Выступление вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции. 14.02.2025г.
Речь Джей Ди Вэнса практически полностью состоит из критики и нравоучений в отношении европейских правительств.
Комментарий редакции
Основные тезисы:
1. Главная угроза для Европы исходит не извне (не от России или Китая), а изнутри – это отход от фундаментальных демократических ценностей.
2. В Европе наблюдается тенденция к ограничению свобод:
- Отмена результатов выборов в Румынии
- Цензура в СМИ в Брюсселе
- Преследование за религиозные убеждения в Швеции и Великобритании
- Ограничение свободы слова под предлогом борьбы с "дезинформацией"
3. Критика европейской миграционной политики:
- Резкий рост числа мигрантов вызывает беспокойство граждан
- Избиратели не поддерживают политику открытых дверей
- Связь миграционной политики с вопросами безопасности
4. Важность уважения воли избирателей:
- Нельзя игнорировать мнение граждан
- Демократия должна основываться на реальном учете голоса народа
- Отмена результатов выборов разрушает демократию
5. Администрация Трампа будет защищать свободу слова и право на выражение различных мнений, в отличие от администраций Байдена.
Вывод:
Выступление Вэнса представляет собой жесткую критику современного состояния демократии в Европе. Основной посыл – европейские элиты отходят от демократических принципов, ограничивая свободу слова и игнорируя волю избирателей, особенно в вопросах миграции. Вэнс представляет альтернативное видение, где настоящая демократия должна основываться на уважении к мнению граждан, даже если оно противоречит позиции правящих элит.
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…Ну что сказать – Господин Вэнс ПРАВ!
(и НЕ нада,п–уйста… “гав-гав-гав”)
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…Европа УСЛЫШАЛА Правду о себе!
(Видно ГДЕ-то Звёзды – Сошлись НА небе)
…Правда АБСОЛЮТная – в сказанных Им словах!
(И эта Правда звучит ОДИНАКОВО – на ВСЕХ “мовах”)
…ОТ сказанной Правды – ЕС воротит нос…
(а ведь ИМЕННО европа – ГЛУШИТ Правды голос)
…о РЕАЛИЯХ Европы – Вэнс Правду сказал!
и НЕТ сомнений в том,что Мир – Его Поддержал!!!
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Ну чё – ребятушки…”ПАРАНЖИ”==НИКi СНИМАЙте и…
глаголить НАЧИНАЙте,НО…себя “ОБУЗДЫВАЙте”…
:-)про Культуру общения – НЕ забывайте…
— Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 15-2-25
Привет, Валера! Хорошо сказал Вэнс. Но, по делам узнаем его.