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Четыре первых рекомендации выполнены…

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Американское издание The Grayzone, которое вызывает бешеную ненависть в англо-американском разведсообществе – вплоть до детских пакостей в духе редактирования статьи об этом СМИ в Википедии, опубликовало утечки о рабочей группе из США и Соединенного королевства, разработавшей предложения по террористической войне против РФ через украинских прокси. Ее цель – продлить опосредованную войну без развертывания сил НАТО на Украине или нападения альянса на РФ.

Группа была сформирована сразу после начала СВО на базе Сент-Эндрюсского университета (СЭУ) в Шотландии. В нее вошли:

  • Эндрю Орр – директор Института военной истории в Университете штата Канзас
  • Марсель Плихта – научный сотрудник исследовательского центра CGLG (Centre for Global Law and Governance) в СЭУ, восемь месяцев работал аналитиком Разведуправления минобороны США
  • Закари Калленборн – научный сотрудник вашингтонского аналитического центра CSIS (Center for Strategic and International Studies)
  • Эш Росситер – ветеран разведслужбы британской Армии
  • Марк ДеВор – руководитель рабочей группы, старший преподаватель СЭУ, научный сотрудник центра стратегических исследований британских ВМС RNSSC (Royal Navy Strategic Studies Centre)


Группа подготовила предложения в первые недели СВО и через ДеВора передавала рекомендации в Совет национальной безопасности (СНБ) США – директору отдела по вопросам России полковнику Армии США Тимоти Райту. Уже в VII.2022 Райт переходит из СНБ в британскую Армию, где до сих пор служит замначальника по исследовательским и экспериментальным работам в Управлении перспективных разработок (Army Futures).

Некоторые предложения рабочей группы СЭУ:

  • применение программируемых взрывных устройств, включая самодельные, для атак на гражданские объекты в РФ. В частности, предлагалось минировать железнодорожные пути, пассажирские поезда, системы электроснабжения и другие объекты. В рекомендациях, например, детально излагалось, как лучше всего подрывать тепловозы. Авторы призывали использовать опыт противников НАТО в Афганистане и Ираке
  • проведение психологических кампаний по распространению видеозаписей и фальшивых историй о якобы неизбирательных ударах ВС РФ, мнимых потерях среди украинского гражданского населения, натуралистичных и жестоких кадров с убитыми и пленными российскими военнослужащими, а также призывов к выступлениям против СВО. Рабочая группа рекомендовала использовать в таких операциях подходы Исламского государства*
  • организация кибератак якобы «украинских и международных хакеров-добровольцев» для прикрытия военных киберопераций НАТО против критической информационной инфраструктуры РФ
  • наращивание поставок БЛА на Украину. В частности, рекомендовалось скрытно передавать Киеву беспилотники турецкого производства, чтобы «сохранить нейтральную позицию» Анкары, а также использовать турецких операторов для их пилотирования. Кроме того, рабочая группа еще в начале СВО предложила применять FPV-дроны в качестве ударных БЛА. В качестве одного из преимуществ таких беспилотников называлось их широкое присутствие в открытой продаже, что затрудняет установление реального поставщика
  • боевая подготовка диаспоры уроженцев Украины в странах НАТО. Рабочая группа отдавала приоритет обучению работе с западными переносными зенитными, а также противотанковыми ракетными комплексами. Предполагалось, что службы военной разведки стран альянса будут отбирать молодых украинцев (предпочтительно – прошедших срочную службу на Украине) через посольства и консульства Украины на Западе или там, где есть военные базы стран НАТО
  • привлечение летчиков-наемников из стран НАТО для управления истребителями F-16, которые еще тогда предлагалось поставить Киеву. Рабочая группа рекомендовала давать действующим военным летчикам отпуск для участия в конфликте, а также привлекать экс-летчиков F-16 из гражданской авиации, также предоставляя им отпуск


Четыре первых рекомендации выполнены, пятая – частично, шестая – вероятно, в настоящее время выполняется.

@thehegemonist

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. Источник: The Grayzone опубликовало утечки о планах США и Великобритании вести скрытую войну против России через Украину. 
2. Цель: Продлить конфликт без прямого участия НАТО. 
3. Состав группы: Эксперты из США и Великобритании, включая военных аналитиков и ученых. 
4. Предложения: 
   – Террористические атаки на гражданские объекты в РФ. 
   – Психологические операции с фальшивыми новостями и видео. 
   – Кибератаки под видом "хакеров-добровольцев". 
   – Поставки БЛА, включая FPV-дроны и турецкие беспилотники. 
   – Обучение украинской диаспоры в НАТО. 
   – Привлечение наемников для управления F-16. 
5. Реализация: Большинство предложений уже выполнены или находятся в процессе. 

Вывод: 

Статья раскрывает планы рабочей группы, состоящей из экспертов США и Великобритании, направленные на ведение скрытой войны против России через украинских прокси. Основные предложения включают террористические атаки на гражданские объекты, психологические операции, кибератаки и поставки вооружений. Большинство рекомендаций уже реализованы, что свидетельствует о серьезной эскалации конфликта и использовании непрямых методов для давления на Россию. Это подчеркивает сложность и многогранность современной гибридной войны, где информационные, кибернетические и террористические методы используются наравне с традиционными военными действиями.

Источник: https://t.me/boris_rozhin/154898
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4 Комментария » Оставить комментарий
  • 13425 10501
    chu 57 мин. назад

      Есть такой момент всегда. Когда разведка доложила что разведка уже в курсе, то эти данные публикуют как дружественный шаг.
      Думаю что если Европа будет покупать в США газ то этого достаточно чтобы вернуть затраченные США деньги на войну с Россией. Россия их выплачивать не будет.
      Украину Россия отдавать США не будет. Задачи СВО должны быть сделаны до конца.
      Жажду пригласить писательницу Софию для дружественного вечера.
      /
      Марина я тебя вижу но мне уже как то не по себе. Нет у меня зависимости от Ящика и желаний уже делиться своими мыслями мало как то.

    • 5126 4446
      Андрей Попов 11 мин. назад

        Война односторонняя. У нас Нарышкин глава разведки. Видели Нарышкина?)) Он на переговоры с по поводу окончания операции поедет.

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