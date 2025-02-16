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Концерт из произведений Иоганна Штрауса (1976)

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Известный австрийский композитор, дирижер и скрипач Иоганн Штраус-мл. – признанный “король вальса”, автор многочисленных танцевальных произведений и нескольких популярных оперетт. Но мировую славу ему принесли его яркие классические вальсы. Произведения И.Штрауса исполняет Симфонический оркестр ЦТ и ВР, дирижер – Константин Иванов.

#концерт
Главная редакция музыкальных программ, 1976

#гостелерадиофонд #СимфоническаяМузыка #ИоганнШтраус

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xYxraDpJkDo
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