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Чем занят просветленный йог. Парамхаса Йогананда

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Великий Мастер (автор мирового бестселлера "Автобиография йога") рассказывает о том, как правильно жить, чтобы выполнять своё предназначение и быть счастливыми.

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Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. Йог воспринимает космическую драму как сновидение Бога или кинофильм, проецируемый на экран пространства и сознания.

2. В отличие от обычного человека, который видит только материю, йог воспринимает абсолютное космическое сознание и его проявления как единую субстанцию.

3. Просветленный йог осознает, что все материальные объекты сотканы из сознания Бога, и видит всеобщее единство – Бог пребывает во всех существах, и все существа являются его проявлениями.

4. Пробужденный йог неотделим от Всевышнего в любых условиях существования и никогда не возвращается к "спячке иллюзий".

5. Йог воспринимает весь Космос как свое тело, принимая радости и печали всех существ как свои собственные. Он стремится уменьшить страдания других и помочь им обрести истинное счастье.

6. В отличие от эгоистичного обывателя, которого интересуют только собственные ощущения, сознание йога расширено до космического масштаба.

7. Даже выполняя внешнюю работу, йог внутренне пребывает в сознании Бога и остается свободным при любых телесных ощущениях.

Вывод:

Лекция описывает фундаментальное отличие в восприятии реальности между просветленным йогом и обычным человеком. Йог достигает состояния единства с космическим сознанием, где стираются границы между индивидуальным и всеобщим, материей и духом. Это приводит к глубокому состраданию ко всем существам и стремлению помочь другим достичь такого же уровня осознанности. Важно отметить, что это состояние является постоянным и не зависит от внешних обстоятельств или деятельности йога.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=wkifoZUA4ck
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