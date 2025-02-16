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Стратегическое соглашение с Западом или же новый виток противостояния? Игорь Шишкин

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Политолог Игорь Шишкин о том возможно ли стратегическое соглашение между Россией и Западом.

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Исторический обзор стратегических соглашений России с Западом:
   – Венский конгресс (1815 г.) после Наполеоновских войн: Россия получила статус "царя царей", но реальных выгод для развития и безопасности не получила. Приобретение Польши стало "миной" под империю из-за враждебного населения и элиты.
   – Соглашение 1907 года с Великобританией: формально завершило "холодную войну" между Россией и Британией, но в 1917 году Британия нанесла удар в спину, способствуя Февральской революции и краху Российской империи.
   – Ялтинские соглашения (1945 г.): триумф советской дипломатии, закрепивший статус СССР как сверхдержавы. Однако Запад воспринимал это как поражение, так как был вынужден признать сферу влияния СССР.
   – Договорённости Брежнева и Никсона (1972-1973 гг.): попытка свернуть холодную войну и установить биполярный мир, но соглашение не было реализовано из-за внутренних противоречий в США и СССР.
   – Соглашения Горбачёва и Рейгана (конец 1980-х): СССР согласился на ликвидацию социалистической системы в обмен на интеграцию элит в западный мир, но Запад не выполнил своих обещаний, что привело к расширению НАТО на восток.

2. Современное состояние отношений России и Запада:
   – Россия не обладает той же силой, что в 1945 или 1970-х годах, хотя сохраняет стратегический ядерный паритет.
   – Запад, особенно США, заинтересован в снижении напряжённости, но не готов идти на взаимовыгодные стратегические соглашения.
   – Основная цель Запада — избежать ядерного конфликта, но не учитывать интересы России.
   – Возможны только тактические договорённости, направленные на снижение градуса противостояния, но не на стратегическое партнёрство.

3. Причины текущей ситуации:
   – Провал стратегии Запада по нанесению стратегического поражения России через Украину и санкции.
   – Осознание Западом невозможности сохранить гегемонию прежними методами.
   – Россия не готова идти на конфронтацию с Китаем, что могло бы быть выгодно США.

4. Выводы:
   – Исторически стратегические соглашения с Западом часто оказывались невыгодными для России, за исключением Ялтинских соглашений.
   – В текущих условиях стратегические договорённости с Западом маловероятны, возможны только тактические соглашения для снижения напряжённости.
   – Россия должна учитывать исторический опыт и не ожидать взаимовыгодных стратегических соглашений с Западом в ближайшем будущем.

Вывод:
Исторический опыт показывает, что стратегические соглашения России с Западом часто оказывались невыгодными для России, за исключением Ялтинских соглашений 1945 года. В текущих условиях, когда Россия не обладает той же силой, что в прошлом, а Запад не готов учитывать её интересы, возможны только тактические договорённости для снижения напряжённости. Россия должна быть осторожной и не ожидать взаимовыгодных стратегических соглашений с Западом в ближайшем будущем.

 
Источник: https://rutube.ru/video/32d9ead0d3ac37a679ad7ac25c846d9c/
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 13420 10496
    chu час назад

      Трудно было представить что основной финансер войны с русскими объявит всем, что он будет делать мир на Украине. Такой наглости больше никто и придумать не мог.
      Теперь либо Украина отдает 500 млнд за неудачную войну с русскими, либо Россия платит долги 500 млнд за войну с Россией, и за это может забирать себе Украину и восстанавливать ее хозяйство. Это мозг в трубочку заворачивается от такой наглости.

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