Концерт из произведений Иоганна Штрауса (1976)
Известный австрийский композитор, дирижер и скрипач Иоганн Штраус-мл. – признанный “король вальса”, автор многочисленных танцевальных произведений и нескольких популярных оперетт. Но мировую славу ему принесли его яркие классические вальсы. Произведения И.Штрауса исполняет Симфонический оркестр ЦТ и ВР, дирижер – Константин Иванов.
#концерт
Главная редакция музыкальных программ, 1976
#гостелерадиофонд #СимфоническаяМузыка #ИоганнШтраус
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