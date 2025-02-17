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Переговоры Путина и Трампа пройдут в Эр-Рияде

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Трамп сообщил, что уже достаточно скоро встретится с Путиным в Саудовской Аравии.

На этой неделе там уже пройдут переговоры делегаций России и США. ЕС и Украину уведомят уже по факту переговоров. Прямые переговоры России и США пройдут в Эр-Рияде 18 февраля.Это будут первые предметные переговоры между Россией и США с начала СВО. Чуть ранее глава Госдепа после переговоров с Лавровым сообщило, что необходимо решить вопрос восстановления нормальной работы дипломатических представительств США и России, которые были фактически парализованными взаимными высылками дипломатов.

Между тем в Европе продолжается истерика. Хабек в Германии заявил, что действия Трампа являются атакой на западные ценности. Хабеку впрочем как и Шольцу недолго осталось. Выборы в Германии уже в ближайшую неделю.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9675225.html
Метки: война на украине, дипломатия, Путин, саудовская аравия, Трамп
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 1867 1555
    Valeriy Bondarik 29 мин. назад

      ,..,Privet,..,

      Пусть России и Америке – Сопутствует УДАЧА!
      * Это Нужно ДЛЯ Мира в Мире – и НЕ иначе!
      :-(и НЕ-важно,что “КТО-то” ИСТЕРИТ – iLi плача…
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      ВСЁ будет: VERI гут – если Путин и Трамп -
      Друг-другу руки Пожмут!
      :-)Это Миру Нужно – РАДИ НЕ-допущения СМУТ…
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      Путин и Трамп – Политики КОЗЫРНЫЕ!
      * а ВСЕ другие…НЕМНОЖЕЧКО НЕ–такие…
      :-)В-полит–”КОЛОДЕ” – “ВАЛЬТЫ”–простые…
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      Ну а РАЗНЫЕ “дамы” – КАК НЕАДЕКВАТные “мамы”…
      * ну и ПРОЧИЕ(“десятки-И-шестёрки”)- ПОЛИТ–”РАБочие”…
      :-)ПОД “Музыку” Козырных – “ТАНЦЕВАТЬ” ОХочие…
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      Трамп и Путин – Договор’ится сМОГУТ!
      (ЕСТЬ те,кто Им ПОМОГУТ…)
      :-(но ЕСТЬ и другие…НЕ-называемые…
      #####################################

      * ГОВОРИте=ПИШИте – “ПАРАНЖИ”=НИКi СНИМАЙте!
      (Про Культуру общения – НЕ забывайте…)

      - Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 17-2-25

      • 29989 27917
        жора шаповValeriy Bondarik 8 мин. назад

          Валера, договора к Пейсаху не будет. Там фундаментальные разногласия. Но если дядя Вова “спасует”, то всё равно какие-то договорённости будут торпедированы .
          Моё мнение.

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