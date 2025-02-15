За что критикуют «Пророка»? Насколько исторически верно показана жизнь Пушкина? Удачны ли рэп-композиции в фильме? В пушкинские времена наказывали за дуэли? Как в фильме показано восстание декабристов? Что царь Николай I думал об Александре Пушкине? Как в кино искажены образ Дантеса и сама ситуация, приведшая к трагической дуэли?

Ответы на эти и другие вопросы в программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым.

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Комментарий редакции

Тезисы лекции:

1. Фильм "Пророк":

– Художественный фильм, сочетающий черты биографии Александра Пушкина и мюзикла.

– Главную роль исполняет Юрий Борисов.

– Фильм использует современные музыкальные и визуальные элементы, что делает его похожим на "Мулен Руж" и "Ла-Ла Ленд".

2. Музыка и стихи:

– В фильме используются как стихи Пушкина, так и оригинальные композиции, написанные специально для фильма.

– Многие оригинальные стихи, написанные для фильма, критикуются за низкое качество и отсутствие таланта.

3. Историческая достоверность:

– Фильм не стремится к точному следованию историческим фактам, а скорее создаёт псевдо-пушкинскую эпоху.

– Есть множество исторических неточностей, например, сцена с продажей страсбургского пирога на улице, что было невозможно в то время.

4. Образы персонажей:

– Василий Жуковский показан как самовлюблённый и высокомерный человек, что не соответствует его реальному образу.

– Михаил Лермонтов появляется в фильме как молодой почитатель Пушкина, что исторически оправдано, но его роль незначительна.

– Дантес изображён как невинная жертва обстоятельств, хотя в реальности он был интриганом и подлецом.

5. Сюжетные линии:

– Фильм охватывает ключевые моменты жизни Пушкина, начиная с лицея и заканчивая дуэлью с Дантесом.

– Восстание декабристов показано через призму отношений Пушкина с Иваном Пущиным, но с историческими искажениями.

6. Критика:

– Фильм критикуется за излишнюю стилизацию под современные мюзиклы, что размывает историческую драму.

– Некоторые сцены, например, дуэль Пушкина и Дантеса, показаны в комиксном стиле, что снижает драматизм.

7. Актёрская игра:

– Юрий Борисов в роли Пушкина обаятелен, но ему не хватает демонстрации величия поэта.

– Сергей Гилев в роли Бенкендорфа хорошо справляется с ролью, несмотря на комичный антураж.

8. Положительные моменты:

– Единственная удачная сцена — диалог между Пушкиным и Бенкендорфом, где Пушкин демонстрирует свою значимость как поэта.

Вывод:

Фильм "Пророк" представляет собой смелый эксперимент, сочетающий биографию Пушкина с элементами мюзикла. Однако он страдает от недостатка исторической достоверности и низкого качества оригинальных стихов. Несмотря на обаяние главного актёра, фильму не удаётся передать величие Пушкина как поэта и новатора. Некоторые сцены, особенно связанные с историческими событиями, выглядят слишком стилизованно и комично, что снижает общее впечатление. Тем не менее, фильм может быть интересен для зрителей, которые ищут современный взгляд на классическую историю.