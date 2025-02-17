Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.



▫️ Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Свердликово.



Нанесено поражение формированиям двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гончаровка, Гуево, Замостье, Заолешенка, Казачья Локня, Колмаков, Куриловка, Лебедевка, Локня, Никольский, Рубанщина и Южный. Отражены четыре контратаки противника.



▫️ Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Бондаревака, Гоголевка, 1-й Княжий, Косица, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Меловой, Николаевка, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка и Юнаковка в Сумской области.



За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены четыре танка, из них один танк «Abrams» производства США, три боевых машины пехоты, в т.ч. две БМП «Bradley» американского производства, три бронетранспортера, 15 боевых бронированных машин, 23 автомобиля, три самоходные артиллерийские установки и артиллерийское орудие, пусковая установка и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса NASAMS производства Норвегии, а также пункт управления БпЛА. Четыре военнослужащих ВСУ сдались в плен.



▫️ Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 61310 военнослужащих, 369 танков, 276 боевых машин пехоты, 222 бронетранспортера, 1901 боевую бронированную машину, 2017 автомобилей, 445 артиллерийских орудий, 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 22 пусковых установки зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 109 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, семь РЛС ПВО, 48 единиц инженерной и другой техники, из них 18 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также четырнадцать бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.



Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Минобороны России