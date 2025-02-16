Николай Лесков. Грабеж. Читает Б.Чирков

Год производства: 1976

История, о которой мы хотим вам поведать произошла не из корысти или мести, а по недоразумению и полна забавных ситуаций. А как такое произошло и, чем всё завершилось вы узнаете, послушав рассказ русского писателя Николая Лескова "Грабеж" в исполнении народного артиста СССР Бориса Чиркова.

Россия, конец XIX века. Почтенный орловский купец рассказывает о случае, приключившемся с ним в юности. В то время он, девятнадцатилетний отрок, жил вместе со своей матерью и теткой, сидел дома и, глядя в окно, ел моченые яблоки. Однажды зимой к ним приехал дядя, которому предстояло выполнить важное поручение – выбрать дьякона с хорошим голосом для церковного пения. На это мероприятие в пургу дядя и племянник отправились вместе, и…

Гл. ред литературно-драматических программ 1976

Режиссер – И. Герасимова

Оператор – Андрей Тюпкин

Актер – Борис Чирков