Главная » Видео, Невероятное в мире, Политика

Президент Системы

59 3

Комментарий редакции

Тезисы лекции:

1. Иллюзия свободы выбора и независимости: Автор утверждает, что свобода выбора и независимость лидеров, таких как короли и президенты, являются иллюзией. Все события в мире происходят в результате долгой подготовки и множества мелких шагов.

2. Пример с Израилем и Хамасом: Автор приводит пример, как израильские лидеры якобы способствовали созданию и укреплению Хамаса, чтобы ослабить Организацию освобождения Палестины (ООП). Хамас, получив поддержку, стал законной властью в Газе и начал обстреливать Израиль.

3. Стратегия Израиля: Израильские премьеры не вводили войска в Газу, а вместо этого построили "Железный купол", который, по мнению автора, не справлялся с задачей защиты от ракет. После резни 7 октября 2023 года израильские войска вошли в Газу и начали разрушать её инфраструктуру.

4. Глобальный план: Автор утверждает, что ещё в 2023 году премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил план создания транспортного пути из Индии через арабские страны и Израиль в Европу. Это предполагало уничтожение Газы как города и создание на её месте крупного транспортного хаба.

5. Роль США: Президент США Дональд Трамп поддержал этот план, предоставив Израилю военную помощь, включая бульдозеры для разрушения Газы. В 2025 году Трамп объявил о создании международного торгового пути из Индии в США через Израиль, что, по мнению автора, подтверждает глобальный план.

6. Глобальные изменения: Автор подчеркивает, что глобальные планы, такие как создание транспортных путей, не меняются, несмотря на войны и смены лидеров.

Вывод:

Автор лекции пытается показать, что за кажущимися случайными событиями, такими как войны и политические решения, стоят долгосрочные глобальные планы, которые реализуются через действия лидеров и государств. Он утверждает, что свобода выбора и независимость лидеров — это иллюзия, а реальные события управляются скрытыми стратегиями, направленными на достижение глобальных целей, таких как создание новых торговых путей и перестройка геополитической карты мира. Лекция поднимает вопросы о манипуляции, скрытых мотивах и глобальных изменениях, которые происходят за кулисами мировой политики.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3kgQbxFUybI
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Люди, стоящие у власти, - марионетки системы в ещё большей степени, чем рядовые её члены
Кого будем выбирать в Президенты и для чего?
НЕОБХОДИМОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА РОССИИ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ – КАК ЕГО ФУНДАМЕНТ И ОСНОВА ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ НОВОЙ МИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ
Выборы президента США
Юрий Львович Ларионов. НОВАЯ ФИНАНСОВАЯ И ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА НА ЗЕМЛЕ И РФ
3 Комментария » Оставить комментарий
  • 29973 27901
    жора шапов 52 мин. назад

      А выше всех сидят Контролёры. Неявно формирующие и направляющие события в зоопарке. Для баланса.

      1
      1
    • 4032 2815
      Voyager 24 мин. назад

        Верно Замечено Жора!
        Могу только Добавить что, и Контролёры Кем то,Поставлены.Дабы ЧЕТКО Следить чтобы,Положенные Правила не Нарушались Из Века в Век!
        Нудная Работа Поверь…
        Постоянно Поддерживать Зоопарк в Тонусе))) И Наблюдать как ЕДИНИЦЫ ИЗ НЕГО Выпрыгивают:-)
        Понимая Что ,Надеяться Кроме Как, На Самого Себя Не На кого!!!

      • 4032 2815
        Voyager только что

          Вот… На ЧТО ,Вы “мягко” Говоря “индивиды” Из Народа ВСЁ ВРЕМЯ Надеетесь?!
          Вы Же, РЕАЛЬНО Ничего Не В Состоянии Поменять!!!Хоть Кто Нибудь из Вас Задумывался ПОЧЕМУ?!

        Оставить комментарий

        Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

        Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
        Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

        (Обязательно)

        Быстрый переход: