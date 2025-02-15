Земля в опасности
Более 70% современных болезней вызваны отсутствием необходимых полезных веществ в продуктах питания из-за стремительной деградации почв. Одна только Россия ежегодно теряет полтора миллиарда тонн чернозёма, и плодородных земель на этой планете скоро может не остаться вообще. Россия пока ещё может, и просто обязана преломить ситуацию в корне и изменить её к лучшему, став лидером технологий по сохранению и возрождению плодородия почв. Подробней об этом – в беседе генерального директора АНО «Возрождение Земли» Александра Евгеньевича Усанина и президента Некоммерческого Партнерства «Национальное движение сберегающего земледелия» Людмилой Владимировной Орловой.
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Содержание видео:
6:00 – Каждый год исчезает миллион квадратных километров земли.
8:00 – Угроза планете Земля.
9:00 – Людмила Орлова о почво-сберегающем земледелии.
15:00 – Вред отвального плуга для почвы.
17:00 – Удобрения отравляют грунтовые воды.
30:00 – Нарастающее банкротство сельхозпредприятий в РФ.
34:00 – Сейчас хлеб пекут из зерна 4-5 сорта, предназначенного для животных.
43:00 – Ситуацию может изменить только лишь президент.
46:00 – Почвосберегающие технологии позволят сэкономить 320 млрд только на технике.
51:00 – Россия может продавать почво-сберегающие технологии.
52:10 – Химическое земледелие внедрил Хрущёв после смерти Сталина.
58:30 – Технологии сбережения почв не требуют серьезных затрат.
1:11:00 – Необходимость закона о сохранении почвы.
1:15:00 – Как внедрить технологии по почво-сбережению в страны БРИКС.
1:21:30 – Коровий навоз – самое лучшее средство для восстановления почвы.
Людмила Владимировна Орлова:
Президент «Национального движения сберегающего земледелия», главный редактор журнала «Ресурсосберегающее земледелие», членом — корреспондент РАЕН, членом Российского союза предпринимателей и промышленников, сопредседатель российско-германского аграрного комитета, председатель Общего собрания учредителей Фонда сельскохозяйственного обучения, руководитель компании «Евротехника GPS», член Совета директоров Ассоциации машиностроителей «Росагромаш», участник Координационного комитета Форума «Петербургский диалог», вице-президент НСБЭ.
Сайт: https://agriecomission.com/
Журнал: https://agriecomission.com/news/jurnal-resursosberegaushchee-zemledelie
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Александр Евгеньевич Усанин:
Писатель, общественный деятель, социальный философ, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.
Генеральный директор АНО «Возрождение Земли»
Сайт: ВозрождениеЗемли.РФ
Целями деятельности АНО «Возрождение Земли» являются: предоставление услуг в сфере сохранения и восстановления плодородного слоя Земли, защита традиционных ценностей, содействие нравственному развитию человека.
Мы осуществляем нашу деятельность как очно: на конференциях, мероприятиях, акциях, так и онлайн, посредством проведения вебинаров, записи видео лекций, публикации просветительских материалов.
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Оказать помощь лично Александру Евгеньевичу Усанину: карта Т-банка 2200701720218012
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«Альтернативный глобализационный сценарий»: книга об идеологии русского мира.
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#органическоеземледелие #экология #Усанин
Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Проблема деградации почв:
– За последние 17 лет количество питательных веществ в продуктах питания снизилось на 78%.
– Ежегодно на планете исчезает миллион квадратных километров плодородных земель.
– В России ежегодно теряется миллиард тонн чернозёма.
– Толщина чернозёма в России сократилась с 2 метров до 70 см за последние 30 лет.
2. Причины деградации почв:
– Использование химических удобрений, которые усваиваются растениями только на 10-40%, а остальное попадает в воду, отравляя её.
– Интенсивная механическая обработка почвы, особенно использование отвального плуга, который убивает микроорганизмы в почве.
– Отсутствие покровных культур, которые защищают почву от эрозии и обогащают её.
3. Последствия деградации почв:
– Снижение качества продуктов питания, что приводит к росту заболеваний, связанных с недостатком питательных веществ.
– Увеличение использования антибиотиков и химикатов в сельском хозяйстве, что негативно влияет на здоровье людей.
– Потеря плодородия почв, что угрожает продовольственной безопасности.
4. Решения и предложения:
– Внедрение почвосберегающих технологий, таких как минимальная обработка почвы, покровные культуры и биологические методы.
– Создание служб мониторинга состояния почв, которые будут оценивать состояние почв до и после аренды.
– Разработка законодательства, обязывающего правительство и сельхозпроизводителей внедрять почвосберегающие технологии.
– Снижение зависимости от химических удобрений и переход на органические методы земледелия.
– Обучение фермеров новым технологиям и методам ведения сельского хозяйства.
5. Международный опыт:
– В Бразилии и Аргентине успешно внедряются почвосберегающие технологии на миллионах гектаров.
– В Индии правительство штата Карнатака взяло курс на переход к органическому земледелию.
– В США фермеры используют коровий навоз для восстановления плодородия почв.
6. Роль России:
– Россия обладает огромными ресурсами для восстановления плодородия почв, включая торф и ил.
– Россия может стать лидером в производстве органических продуктов питания и углеродно-нейтральных технологий.
– Необходимо создать единую программу по сохранению почв и продовольственной безопасности.
Вывод:
Деградация почв — это глобальная проблема, которая угрожает продовольственной безопасности и здоровью людей. В России ситуация особенно острая из-за интенсивного использования химических удобрений и механической обработки почвы. Однако существуют эффективные решения, такие как почвосберегающие технологии, покровные культуры и переход на органическое земледелие. Для успешного внедрения этих методов необходимы законодательные инициативы, обучение фермеров и создание служб мониторинга состояния почв. Россия обладает всеми необходимыми ресурсами и знаниями, чтобы стать лидером в восстановлении плодородия почв и производстве экологически чистых продуктов питания.