Акжигитовым и называется «Пир монгольских военачальников Чингисхана после победы над объединенным русско-половецким воинством 1223 года».

«Не представляю, какое отношение Мухетдинов имеет к монголам, но чувствуется, что всадники, давящие копытами лошадей, русских дружинников, его вдохновляют. И знаете что? В ДУМ ведь чуть что, сразу визжат, что критика в их адрес — посягательство на дружбу народов. Но всё ж существуют картины, которые действительно за дружбу», — указала Марина Ахмедова в своём Telegram-канале.

Например, напомнила она, картина Кустодиева «Морозный день», на которой изображен татарский дворник, вполне олицетворяет в себе именно понятие о дружбе народов. «Дворники московских дворов — татары — не раз упоминаются и в великих литературных произведениях. Известно, что в царской России они очень ценились и уважались. Во-первых, за порядочное исполнение служебных обязанностей, ведь татары — мусульмане, они не пили в отличие от русских дворников. А если пили, то сама татарская община строго наказывала их, ведь и она дорожила доверием русских. Дворники в те времена — не просто люди, которые мели двор. Они были ушами и глазами околоточных надзирателей, а также непосредственными помощниками городовых. Стоило городовому дунуть в свисток, сбегались все дворники и помогали взять преступника или остановить драку», — поведала Ахмедова. До сих пор москвичи старшего поколения прекрасно помнят рассказы бабушек и дедушек о татарских дворниках, с которыми москвичи жили душа в душу.

«Может, Мухетдинов, закопавшись в псевдоисторических трудах, пропустил мимо классические произведения, но картина Кустодиева смотрелась бы лучше в его кабинете. И чтобы вы чего не подумали, мои родители в студенчестве тоже работали дворниками», — подчеркнула член СПЧ.

Но любопытно еще и другое.

Мухетдинов плохо знает историю, хотя и обладает научными степенями, или же намеренно ее искажает. Ведь в момент победы на Калке монголо-татары еще не исповедовали ислам — они были язычниками, поклонявшимися огню, или, в крайнем случае, тенгрианами.

Среди них можно было встретить буддистов, манихеев и христиан-несторианов, но мусульман в значительном количестве не было. Более того, при завоевании Средней Азии монголы жестоко расправлялись с мусульманами — казнили их за халяльное приготовление мяса, а в 1258 году лишили жизни багдадского халифа, затаптывая его лошадьми, завернув в ковёр. Таким образом, победа монголов на Калке над русскими вовсе не может рассматриваться как победа ислама над неверными. Напротив, это победа неверных язычников над христианами. Поэтому гордость Мухетдинова, подкреплённая татарским национализмом, вызывает вопросы не только у православных, но и у истинных представителей самого ислама, отмечают комментаторы.

«Мы не должны забывать, что ордынские завоеватели были чужды нашим традициям», — заявил один из экспертов в интервью информационному порталу Avia.pro. — Изображённые на картине монголы не имеют отношения к современным татарам, а, напротив, – через несколько десятилетий они расправились с Волжской Булгарией, уничтожив значительную часть её населения, исповедовавшего ислам. Таким образом, символ Орды превращается в противоречивый элемент, который современные сепаратисты пытаются использовать для оправдания отделения Поволжья, Урала и Сибири от России».

Последние годы скандалы вокруг Дамира Мухетдинова вспыхивают постоянно. Так, 27 ноября 2017 года, выступая на конференции в Казани, как сообщило ТАСС, он выразил недоумение по поводу обязательности изучения русского языка по всей территории РФ. Он заявил, что это ему непонятно: «Почему во всей Российской Федерации обучение русскому языку должно быть обязательно? Российская Федерация — это не русское государство, она федерация. Там все языки равноправны — как у малочисленных, так и многочисленных народов».

Но такое заявление не только является вопиющим искажением истории России, но и прямым нарушением Конституции РФ, в которой прямо сказано, что именно русские являются государствообразующим народом.

А, кроме того, не лишне вспомнить, что даже в США — государстве, слепленном из разных народов, изучение английского языка в школах — обязательно.

В сентябре прошлого года исламовед Роман Силантьев попросил председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина инициировать запрет Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман. Эксперт отметил, что структуры являются наиболее криминализированными религиозными организациями страны.

В 2024 году, при обсуждении вопроса о запрете ношения никабов, Мухетдинов заявил, что доводы сторонников запрета не выдерживают критики и, что никаб якобы «на порядок более традиционен» для России, чем мини-юбки или декольте. Однако большинство российских муфтиев, напротив, поддержали идею запрета никабов.

Впрочем, если внимательно изучить биографию господина Мухетдинова, то становится понятным, откуда «уши растут». Родился он в 1977 году в Горьком, так тогда назывался Нижний Новгород. Как пишет американская Википедия, «в советское время семья была обеспеченной, поскольку родители являлись фарцовщиками и Мухетдинов, по его словам, безвыездно живя в Москве, уже в «10 лет носит цельную норковую шапку стоимостью под 250 рублей, которую себе позволяли только первые секретари ЦК или обкомов». Был личный водитель и горничная. Мухетдинов отмечал, что для того, чтобы продолжить торговую деятельность семьи, его готовили к поступлению «как минимум в МГИМО» или же «в какой-нибудь московский коммерческий институт».

Однако он сделал «выбор в пользу религии». «В конце 1990-х годов в Нижнем Новгороде и в татарских селах Нижегородской области, — отмечает Википедия, — активно занимался проведением обрядов экзорцизма, изгнанием джиннов, лечением больных людей с помощью молитв (рукйа), в чём неплохо преуспел и получил первую известность в кругах татарско-мусульманской общественности региона».

В 1995 году окончил медресе «Нур аль-Ислам» в г. Октябрьский Республики Башкортостан. А затем окончил Институт арабского языка университета «Умм аль-Кура» в г. Мекке, Саудовская Аравия.

В 2003 году окончил факультет международных отношений Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского по специальности «политология», где защитил кандидатскую диссертацию. А в 2020 года в Санкт-Петербургском государственном университете защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора теологии. И вскоре стал имам-хатыбом Нижегородской Соборной мечети. Сменив много должностей в духовных учреждениях России и даже побывав членом Общественной палаты РФ, он оказался в итоге на своем нынешнем посту заместителя руководителя ДУМ.

В 2013 году, свидетельствует та же Википедия, бывший председатель ДУМ НО муфтий У. Ю. Идрисов в интервью «Интерфакс-Религия» отозвался о Мухетдинове следующим образом: «Я искренне заблуждался относительно этого человека. Я был им опутан — его речами, обещаниями, планами. Он мне представлялся воплощением всего нового и передового. Я каюсь в том, что не увидел истинного лица за этой дымовой завесой. Теперь я начинаю понимать тех людей, которые идут за ваххабитами. Я на себе испытал, что такое технологии обработки сознания. Пока я не отошел от Мухетдинова на достаточное расстояние, я был как под гипнозом».

По данным Википедии, муфтий Чеченской Республики С. Б. Мирзаев выступил с резкой критикой Мухетдинова, причиной которой послужило заявление последнего в эфире радиостанции «Голос России» о том, у что у Р. А. Кадырова, якобы, «раздвоение личности».

Мухетдинов сделал такой вывод, отметив, что Кадыров «и бусики одел, и проводит мавлиды, и мечети строит», но при этом «он с известными персонами, поп-дивами встречается, обсуждает что-то». Поэтому Мухетдинов высказал мысль, что «в исламской голове не всегда такие вещи укладываются». В свою очередь Мирзаев заметил в интервью корреспонденту «Интерфакс-Религия», что подобные суждения говорят о том, что «голова Мухетдинова не имеет никакого отношения к исламу».

Но есть в биографии заместителя главы ДУМ еще и эпизоды, уже относящиеся к статьям Уголовного кодекса. «В 2014 году, — сообщает Википедия, — группа мусульман Нижнего Новгорода обратилась с заявлением в правоохранительные органы (полицию и областную прокуратуру) в связи с исчезновением денежных средств, собранных верующими в период с февраля 2012 по сентябрь 2013 года на восстановление Ярмарочной мечети, но не оказавшихся в кассе или на расчётном счёте Духовного управления мусульман Нижегородской области (ДУМ НО). Председатель Центральной ревизионной комиссии ДУМ НО Анвар Басыров направил председателю Совета муфтиев России муфтию Равилю Гайнутдину письмо, в котором сообщил, что сумма составляла 2,25 млн рублей, инициатором сбора был Дамир Мухетдинов, являвшийся тогда заместителем председателя ДУМ НО, а лицом, которое было ответственно за сбор денег была назначена юрист этой религиозной организации Дина Нургалеева (двоюродная сестра Мухетдинова). Согласно информации Нургалеевой, все денежные средства были помещены в сейф и в сентябре 2013 года ключи от него взял Дамир Мухетдинов, в то время обладавший всеми полномочиями на то, чтобы ими распоряжаться».

Словом, активность такого рода деятелей с сомнительной репутацией переписать историю России, есть не что иное, как провокационная попытка подорвать единство народов Российской Федерации. Попытка повторить то же самое, что уже произошло на Украине.

Пассионариям из Западной Украины, потомкам бандеровцев, при поддержке западных спецслужб удалось путем создания ложной истории Украины переформатировать сознание населения с целью отколоть ее от России. В результате такой оголтелой пропаганды, которая мало чем отличается от того, чем сегодня занимается в России муфтий Мухетдинов, врагам России удалось создать у ее границ враждебное неонацистское государство, с которым сейчас нашей стране приходится вести вооруженную борьбу.

Использование символа Орды в современном контексте это — подрывная попытка переписать историю России, замаскировать реальное прошлое под альтернативный нарратив. Не что иное, как попытка расколоть нашу страну изнутри, возбудить национальную рознь, что может обернуться, как и на Украине, опаснейшими последствиями.

Специально для «Столетия»

Андрей Соколов

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. В статье освещается конфликт вокруг муфтия Дамира Мухетдинова, заместителя председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) и ректора Московского исламского института, вызванный картиной "Битва на Калке 1223 года" в его кабинете.

2. Отмечается, что Мухетдинов продвигает альтернативную версию истории, согласно которой истинными основателями русского государства якобы были татаро-монголы.

3. Критики, в том числе член СПЧ Марина Ахмедова, обвиняют Мухетдинова в русофобии и искажении истории.

4. Приводятся аргументы, что монголо-татары во время битвы на Калке еще не исповедовали ислам, что противоречит попыткам Мухетдинова интерпретировать событие как победу ислама.

5. Упоминаются прошлые скандальные заявления Мухетдинова, включая критику обязательного изучения русского языка в РФ и его взгляды на ношение никабов.

6. Описывается биография Мухетдинова, включая его образование в Саудовской Аравии, обвинения в финансовых махинациях и конфликты с другими исламскими деятелями.

Вывод:

Статья представляет Дамира Мухетдинова как противоречивую фигуру, чья деятельность и публичные заявления, по мнению авторов, направлены на подрыв единства народов России через пересмотр и искажение истории страны. Автор проводит параллели между такой деятельностью и ситуацией на Украине, где, по его мнению, именно искажение истории привело к формированию враждебного государства. Статья носит явно критический характер в отношении Мухетдинова, обвиняя его в попытках "расколоть страну изнутри" и "возбудить национальную рознь" посредством продвижения альтернативной трактовки исторических событий.