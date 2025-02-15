Есть такие парни, которым суждено войти в историю. Кадры из курского села Гирьи взорвало интернет. Тогда колонну НАТОвской бронетехники размотало подразделение "Анвар", да ещё и показали кадры уничтожения в HD качестве, чего раньше в российском сегменте интернета не наблюдалось. Если быть объективными, то не "Анвар" первым применил дроны на оптоволокне. Ещё год назад году первые экземпляры начали летать на запорожском направлении, затем я видел их применение в Харьковской области, но "выстрелили" они на курской земле.



Война сильно поменялась. Для успеха на фронте недостаточно сделать суперсовременное и сверхсекретное оружие, которое смогут произвести не более 10 экземпляров год. Для успеха на фронте гораздо важнее простота, масштабируемость и медийная поддержка изделия. "Князь Вандал Новгородский" в руках "Анвара" собрал этот паззл и теперь все хотят летать на этих дронах.



Скажем честно, что в аналоговых дронах украинцы нас превосходят. Наш противник создал крупные подразделения, которые выстроили систему и делятся опытом друг с другом. У нас же все дробится на маленькие самостоятельные коллективы, которые не могут дать такого эффекта. Оптоволоконные дроны своим появлением перевернули шахматную доску. Теперь автономный расчет и з двух человек из землянки в середине леса может поразить вражеский танк за 20 км от линии фронта. Раньше солдаты замирали в надежде на то, что аналоговый дрон их не заметит. С оптоволокном этот трюк не пройдет. "Князь Вандал Новгородский" совмещает в себе функции разведки и поражения. Теперь можно подлететь к цели по лесной тропе, осмотреть ее и принять решение по разить другой объект.



Не секрет, что украинцам в дроностроении помогают западные страны. Но на НАТОвскую педантичность мы ответили русской непредсказуемостью. Дроны на оптоволокне уже изменили реалии на поле боя и теперь путь от Сум до Суджи называется у нашего противника "дорогой смерти". И ведь они не врут, за 9 дней работы один расчет "Анвара" поразил 53 цели. Эффективность просто потрясающая. Так что подразделение "Анвар" уже вошло в историю своими многочисленными и красочными ударами оптоволоконных дронов.



Александр Харченко

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Подразделение "Анвар" прославилось применением оптоволоконных дронов против колонны техники НАТО в селе Гирьи, хотя они не были первыми, кто использовал такие дроны.

2. На современной войне важнее простота, масштабируемость и медийная поддержка оружия, чем создание единичных сверхсекретных образцов.

3. Дрон "Князь Вандал Новгородский" сочетает функции разведки и поражения целей, может действовать на расстоянии до 20 км от линии фронта.

4. В отличие от украинской стороны, где созданы крупные подразделения дронов, российские подразделения более фрагментированы.

5. За 9 дней работы один расчет "Анвара" поразил 53 цели, что демонстрирует высокую эффективность оптоволоконных дронов.

Вывод:

Появление оптоволоконных дронов существенно изменило тактику ведения боевых действий. Их главное преимущество заключается в использовании оптоволоконной связи, что делает бесполезным применение средств радиоэлектронной борьбы, глушилок и систем шумоподавления. Дополнительные преимущества – высокая точность, возможность действовать автономно малыми группами, совмещение разведывательных и ударных функций – делают их эффективным оружием. Успех подразделения "Анвар" демонстрирует, что простые в производстве и применении технологии могут давать значительное тактическое преимущество на поле боя.