О выставке художников Кукрыниксы – Михаила Куприянова, Порфирия Крылова и Николая Соколова – Плакаты, “Окна ТАСС”, политическая сатира. К 40-летию разгрома немецко-фашистских войск под Москвой”, которая проходила в Московском Доме художников.В день начала Великой Отечественной войны они создали плакат “Беспощадно разгромим и уничтожим врага!”, и через несколько дней он появился на улицах Москвы. Их сатирические плакаты и карикатуры были грозным оружием в борьбе с врагом. Своим творчеством они вдохновляли современников на свершения и передавали потомкам чувства и память своего времени.В передаче участвуют: Кукрыниксы – народные художники СССР Михаил Куприянов, Порфирий Крылов и Николай Соколов, народный художник СССР Борис Ефимов, член-корреспондент АХ СССР Дмитрий Бисти. Показаны плакаты и карикатуры Кукрыниксов предвоенного, военного времени и периода “холодной войны”.Главная редакция литературно-драматических программ, 1982#гостелерадиофонд #КукрыниксыМы в соцсетях:Яндекс. Дзен – https://zen.yandex.ru/fondTelegram – https://t.me/gosteleradiofondVK – https://vk.com/teleradiofondOK – https://ok.ru/gosteleradiofond▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://www.youtube.com/@gtrftv?sub_confirmation=1