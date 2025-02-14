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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (с 8 по 14 февраля 2025 г.)

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С 8 по 14 февраля Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены 14 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского ВПК, а также объекты военно-промышленного комплекса Украины.

Кроме того, нанесено поражение складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения и подготовки операторов ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований.
 
▫️ В течение недели подразделения группировки войск «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области.

Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника тяжелой механизированной, четырех механизированных, танковой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны.

На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады нацгвардии и двух бригад теробороны.

За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили свыше 2590 военнослужащих, 18 танков, 110 боевых бронированных машин. Уничтожены 147 автомобилей, 39 орудий полевой артиллерии и четыре склада с боеприпасами.
 
▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, воздушно-десантной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны.

Противник потерял свыше 1480 военнослужащих, семь танков, 25 боевых бронированных машин, в том числе 11 иностранного производства. Уничтожены 23 автомобиля, 35 орудий полевой артиллерии, 10 станций радиоэлектронной борьбы и 21 склад боеприпасов.
 
▫️ Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение и освободили населенные пункты Орехово-Василевка и Дачное Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны.

За неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 1325 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе пять западного производства. Уничтожены три полевых склада боеприпасов.
 
▫️ Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Дзержинск, Ясеновое, Водяное Второе и Зеленое Поле Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение подразделениям шести механизированных, двух егерских, аэромобильной, мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины.

Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3730 военнослужащих, три танка, включая танк «Leopard» производства ФРГ и 26 боевых бронированных машин. Уничтожены 36 автомобилей и 26 орудий полевой артиллерии, в том числе семь западного производства.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям танковой, пяти механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны.

Противник потерял свыше 1005 военнослужащих, три танка, в том числе танк «Leopard» производства ФРГ, две боевые бронированные машины, 26 автомобилей и 33 орудия полевой артиллерии, из них 12 производства стран НАТО. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы.
 
▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны.

ВСУ потеряли свыше 440 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 40 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы и 13 складов с боеприпасами.

▫️ За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба JDAM и 28 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 11 управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган», а также 725 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
 
▫️ В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 24 украинских военнослужащих.
 
▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 653 самолета, 283 вертолета, 43342 беспилотных летательных аппарата, 594 зенитных ракетных комплекса, 21450 танков и других боевых бронированных машин, 1517 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21721 орудие полевой артиллерии и минометов, 31674 единицы специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России

Источник: https://t.me/mod_russia/48887
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