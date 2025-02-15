Главная » Видео, История, Творчество Живая копейка, 1985 20:53 Сегодня 21 2 brahman ЛенФильм, 1985 г. Источник: https://www.youtube.com/watch?v=btL6vdWadOw Оценка информации Голосованиезагрузка... Поделиться: Записи на схожие темы Сказка о Копейке Слово Живое.ВсеЯСветная Грамота. Жив ли русский медведь? Гиви: Моторола жив, более 20 единиц техники ВСУ уничтожено в аэропорту (видео)
85-й год. Начинается “Перестройка”. Пройдёт несколько лет и сбережения на “книжках” сгорят.
Но в 85-м люди этого ещё не знают. За 1 копейку можно купить коробок спичек, бУлка хлеба весом 1 килограмм стоит 14 копеек [исправленному верить].
Сан Саныч, поправьте “бЕлку” на “бУлку” хлеба. Или это на белорусском ? :-)