Более 70% современных болезней вызваны отсутствием необходимых полезных веществ в продуктах питания из-за стремительной деградации почв. Одна только Россия ежегодно теряет полтора миллиарда тонн чернозёма, и плодородных земель на этой планете скоро может не остаться вообще. Россия пока ещё может, и просто обязана преломить ситуацию в корне и изменить её к лучшему, став лидером технологий по сохранению и возрождению плодородия почв. Подробней об этом – в беседе генерального директора АНО «Возрождение Земли» Александра Евгеньевича Усанина и президента Некоммерческого Партнерства «Национальное движение сберегающего земледелия» Людмилой Владимировной Орловой.12+Содержание видео:6:00 – Каждый год исчезает миллион квадратных километров земли.8:00 – Угроза планете Земля.9:00 – Людмила Орлова о почво-сберегающем земледелии.15:00 – Вред отвального плуга для почвы.17:00 – Удобрения отравляют грунтовые воды.30:00 – Нарастающее банкротство сельхозпредприятий в РФ.34:00 – Сейчас хлеб пекут из зерна 4-5 сорта, предназначенного для животных.43:00 – Ситуацию может изменить только лишь президент.46:00 – Почвосберегающие технологии позволят сэкономить 320 млрд только на технике.51:00 – Россия может продавать почво-сберегающие технологии.52:10 – Химическое земледелие внедрил Хрущёв после смерти Сталина.58:30 – Технологии сбережения почв не требуют серьезных затрат.1:11:00 – Необходимость закона о сохранении почвы.1:15:00 – Как внедрить технологии по почво-сбережению в страны БРИКС.1:21:30 – Коровий навоз – самое лучшее средство для восстановления почвы.

Людмила Владимировна Орлова:

Президент «Национального движения сберегающего земледелия», главный редактор журнала «Ресурсосберегающее земледелие», членом — корреспондент РАЕН, членом Российского союза предпринимателей и промышленников, сопредседатель российско-германского аграрного комитета, председатель Общего собрания учредителей Фонда сельскохозяйственного обучения, руководитель компании «Евротехника GPS», член Совета директоров Ассоциации машиностроителей «Росагромаш», участник Координационного комитета Форума «Петербургский диалог», вице-президент НСБЭ.

Сайт: https://agriecomission.com/

Журнал: https://agriecomission.com/news/jurnal-resursosberegaushchee-zemledelie

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Александр Евгеньевич Усанин:

Писатель, общественный деятель, социальный философ, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.

Генеральный директор АНО «Возрождение Земли»

Сайт: ВозрождениеЗемли.РФ

Целями деятельности АНО «Возрождение Земли» являются: предоставление услуг в сфере сохранения и восстановления плодородного слоя Земли, защита традиционных ценностей, содействие нравственному развитию человека.

Мы осуществляем нашу деятельность как очно: на конференциях, мероприятиях, акциях, так и онлайн, посредством проведения вебинаров, записи видео лекций, публикации просветительских материалов.

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Название организации: АНО «ВОЗРОЖДЕНИЕ ЗЕМЛИ» (АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СОДЕЙСТВИЕ ВОЗРОЖДЕНИЮ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ЗЕМЛИ И НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ ЧЕЛОВЕКА")

Юридический адрес организации

127030, РОССИЯ, Г.МОСКВА, УЛ НОВОСЛОБОДСКАЯ, Д 20, П. 26/1/2,

ИНН 9707032980,

КПП 770701001,

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БИК банка 044525974,

Корреспондентский счет банка 30101810145250000974,

Юридический адрес банка

127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26

Назначение платежа: «На уставную деятельность»

Другой вариант перевода: на карту Т-Банка 2200 7013 3030 8492 (карта Автономной некоммерческой организации "Содействие возрождению плодородного слоя Земли и нравственному развитию человека") Назначение платежа: «На уставную деятельность».

Оказать помощь лично Александру Евгеньевичу Усанину: карта Т-банка 2200701720218012

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«Альтернативный глобализационный сценарий»: книга об идеологии русского мира.

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#органическоеземледелие #экология #Усанин

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Проблема деградации почв:

– За последние 17 лет количество питательных веществ в продуктах питания снизилось на 78%.

– Ежегодно на планете исчезает миллион квадратных километров плодородных земель.

– В России ежегодно теряется миллиард тонн чернозёма.

– Толщина чернозёма в России сократилась с 2 метров до 70 см за последние 30 лет.

2. Причины деградации почв:

– Использование химических удобрений, которые усваиваются растениями только на 10-40%, а остальное попадает в воду, отравляя её.

– Интенсивная механическая обработка почвы, особенно использование отвального плуга, который убивает микроорганизмы в почве.

– Отсутствие покровных культур, которые защищают почву от эрозии и обогащают её.

3. Последствия деградации почв:

– Снижение качества продуктов питания, что приводит к росту заболеваний, связанных с недостатком питательных веществ.

– Увеличение использования антибиотиков и химикатов в сельском хозяйстве, что негативно влияет на здоровье людей.

– Потеря плодородия почв, что угрожает продовольственной безопасности.

4. Решения и предложения:

– Внедрение почвосберегающих технологий, таких как минимальная обработка почвы, покровные культуры и биологические методы.

– Создание служб мониторинга состояния почв, которые будут оценивать состояние почв до и после аренды.

– Разработка законодательства, обязывающего правительство и сельхозпроизводителей внедрять почвосберегающие технологии.

– Снижение зависимости от химических удобрений и переход на органические методы земледелия.

– Обучение фермеров новым технологиям и методам ведения сельского хозяйства.

5. Международный опыт:

– В Бразилии и Аргентине успешно внедряются почвосберегающие технологии на миллионах гектаров.

– В Индии правительство штата Карнатака взяло курс на переход к органическому земледелию.

– В США фермеры используют коровий навоз для восстановления плодородия почв.

6. Роль России:

– Россия обладает огромными ресурсами для восстановления плодородия почв, включая торф и ил.

– Россия может стать лидером в производстве органических продуктов питания и углеродно-нейтральных технологий.

– Необходимо создать единую программу по сохранению почв и продовольственной безопасности.

Вывод:

Деградация почв — это глобальная проблема, которая угрожает продовольственной безопасности и здоровью людей. В России ситуация особенно острая из-за интенсивного использования химических удобрений и механической обработки почвы. Однако существуют эффективные решения, такие как почвосберегающие технологии, покровные культуры и переход на органическое земледелие. Для успешного внедрения этих методов необходимы законодательные инициативы, обучение фермеров и создание служб мониторинга состояния почв. Россия обладает всеми необходимыми ресурсами и знаниями, чтобы стать лидером в восстановлении плодородия почв и производстве экологически чистых продуктов питания.