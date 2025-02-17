Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области.

ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожен склад материальных средств.



▫️ В результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Фиголевка Харьковской области.

Нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Кондрашовка, Голубовка, Загоруйковка, Новая Кругляковка Харьковской области, Новолюбовка Луганской Народной Республики, Колодези и Ямполовка Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили свыше 190 военнослужащих, три бронетранспортера М113 производства США, семь автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании. Уничтожены два склада боеприпасов.



▫️ Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны, а также формированиям «Иностранного легиона» в районах населенных пунктов Никифоровка, Часов Яр, Червоное, Иванополье, Правдовка и Улаклы Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 180 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля и два склада боеприпасов.



▫️ Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных, егерской, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Ульяновка, Зверево, Котлино, Удачное, Успеновка, Надеждинка, Новоандреевка и Алексеевка Донецкой Народной Республики.

Противник потерял свыше 585 военнослужащих, два танка, в том числе «Leopard» производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 производства США, три пикапа и четыре орудия полевой артиллерии.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Поддубное, Константинополь, Разлив, Отрадное Донецкой Народной Республики, Темировка и Гуляйполе Запорожской области.

Потери противника составили до 160 военнослужащих, три танка, из них два танка «Leopard» производства ФРГ, два автомобиля и пять орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка «Caesar» производства Франции.



▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Малые Щербаки Запорожской области, Мыловое, Тягинка и Приднепровское Херсонской области.

ВСУ потеряли до 75 военнослужащих, пять автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.



▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам военной аэродромной и портовой инфраструктуры Украины, цехам производства, местам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 152 районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, противокорабельная ракета «Нептун» переоборудованная для поражения наземных целей, а также 177 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 102 вне зоны специальной военной операции.



▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 653 самолета, 283 вертолета, 43699 беспилотных летательных аппаратов, 594 зенитных ракетных комплекса, 21488 танков и других боевых бронированных машин, 1517 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21793 орудия полевой артиллерии и минометов, 31750 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России