Известный австрийский композитор, дирижер и скрипач Иоганн Штраус-мл. – признанный “король вальса”, автор многочисленных танцевальных произведений и нескольких популярных оперетт. Но мировую славу ему принесли его яркие классические вальсы. Произведения И.Штрауса исполняет Симфонический оркестр ЦТ и ВР, дирижер – Константин Иванов.#концертГлавная редакция музыкальных программ, 1976#гостелерадиофонд #СимфоническаяМузыка #ИоганнШтраусМы в соцсетях:Яндекс. Дзен – https://zen.yandex.ru/fondTelegram – https://t.me/gosteleradiofondVK – https://vk.com/teleradiofondOK – https://ok.ru/gosteleradiofond▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://www.youtube.com/@gtrftv?sub_confirmation=1