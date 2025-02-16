Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике десантно-штурмовой бригады ВСУ и бригады нацгвардии в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области.

ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля и артиллерийское орудие.



▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, танковой, штурмовой, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Загоруйковка, Богуславка, Фиголевка, Петропавловка, Кутьковка, Купянск, Моначиновка, Колодезное Харьковской области, Дробышево и Ямполовка Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили более 165 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и три орудия полевой артиллерии, в том числе два иностранного производства.



▫️ Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, пехотной, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Серебрянка, Переездное, Долгая Балка, Клебан-Бык, Константиновка, Часов Яр, Улаклы Донецкой Народной Республики и Белогоровка Луганской Народной Республики.

Потери противника составили свыше 180 военнослужащих, четыре пикапа и станция радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов и материальных средств.



▫️ Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, двух егерских, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Котлино, Красноармейск, Песчаное, Андреевка, Успеновка, Ульяновка, Зверево, Удачное и Новоалександровка Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 475 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, бронеавтомобиль «Mastiff» производства Великобритании, восемь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Разлив, Бурлацкое, Комар, Новоселка, Константинополь Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области.

Потери противника составили более 155 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, автомобиль и пять орудий полевой артиллерии.



▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменское Запорожской области, Днепровское, Понятовка, Веровка и Качкаровка Херсонской области.

ВСУ потеряли до 20 военнослужащих и пять автомобилей. Уничтожен склад военно-технического имущества.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов, объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и техники противника в 141 районе.



▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 50 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 653 самолета, 283 вертолета, 43522 беспилотных летательных аппарата, 594 зенитных ракетных комплекса, 21473 танка и других боевых бронированных машин, 1517 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21756 орудий полевой артиллерии и минометов, 31726 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России