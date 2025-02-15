Комментарий редакции

Тезисы лекции:

1. Иллюзия свободы выбора и независимости: Автор утверждает, что свобода выбора и независимость лидеров, таких как короли и президенты, являются иллюзией. Все события в мире происходят в результате долгой подготовки и множества мелких шагов.

2. Пример с Израилем и Хамасом: Автор приводит пример, как израильские лидеры якобы способствовали созданию и укреплению Хамаса, чтобы ослабить Организацию освобождения Палестины (ООП). Хамас, получив поддержку, стал законной властью в Газе и начал обстреливать Израиль.

3. Стратегия Израиля: Израильские премьеры не вводили войска в Газу, а вместо этого построили "Железный купол", который, по мнению автора, не справлялся с задачей защиты от ракет. После резни 7 октября 2023 года израильские войска вошли в Газу и начали разрушать её инфраструктуру.

4. Глобальный план: Автор утверждает, что ещё в 2023 году премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил план создания транспортного пути из Индии через арабские страны и Израиль в Европу. Это предполагало уничтожение Газы как города и создание на её месте крупного транспортного хаба.

5. Роль США: Президент США Дональд Трамп поддержал этот план, предоставив Израилю военную помощь, включая бульдозеры для разрушения Газы. В 2025 году Трамп объявил о создании международного торгового пути из Индии в США через Израиль, что, по мнению автора, подтверждает глобальный план.

6. Глобальные изменения: Автор подчеркивает, что глобальные планы, такие как создание транспортных путей, не меняются, несмотря на войны и смены лидеров.

Вывод:

Автор лекции пытается показать, что за кажущимися случайными событиями, такими как войны и политические решения, стоят долгосрочные глобальные планы, которые реализуются через действия лидеров и государств. Он утверждает, что свобода выбора и независимость лидеров — это иллюзия, а реальные события управляются скрытыми стратегиями, направленными на достижение глобальных целей, таких как создание новых торговых путей и перестройка геополитической карты мира. Лекция поднимает вопросы о манипуляции, скрытых мотивах и глобальных изменениях, которые происходят за кулисами мировой политики.