Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.



▫️ Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Колмаков, Косица, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Никольский, Олешня, Свердликово и Суджа. Отражены две контратаки противника.



▫️ Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Викторовка, Зазулевка, Казачья Локня, Кубаткин, Локня, Мартыновка, Махновка, Меловой, Николаевка, Никольский, Олешня, Черкасское Поречное, Южный, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка и Ободы в Сумской области.



▫️ За сутки потери ВСУ составили более 290 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, два бронетранспортера, пять боевых бронированных машин, 14 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, четыре миномета, зенитный ракетный комплекс и мостоукладчик, а также три пункта управления БпЛА и склад боеприпасов.



▫️ Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 60500 военнослужащих, 363 танка, 264 боевые машины пехоты, 215 бронетранспортеров, 1872 боевые бронированные машины, 1974 автомобиля, 439 артиллерийских орудий, 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 21 пусковую установку зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 108 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, шесть РЛС ПВО, 42 единицы инженерной и другой техники, из них 18 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, три мостоукладчика, инженерную разведывательную машину, а также десять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.



Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Минобороны России