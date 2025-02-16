Политолог Игорь Шишкин о том возможно ли стратегическое соглашение между Россией и Западом.

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Исторический обзор стратегических соглашений России с Западом:

– Венский конгресс (1815 г.) после Наполеоновских войн: Россия получила статус "царя царей", но реальных выгод для развития и безопасности не получила. Приобретение Польши стало "миной" под империю из-за враждебного населения и элиты.

– Соглашение 1907 года с Великобританией: формально завершило "холодную войну" между Россией и Британией, но в 1917 году Британия нанесла удар в спину, способствуя Февральской революции и краху Российской империи.

– Ялтинские соглашения (1945 г.): триумф советской дипломатии, закрепивший статус СССР как сверхдержавы. Однако Запад воспринимал это как поражение, так как был вынужден признать сферу влияния СССР.

– Договорённости Брежнева и Никсона (1972-1973 гг.): попытка свернуть холодную войну и установить биполярный мир, но соглашение не было реализовано из-за внутренних противоречий в США и СССР.

– Соглашения Горбачёва и Рейгана (конец 1980-х): СССР согласился на ликвидацию социалистической системы в обмен на интеграцию элит в западный мир, но Запад не выполнил своих обещаний, что привело к расширению НАТО на восток.

2. Современное состояние отношений России и Запада:

– Россия не обладает той же силой, что в 1945 или 1970-х годах, хотя сохраняет стратегический ядерный паритет.

– Запад, особенно США, заинтересован в снижении напряжённости, но не готов идти на взаимовыгодные стратегические соглашения.

– Основная цель Запада — избежать ядерного конфликта, но не учитывать интересы России.

– Возможны только тактические договорённости, направленные на снижение градуса противостояния, но не на стратегическое партнёрство.

3. Причины текущей ситуации:

– Провал стратегии Запада по нанесению стратегического поражения России через Украину и санкции.

– Осознание Западом невозможности сохранить гегемонию прежними методами.

– Россия не готова идти на конфронтацию с Китаем, что могло бы быть выгодно США.

4. Выводы:

– Исторически стратегические соглашения с Западом часто оказывались невыгодными для России, за исключением Ялтинских соглашений.

– В текущих условиях стратегические договорённости с Западом маловероятны, возможны только тактические соглашения для снижения напряжённости.

– Россия должна учитывать исторический опыт и не ожидать взаимовыгодных стратегических соглашений с Западом в ближайшем будущем.

Вывод:

Исторический опыт показывает, что стратегические соглашения России с Западом часто оказывались невыгодными для России, за исключением Ялтинских соглашений 1945 года. В текущих условиях, когда Россия не обладает той же силой, что в прошлом, а Запад не готов учитывать её интересы, возможны только тактические договорённости для снижения напряжённости. Россия должна быть осторожной и не ожидать взаимовыгодных стратегических соглашений с Западом в ближайшем будущем.