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Живая копейка, 1985

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ЛенФильм, 1985 г.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=btL6vdWadOw
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 3396 3212
    Сан Саныч 36 мин. назад

      85-й год. Начинается “Перестройка”. Пройдёт несколько лет и сбережения на “книжках” сгорят.

      Но в 85-м люди этого ещё не знают. За 1 копейку можно купить коробок спичек, бУлка хлеба весом 1 килограмм стоит 14 копеек [исправленному верить].

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