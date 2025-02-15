Сделано в Китае 2025



В 2015 году, Си Цзиньпин объявил о инициативе под названием «Сделано в Китае 2025», призванной за 10 лет вывести китайскую промышленность на самообеспечение, как минимум в стратегических секторах. В многочисленных заявлениях подчеркивалось, что мир находится на пороге новой технологической революции, и Китай сможет добиться успеха только путем инвестиций в более развитую производственную базу. Поток государственных субсидий и другой финансовой поддержки должен был помочь Китаю достичь своих целей.

Американские чиновники критиковали программу за стремление вытеснить иностранные компании, критика особенно усилилась после прихода Трампа к своему первому президентскому сроку.

К 2019 году США вынудили Пекин предоставить иностранным компаниям больше возможностей для поставок в Китай. В своем последнем пятилетнем экономическом плане, опубликованном в 2021 году, руководство Китая заявило, что мир становится все более нестабильным, и «самостоятельность» в науке и технологиях имеет первостепенное значение. Китайцы все же добились определенных успехов. В секторе электромобилей государственная поддержка выросла с $15 миллиардов в 2019 году до более чем $45 миллиардов в 2023 году. В прошлом году электромобили и гибриды составили 48% продаж в Китае, по сравнению с 41% годом ранее. Большинство этих электромобилей были произведены китайскими брендами, такими как BYD и Geely. BYD недавно обогнал Volkswagen, став самым продаваемым автопроизводителем в Китае.

Государственные инвестиции превратили китайские компании в мировых лидеров судостроения, куда правительство вложило около $132. Китайцы стали, контролировать более половины мирового производства тоннажа коммерческих судов, по сравнению с 5% в 1999 году. В течение многих лет Китай был импортером химической продукции, особенно с Ближнего Востока, из Европы и США. Однако с 2021 года этот дефицит превратился в профицит. В 2024 году Китай зафиксировал профицит экспорта химической продукции в размере $34 миллиардов по сравнению с дефицитом в $40 миллиардов в 2020 году. На этом в принципе всё.

В других аспектах стремление Китая к самодостаточности продолжает сталкиваться с непреодолимыми трудностями. В аэрокосмической отрасли, созданный государственным производителем Comac авиалайнер С919 не стал конкурентом Boeing и Airbus, из-за насыщенности иностранными системами и компонентами. С919 не летает без шасси из Германии и двигателей из США и Франции. Помимо технологий, обеспеченность Китая продовольствием ограничивается нехваткой пахотных земель и пресной воды, о самодостаточности говорить не приходится. В 2024 году Китай импортировал 105 миллионов тонн сои — на 21% больше, чем в 2019 году, причем значительная часть поступала из США, а импорт мяса за тот же период вырос на 55%.

В полупроводниковой отрасли западные страны активно работают над тем, чтобы Китай не смог догнать их. Десять лет назад китайцы заявляли, что 70% потребностей Китая в чипах к 2025 году будет удовлетворяться за счет внутреннего производства. По оценкам консалтинговой компании International Business Strategies, Китай смог обеспечить только 30% потребностей. Импорт чипов, согласно данным китайской таможни, в прошлом году составил почти $400 миллиардов.

У Китая нет собственных технологий изготовления современных средств производства чипов, которые в настоящее время выпускаются в Нидерландах, Японии и США. Американские и экспортные ограничения блокируют попытки Китая приобрести их. Производство передовых чипов оказалось для Китая практически невозможным. Тем не менее, в 2023 году Huawei Technologies выпустила собственную интегральную схему, но которая все равно не составила достойную конкуренцию западным образцам.

В преддверии грядущего глобального торгового противостояния с США, китайцы выходят с бэкграундом, экономические удары по которому могут нанести китайской экономике непоправимый ущерб. Обладает ли Китай пропорционально эффективными ответными рычагами пока остаётся открытым вопросом. Очевидно, что уже в этом году американцы будут жестко бить по уязвимым местам.

@neinsider – цинк

Как показал пример DeepSeek с помощью которого Китай обвалил американский фондовый рынок почти на 1 трлн долларов, у Китая также есть инструменты для того, чтобы сделать США больно. Недооценка мобилизационных возможностей экономики Китая и ее глубинных основ, уже не раз подводила США в оценке потенциала одного из своих главных оппонентов. Китайцы прекрасно понимают, что экономическое столковноение с США неизбежно и готовятся к нему. В это плане курс на повышение самодостаточности представляется правильным и полностью оправданным. Нам про это тоже забывать не следует.



Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. В 2015 году Китай запустил программу "Сделано в Китае 2025" для достижения промышленной самодостаточности в стратегических секторах.

2. Успехи программы:

- Электромобили: рост господдержки с $15 млрд до $45 млрд (2019-2023), доля продаж выросла до 48%

- Судостроение: контроль более 50% мирового производства коммерческих судов

- Химическая промышленность: переход от дефицита к профициту ($34 млрд в 2024)

3. Проблемные области:

- Авиастроение: зависимость от иностранных комплектующих (C919)

- Продовольственная безопасность: рост импорта сои (на 21%) и мяса (на 55%)

- Полупроводники: достигнуто только 30% от планируемой самообеспеченности, сохраняется зависимость от импорта ($400 млрд)

4. Противостояние с США:

- Усиление экспортных ограничений со стороны США

- Наличие уязвимых мест в китайской экономике

- Существование у Китая ответных рычагов давления (пример DeepSeek)

Вывод:

Программа "Сделано в Китае 2025" привела к значительным успехам в ряде отраслей, особенно в производстве электромобилей, судостроении и химической промышленности. Однако в критически важных секторах (полупроводники, авиастроение, продовольствие) Китай всё ещё сильно зависит от импорта. В условиях нарастающего экономического противостояния с США эти уязвимости могут стать серьёзной проблемой, несмотря на наличие у Китая определённых рычагов влияния. Курс на повышение самодостаточности остаётся стратегически важным для Китая.