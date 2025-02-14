В сущности, надо понимать, что Байден и Трамп – это одна команда. Первый накачал Украину оружием, попутно насилуя ничтожную Европу. Второй обращается с ничтожной Европой, как с битой собакой и собирается снимать с Украины кровавые сливки, которые сбил Байден.

500 млрд + контроль + территории + что он там ещё себе захочет.

Канаду ему не отдают, Гренландию пока тоже, а в России, гляжу, такой восторг от того, что Трамп забирает Украину – ну просто неописуемый. Заходятся иные от счастья. Как же! – Трамп унижает Зеленского! – как это восхитительно, как чудно!

Вы лучше спросите себя, зачем он его унижает? Он его для нас, что ли, унижает? Он его унижает для себя! Для своих личных целей. Которых он добивается.

А если осчастливленная Россия будет сопротивляться – к нам на головы полетит с Украины много железных штук. Чтоб радовались своему счастью и не привередничали.

В 1945 году, по итогам кошмарной войны, Сталин вошел в Берлин. Хотя американцы были бы не прочь оказаться там первыми. Но русские сделали это сами.

С тех пор американцы решили подобных ошибок не повторять. Они готовятся пройти 9 мая парадом по Киеву. Пока у нас тут будут ликовать: ах, как Трамп размазал Зеленского!..

Он размажет.

И резиденцию себе устроит в Киево-Печерской Лавре.

Пройдётся, спросит: а это что такое лежит тут? Что-то вроде наших американских инопланетян, которых мы никому не показываем.

А это, скажут, богатырь Илья. Из Мурома.

Жил тут такой за 850 лет до Трампа.

О, скажет, вери гуд. Устроим аттракцион с русским ковбоем Ильёй. А то лежит без дела. Будет приносить прибыль в дом.

В Белый дом.

Захар Прилепин

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. Автор рассматривает политику Байдена и Трампа как единую стратегию: Байден усилил Украину оружием, а Трамп планирует воспользоваться результатами.

2. По мнению автора, конечная цель – получение США (через Трампа) контроля над Украиной, включая:

– Финансовые активы (500 млрд)

– Территориальный контроль

– Политическое влияние

3. Автор проводит историческую параллель с 1945 годом, когда США не смогли первыми войти в Берлин, и предполагает, что сейчас они стремятся избежать повторения такой ситуации с Киевом.

4. Статья критикует позитивное отношение некоторых россиян к унижению Зеленского Трампом, указывая, что это делается в интересах США, а не России.

Вывод:

Автор представляет критический взгляд на текущую ситуацию, предупреждая, что видимое противостояние между американскими политиками может быть частью более широкой стратегии по установлению контроля над Украиной. Статья предостерегает от поверхностного восприятия политических заявлений и указывает на риск того, что Россия может столкнуться с негативными последствиями, даже если текущая риторика некоторых западных политиков кажется выгодной для российских интересов.