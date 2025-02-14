Валютные поступления, шедшие в бюджет СССР за счет экспорта нефти и газа, в развитие этих отраслей вкладывались с каждым годом все более скудно, мы эти деньги все активнее превращали в покупку новых и новых западных, импортных товаров, от зерна до пресловутых джинсов «Монтана». Ну, или совсем коротко — проедали мы в последние годы советской власти наши углеводороды, проедали, хотя напрашивается другое слово. И эта идиотская традиция имеет место быть и сейчас — вот что обидно.

Мы рассыпали в пыль советские министерства, каждое из которых было хозяйствующим, непосредственно участвующим во всех производственных процессах ведомством.

Напомню просто названия: в 1991 году у нас имелись министерства геологии, нефтяной и газовой промышленности, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности и Газпром, пришедший на место министерства газовой промышленности. На их базе можно было создавать реальные вертикально-интегрированные компании, концерны, корпорации, которые бы интегрировали обе отрасли. Модель подобного у нас есть — корпорация Росатом, в которой объединены научные, конструкторские, геологические, машиностроительные, приборостроительные предприятия.

Результат известен — если называть вещи своими именами, на этой планете в наше время у Росатома просто нет конкурентов. А вот в газовой, в нефтяной, в угольной промышленности, в гидроэнергетике — ничего подобного, и это совершенно не радует. Самороспуск мощной научно-технической школы под девизом «на фига что-то разрабатывать самим, когда можно купить готовое» сейчас аукается нам импортозависимостью, сражаться с которой не просто от слова «совсем».

Могло руководство России хотя бы часть доходов от нефти и газа направлять на сохранение и приумножение наших собственных технологий, собственных научных, конструкторских, инженерных школ? Могло, да не сложилось, теперь мучительно восстанавливаем утраченное по собственной немудрости.

@geonrgru

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. СССР в последние годы своего существования нерационально использовал доходы от продажи углеводородов, направляя их на импорт товаров вместо развития нефтегазовой отрасли.

2. В 1991 году существовала развитая система профильных министерств (геологии, нефтяной и газовой промышленности, нефтепереработки), которые непосредственно участвовали в производственных процессах.

3. На базе этих министерств можно было создать эффективные вертикально-интегрированные компании по примеру современного Росатома, который сейчас является мировым лидером в своей отрасли.

4. Отказ от развития собственных технологий в пользу импортных решений привёл к серьёзной технологической зависимости в нефтегазовой, угольной и гидроэнергетической отраслях.

Вывод:

Статья указывает на системную проблему в российской экономике – повторение ошибок позднего СССР в виде нерационального использования доходов от продажи энергоресурсов и пренебрежения развитием собственных технологий. В отличие от успешного примера Росатома, где удалось сохранить и развить научно-технический потенциал, другие энергетические отрасли страдают от технологической зависимости, преодоление которой требует значительных усилий и ресурсов. Автор подчёркивает, что эта ситуация – результат сознательного выбора руководства страны, предпочитавшего покупать готовые решения вместо инвестирования в собственные разработки.

Дополнительный вывод:

Проблема нерационального использования ресурсов и отказа от технологического развития имеет гораздо более глубокие корни, чем может показаться из первоначального анализа. Эта тенденция начала формироваться ещё в 1960-х годах, когда руководство СССР стало делать ставку на "быстрые деньги" в ущерб долгосрочному развитию. Яркими примерами такой политики стали: резкое увеличение продаж алкоголя ради высокой маржинальности, начало масштабного экспорта углеводородов в 1970-х, а также постепенный отказ от развития собственных технологий в пользу копирования зарубежных образцов.

Особенно показательна ситуация в компьютерной отрасли, где вместо развития собственных разработок был выбран путь копирования иностранных решений. Аналогичная судьба постигла и другие амбициозные проекты, например, отказ от лунной программы. Такой подход казался экономически оправданным в краткосрочной перспективе – ведь действительно дешевле использовать готовые решения, чем разрабатывать свои. Однако в долгосрочной перспективе это привело к технологической зависимости и постепенной деградации научно-технической базы.

Таким образом, развал СССР и последующее уничтожение крупных предприятий в 1990-х стали не столько результатом неэффективности министерств или неспособности вписаться в рыночную экономику, сколько закономерным итогом длительного процесса деиндустриализации и утраты технологической самостоятельности. Современная ситуация с импортозависимостью в нефтегазовой отрасли – это прямое следствие политики, начатой ещё в советский период.

Этот исторический опыт демонстрирует, что ставка на экспорт сырья и отказ от развития собственных технологий ради краткосрочной выгоды может привести к потере технологического суверенитета и, как следствие, к ограничению экономической и политической субъектности государства. Преодоление этой тенденции требует не только значительных ресурсов, но и принципиального изменения подхода к технологическому развитию и использованию природных ресурсов.