Пираты Чёрного Моря // Александр Батов. Что делать
Экологическая катастрофа на Чёрном море у всех на слуху. Нефтью и мазутом убиты тысячи морских обитателей. Но мало кто знает, что совсем недалеко от Анапы расположен крупный нефтеналивной терминал, в резервуарах которого можно хранить 1 миллион кубометров нефти. Предприятием управляет ООО «Таманьнефтегаз», входящий в группу компаний ОТЭКО. Терминал пережил многое, от экологических протестов до атак беспилотников. А заодно стал ареной классовой борьбы.
Как хозяева нефтяных терминалов заботятся об экологии? В каких условиях работают перевозчики сжиженного газа? И можно ли, работая в нефтеналивочном цехе, обходиться без душа? Обо всём этом вы узнаете из нового выпуска "Что Делать". Александр Батов, активист движения Российский Трудовой Фронт, расскажет о том, как рабочие «Таманьнефтегаза» смогли создать профсоюз и отвоевать себе право на достойный труд.
Группа в ВК: https://vk.com/prostye_chisla
Канал в Telegram: https://t.me/primenumbers2021
Аудиоподкасты доступны по поиску «Простые числа» в Google Подкастах, Spotify, Apple Podcasts и Яндекс.Музыка
Для других приложений: https://feeds.feedburner.com/prime-numbers
Поддержать редакцию можно здесь:
Boosty: https://boosty.to/primenumbers
Карта Сбер: 4276 3801 3852 5931 (Константин К.)
Юmoney (Яндекс.Деньги): https://yoomoney.ru/to/4100111195023055
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC4Cap1xVy2waDXfzM5ka6lg/join
Patreon: https://www.patreon.com/primenumbers
Sponsr: https://sponsr.ru/primenumbers/
Комментарий редакции
Тезисы лекции:
1. Роль сырьевого экспорта в экономике России:
– Нефть и другие сырьевые ресурсы играют ключевую роль в российском ВВП.
– Экспорт нефти ассоциируется с национальной гордостью, но благосостояние граждан зависит от мировых цен на нефть и курса доллара.
2. Проблемы рабочих в нефтяной отрасли:
– Рабочие, занятые в добыче и транспортировке нефти, часто сталкиваются с низкими зарплатами и плохими условиями труда.
– Несмотря на важность их труда, они не получают достойного вознаграждения.
3. История компании "Отеко" и порта Тамань:
– Бельгийский бизнесмен Мишель Литвак разбогател в России на торговле и логистике, основав группу компаний "Отеко".
– Порт Тамань был построен для экспорта нефтепродуктов, но местные жители не получили ожидаемых выгод, а экологическая ситуация ухудшилась.
4. Борьба рабочих за свои права:
– Рабочие порта Тамань организовали профсоюз для защиты своих прав.
– Они добились улучшений в условиях труда, включая индексацию зарплат и защиту свободного времени.
– Профсоюз также боролся с незаконными изменениями в системе оплаты труда и добился судебных побед.
5. Противодействие со стороны администрации:
– Руководство компании пыталось подавить профсоюз, используя различные методы, включая угрозы и мелкие пакости.
– Несмотря на это, профсоюз продолжал бороться, используя юридические методы и общественную огласку.
6. Философия Ивана Ильина и её критика:
– Администрация пыталась внедрить "позитивную повестку", основанную на философии Ивана Ильина, которая призывает к смирению и терпению.
– Рабочие отвергли эту философию, предпочтя активную борьбу за свои права.
7. Выводы и призыв к действию:
– Лекция подчеркивает важность коллективной борьбы за свои права.
– Покорность и смирение только ухудшают положение рабочих, в то время как объединение и активная защита своих интересов могут привести к достойному будущему.
Вывод:
Лекция поднимает важные вопросы о правах рабочих в сырьевой отрасли России, особенно в контексте нефтяной промышленности. Она показывает, как коллективная борьба и организация профсоюзов могут привести к значительным улучшениям в условиях труда и защите прав работников. Однако эта борьба требует упорства, знаний и готовности противостоять давлению со стороны работодателей. Лекция призывает рабочих не мириться с несправедливостью, а активно защищать свои интересы, объединяясь с другими для достижения общих целей.