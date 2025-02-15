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Земля в опасности

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Более 70% современных болезней вызваны отсутствием необходимых полезных веществ в продуктах питания из-за стремительной деградации почв. Одна только Россия ежегодно теряет полтора миллиарда тонн чернозёма, и плодородных земель на этой планете скоро может не остаться вообще. Россия пока ещё может, и просто обязана преломить ситуацию в корне и изменить её к лучшему, став лидером технологий по сохранению и возрождению плодородия почв. Подробней об этом – в беседе генерального директора АНО «Возрождение Земли» Александра Евгеньевича Усанина и президента Некоммерческого Партнерства «Национальное движение сберегающего земледелия» Людмилой Владимировной Орловой.
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Содержание видео:
6:00 – Каждый год исчезает миллион квадратных километров земли.
8:00 – Угроза планете Земля.
9:00 – Людмила Орлова о почво-сберегающем земледелии.
15:00 – Вред отвального плуга для почвы.
17:00 – Удобрения отравляют грунтовые воды.
30:00 – Нарастающее банкротство сельхозпредприятий в РФ.
34:00 – Сейчас хлеб пекут из зерна 4-5 сорта, предназначенного для животных.
43:00 – Ситуацию может изменить только лишь президент.
46:00 – Почвосберегающие технологии позволят сэкономить 320 млрд только на технике.
51:00 – Россия может продавать почво-сберегающие технологии.
52:10 – Химическое земледелие внедрил Хрущёв после смерти Сталина.
58:30 – Технологии сбережения почв не требуют серьезных затрат.
1:11:00 – Необходимость закона о сохранении почвы.
1:15:00 – Как внедрить технологии по почво-сбережению в страны БРИКС.
1:21:30 – Коровий навоз – самое лучшее средство для восстановления почвы.

Людмила Владимировна Орлова:
Президент «Национального движения сберегающего земледелия», главный редактор журнала «Ресурсосберегающее земледелие», членом — корреспондент РАЕН, членом Российского союза предпринимателей и промышленников, сопредседатель российско-германского аграрного комитета, председатель Общего собрания учредителей Фонда сельскохозяйственного обучения, руководитель компании «Евротехника GPS», член Совета директоров Ассоциации машиностроителей «Росагромаш», участник Координационного комитета Форума «Петербургский диалог», вице-президент НСБЭ.

Сайт: https://agriecomission.com/
Журнал: https://agriecomission.com/news/jurnal-resursosberegaushchee-zemledelie
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCRsG9pYu-EmbOghMx-_Eheg
Александр Евгеньевич Усанин:
Писатель, общественный деятель, социальный философ, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.
Генеральный директор АНО «Возрождение Земли»
Сайт: ВозрождениеЗемли.РФ

Целями деятельности АНО «Возрождение Земли» являются: предоставление услуг в сфере сохранения и восстановления плодородного слоя Земли, защита традиционных ценностей, содействие нравственному развитию человека.
Мы осуществляем нашу деятельность как очно: на конференциях, мероприятиях, акциях, так и онлайн, посредством проведения вебинаров, записи видео лекций, публикации просветительских материалов.
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Банковские реквизиты:
Название организации: АНО «ВОЗРОЖДЕНИЕ ЗЕМЛИ» (АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СОДЕЙСТВИЕ ВОЗРОЖДЕНИЮ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ЗЕМЛИ И НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ ЧЕЛОВЕКА")
Юридический адрес организации
127030, РОССИЯ, Г.МОСКВА, УЛ НОВОСЛОБОДСКАЯ, Д 20, П. 26/1/2,
ИНН 9707032980,
КПП 770701001,
ОГРН/ОГРНИП 1247700484228,
Расчетный счет 40703810100000742881,
Банк АО «ТБанк»,
ИНН банка 7710140679,
БИК банка 044525974,
Корреспондентский счет банка 30101810145250000974,
Юридический адрес банка
127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26
Назначение платежа: «На уставную деятельность»

Другой вариант перевода: на карту Т-Банка 2200 7013 3030 8492 (карта Автономной некоммерческой организации "Содействие возрождению плодородного слоя Земли и нравственному развитию человека") Назначение платежа: «На уставную деятельность».

Оказать помощь лично Александру Евгеньевичу Усанину: карта Т-банка 2200701720218012

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Все книги Александра Усанина доступны на сайте: https://usanin.com/books
«Альтернативный глобализационный сценарий»: книга об идеологии русского мира.

Личный сайт автора: https://usanin.com
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#органическоеземледелие #экология #Усанин

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Проблема деградации почв:
   – За последние 17 лет количество питательных веществ в продуктах питания снизилось на 78%.
   – Ежегодно на планете исчезает миллион квадратных километров плодородных земель.
   – В России ежегодно теряется миллиард тонн чернозёма.
   – Толщина чернозёма в России сократилась с 2 метров до 70 см за последние 30 лет.

2. Причины деградации почв:
   – Использование химических удобрений, которые усваиваются растениями только на 10-40%, а остальное попадает в воду, отравляя её.
   – Интенсивная механическая обработка почвы, особенно использование отвального плуга, который убивает микроорганизмы в почве.
   – Отсутствие покровных культур, которые защищают почву от эрозии и обогащают её.

3. Последствия деградации почв:
   – Снижение качества продуктов питания, что приводит к росту заболеваний, связанных с недостатком питательных веществ.
   – Увеличение использования антибиотиков и химикатов в сельском хозяйстве, что негативно влияет на здоровье людей.
   – Потеря плодородия почв, что угрожает продовольственной безопасности.

4. Решения и предложения:
   – Внедрение почвосберегающих технологий, таких как минимальная обработка почвы, покровные культуры и биологические методы.
   – Создание служб мониторинга состояния почв, которые будут оценивать состояние почв до и после аренды.
   – Разработка законодательства, обязывающего правительство и сельхозпроизводителей внедрять почвосберегающие технологии.
   – Снижение зависимости от химических удобрений и переход на органические методы земледелия.
   – Обучение фермеров новым технологиям и методам ведения сельского хозяйства.

5. Международный опыт:
   – В Бразилии и Аргентине успешно внедряются почвосберегающие технологии на миллионах гектаров.
   – В Индии правительство штата Карнатака взяло курс на переход к органическому земледелию.
   – В США фермеры используют коровий навоз для восстановления плодородия почв.

6. Роль России:
   – Россия обладает огромными ресурсами для восстановления плодородия почв, включая торф и ил.
   – Россия может стать лидером в производстве органических продуктов питания и углеродно-нейтральных технологий.
   – Необходимо создать единую программу по сохранению почв и продовольственной безопасности.

Вывод:

Деградация почв — это глобальная проблема, которая угрожает продовольственной безопасности и здоровью людей. В России ситуация особенно острая из-за интенсивного использования химических удобрений и механической обработки почвы. Однако существуют эффективные решения, такие как почвосберегающие технологии, покровные культуры и переход на органическое земледелие. Для успешного внедрения этих методов необходимы законодательные инициативы, обучение фермеров и создание служб мониторинга состояния почв. Россия обладает всеми необходимыми ресурсами и знаниями, чтобы стать лидером в восстановлении плодородия почв и производстве экологически чистых продуктов питания.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=alZG6NNCjkU
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