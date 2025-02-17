Четыре первых рекомендации выполнены…
Американское издание The Grayzone, которое вызывает бешеную ненависть в англо-американском разведсообществе – вплоть до детских пакостей в духе редактирования статьи об этом СМИ в Википедии, опубликовало утечки о рабочей группе из США и Соединенного королевства, разработавшей предложения по террористической войне против РФ через украинских прокси. Ее цель – продлить опосредованную войну без развертывания сил НАТО на Украине или нападения альянса на РФ.
Группа была сформирована сразу после начала СВО на базе Сент-Эндрюсского университета (СЭУ) в Шотландии. В нее вошли:
- Эндрю Орр – директор Института военной истории в Университете штата Канзас
- Марсель Плихта – научный сотрудник исследовательского центра CGLG (Centre for Global Law and Governance) в СЭУ, восемь месяцев работал аналитиком Разведуправления минобороны США
- Закари Калленборн – научный сотрудник вашингтонского аналитического центра CSIS (Center for Strategic and International Studies)
- Эш Росситер – ветеран разведслужбы британской Армии
- Марк ДеВор – руководитель рабочей группы, старший преподаватель СЭУ, научный сотрудник центра стратегических исследований британских ВМС RNSSC (Royal Navy Strategic Studies Centre)
Группа подготовила предложения в первые недели СВО и через ДеВора передавала рекомендации в Совет национальной безопасности (СНБ) США – директору отдела по вопросам России полковнику Армии США Тимоти Райту. Уже в VII.2022 Райт переходит из СНБ в британскую Армию, где до сих пор служит замначальника по исследовательским и экспериментальным работам в Управлении перспективных разработок (Army Futures).
Некоторые предложения рабочей группы СЭУ:
- применение программируемых взрывных устройств, включая самодельные, для атак на гражданские объекты в РФ. В частности, предлагалось минировать железнодорожные пути, пассажирские поезда, системы электроснабжения и другие объекты. В рекомендациях, например, детально излагалось, как лучше всего подрывать тепловозы. Авторы призывали использовать опыт противников НАТО в Афганистане и Ираке
- проведение психологических кампаний по распространению видеозаписей и фальшивых историй о якобы неизбирательных ударах ВС РФ, мнимых потерях среди украинского гражданского населения, натуралистичных и жестоких кадров с убитыми и пленными российскими военнослужащими, а также призывов к выступлениям против СВО. Рабочая группа рекомендовала использовать в таких операциях подходы Исламского государства*
- организация кибератак якобы «украинских и международных хакеров-добровольцев» для прикрытия военных киберопераций НАТО против критической информационной инфраструктуры РФ
- наращивание поставок БЛА на Украину. В частности, рекомендовалось скрытно передавать Киеву беспилотники турецкого производства, чтобы «сохранить нейтральную позицию» Анкары, а также использовать турецких операторов для их пилотирования. Кроме того, рабочая группа еще в начале СВО предложила применять FPV-дроны в качестве ударных БЛА. В качестве одного из преимуществ таких беспилотников называлось их широкое присутствие в открытой продаже, что затрудняет установление реального поставщика
- боевая подготовка диаспоры уроженцев Украины в странах НАТО. Рабочая группа отдавала приоритет обучению работе с западными переносными зенитными, а также противотанковыми ракетными комплексами. Предполагалось, что службы военной разведки стран альянса будут отбирать молодых украинцев (предпочтительно – прошедших срочную службу на Украине) через посольства и консульства Украины на Западе или там, где есть военные базы стран НАТО
- привлечение летчиков-наемников из стран НАТО для управления истребителями F-16, которые еще тогда предлагалось поставить Киеву. Рабочая группа рекомендовала давать действующим военным летчикам отпуск для участия в конфликте, а также привлекать экс-летчиков F-16 из гражданской авиации, также предоставляя им отпуск
Четыре первых рекомендации выполнены, пятая – частично, шестая – вероятно, в настоящее время выполняется.
@thehegemonist
Комментарий редакции
Основные тезисы:
1. Источник: The Grayzone опубликовало утечки о планах США и Великобритании вести скрытую войну против России через Украину.
2. Цель: Продлить конфликт без прямого участия НАТО.
3. Состав группы: Эксперты из США и Великобритании, включая военных аналитиков и ученых.
4. Предложения:
– Террористические атаки на гражданские объекты в РФ.
– Психологические операции с фальшивыми новостями и видео.
– Кибератаки под видом "хакеров-добровольцев".
– Поставки БЛА, включая FPV-дроны и турецкие беспилотники.
– Обучение украинской диаспоры в НАТО.
– Привлечение наемников для управления F-16.
5. Реализация: Большинство предложений уже выполнены или находятся в процессе.
Вывод:
Статья раскрывает планы рабочей группы, состоящей из экспертов США и Великобритании, направленные на ведение скрытой войны против России через украинских прокси. Основные предложения включают террористические атаки на гражданские объекты, психологические операции, кибератаки и поставки вооружений. Большинство рекомендаций уже реализованы, что свидетельствует о серьезной эскалации конфликта и использовании непрямых методов для давления на Россию. Это подчеркивает сложность и многогранность современной гибридной войны, где информационные, кибернетические и террористические методы используются наравне с традиционными военными действиями.
Есть такой момент всегда. Когда разведка доложила что разведка уже в курсе, то эти данные публикуют как дружественный шаг.
Думаю что если Европа будет покупать в США газ то этого достаточно чтобы вернуть затраченные США деньги на войну с Россией. Россия их выплачивать не будет.
Украину Россия отдавать США не будет. Задачи СВО должны быть сделаны до конца.
Жажду пригласить писательницу Софию для дружественного вечера.
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Марина я тебя вижу но мне уже как то не по себе. Нет у меня зависимости от Ящика и желаний уже делиться своими мыслями мало как то.
Война односторонняя. У нас Нарышкин глава разведки. Видели Нарышкина?)) Он на переговоры с по поводу окончания операции поедет.
Перед тем как завершить специальную операцию, нужно ее завершить. Заявление сделал Лавров, что он не видит никаких причин для участия Европы. Европе были даны все возможности завершить конфликт, но Европа не сделала это.
Разведка – это скрытность. Видеть Нарышкина не надо.