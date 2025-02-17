Переговоры Путина и Трампа пройдут в Эр-Рияде
Трамп сообщил, что уже достаточно скоро встретится с Путиным в Саудовской Аравии.
На этой неделе там уже пройдут переговоры делегаций России и США. ЕС и Украину уведомят уже по факту переговоров. Прямые переговоры России и США пройдут в Эр-Рияде 18 февраля.Это будут первые предметные переговоры между Россией и США с начала СВО. Чуть ранее глава Госдепа после переговоров с Лавровым сообщило, что необходимо решить вопрос восстановления нормальной работы дипломатических представительств США и России, которые были фактически парализованными взаимными высылками дипломатов.
Между тем в Европе продолжается истерика. Хабек в Германии заявил, что действия Трампа являются атакой на западные ценности. Хабеку впрочем как и Шольцу недолго осталось. Выборы в Германии уже в ближайшую неделю.
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- Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 17-2-25
Валера, договора к Пейсаху не будет. Там фундаментальные разногласия. Но если дядя Вова “спасует”, то всё равно какие-то договорённости будут торпедированы .
Моё мнение.