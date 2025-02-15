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Выступление вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции. 14.02.2025г.

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Речь Джей Ди Вэнса практически полностью состоит из критики и нравоучений в отношении европейских правительств.

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. Главная угроза для Европы исходит не извне (не от России или Китая), а изнутри – это отход от фундаментальных демократических ценностей.

2. В Европе наблюдается тенденция к ограничению свобод:
- Отмена результатов выборов в Румынии
- Цензура в СМИ в Брюсселе
- Преследование за религиозные убеждения в Швеции и Великобритании
- Ограничение свободы слова под предлогом борьбы с "дезинформацией"

3. Критика европейской миграционной политики:
- Резкий рост числа мигрантов вызывает беспокойство граждан
- Избиратели не поддерживают политику открытых дверей
- Связь миграционной политики с вопросами безопасности

4. Важность уважения воли избирателей:
- Нельзя игнорировать мнение граждан
- Демократия должна основываться на реальном учете голоса народа
- Отмена результатов выборов разрушает демократию

5. Администрация Трампа будет защищать свободу слова и право на выражение различных мнений, в отличие от администраций Байдена.

Вывод:
Выступление Вэнса представляет собой жесткую критику современного состояния демократии в Европе. Основной посыл – европейские элиты отходят от демократических принципов, ограничивая свободу слова и игнорируя волю избирателей, особенно в вопросах миграции. Вэнс представляет альтернативное видение, где настоящая демократия должна основываться на уважении к мнению граждан, даже если оно противоречит позиции правящих элит. 

Источник: https://rutube.ru/video/b27deac0bea23078362b93917e865513/
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 1867 1555
    Valeriy Bondarik два часа назад

      ,,,= PrrriveTT =,,,

      …Ну что сказать – Господин Вэнс ПРАВ!
      (и НЕ нада,п–уйста… “гав-гав-гав”)
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      …Европа УСЛЫШАЛА Правду о себе!
      (Видно ГДЕ-то Звёзды – Сошлись НА небе)

      …Правда АБСОЛЮТная – в сказанных Им словах!
      (И эта Правда звучит ОДИНАКОВО – на ВСЕХ “мовах”)

      …ОТ сказанной Правды – ЕС воротит нос…
      (а ведь ИМЕННО европа – ГЛУШИТ Правды голос)

      …о РЕАЛИЯХ Европы – Вэнс Правду сказал!
      и НЕТ сомнений в том,что Мир – Его Поддержал!!!
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      Ну чё – ребятушки…”ПАРАНЖИ”==НИКi СНИМАЙте и…
      глаголить НАЧИНАЙте,НО…себя “ОБУЗДЫВАЙте”…
      :-)про Культуру общения – НЕ забывайте…

      — Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 15-2-25

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