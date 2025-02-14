День "святого" Валентина ДжейДиВэнса в Мюнхене, и почему это не наш праздник. Совсем не разделяем экзальтированной радости части нашего истеблишмента по поводу контактов с США, в том числе секретных переговоров в Мюнхене, которые подло слил Трамп.



Во-первых, это никакая не любовь, это принуждение к любви с элементами угроз и экономического БДСМ. Это нетерпеливый миротворец Трамп со своими нобелевскими амбициями втянул нас в поспешные переговоры с неочевидным результатом. Это у него подгорает и часики тикают, с каждым новым днем на фронте переговорные позиции слабнут, а украинская карета превращается в тыкву, и торговать скоро будет нечем. Нам не было никакого резона спешить, и выглядит всё это как уступка. Очевидно, что Трамп делает предложения, от которых, как он считает, мы не можем отказаться.



Во-вторых, никакая это не Ялта. Ялту делали победители. А мы пока ещё полупобедители, и не довели все задачи спецоперации до конца. А потому Эр-Рияд это полуЯлта, и может стать даже Стамбулом 2.0. У нас попросту хотят украсть победу. В очередной раз.



В-третьих, соглашение с Украиной не будет иметь никакой силы. США сначала должны распутать кризис легитимности на Украине, к которому, к слову, и Трамп приложил свою руку. С кем там на Украине подписывать соглашения, если там не осталось ни одного легитимного органа власти, и даже Рада под вопросом? Военное положение продлевал нелегитимный Зеленский, а значит нет сейчас там никакого военного положения, и Рада тоже нелегитимна. Любое соглашение с нынешней украинской верхушкой будет ничтожной филькиной зелькиной грамотой, и в любой момент может быть разорвано, а значит – не будет никаких устойчивых гарантий.



В-четвертых, мы почему-то не слышим претензий в адрес США за гибель наших парней на фронте и ущерб от незаконных санкций. Почему-то США не стесняются предъявлять счёт, а мы почему стесняемся? Почему мы принимаем манипулятивную позицию со сбросом ответственности, мол это война Байдена, а не Трампа. Это война США против России, их оружием и деньгами, и за гибель наших парней американцы должны ответить по принципу преемственности власти. Или пусть Трамп провозгласит новую страну, Трампландию, например, и тогда откажется от всех обязательств США. А то как отвечать за свои поступки – так это Америка Байдена, а как получать дивиденды Америка Трампа. Не по-христиански это как-то.



Ну, и наконец. Самое тревожное, о чем мы ванговали ещё в ноябре прошлого года. «Нет ничего лучше, чем глупый враг, намерения которого понятны. Трамп – хитрый враг. Он и в объятьях задушить может. Высок риск, что и у нас во многих кабинетах сейчас снова попытаются со спущенными трусами на коленках броситься к американскому дядюшке с объятьями и криками «Мы ваши, буржуинские!». Не так много времени прошло, чтобы изжить из глубинной элиты глубинный комплекс неполноценности и карго-культ. Полагаем, что риски внутренней дестабилизации только возрастут». Сутки не прошло после переговоров, как в воздух уже взмыли снятые трусы в цветах американского флага. Проснулись все спящие, которые уже призывают всё вернуть взад. Даже как-то неловко. США перехватывают у нас консервативную повестку и уничтожают БРИКС. Не удивимся, если узнаем, что и самый известный в Telegram блогер-ястреб уже на всякий случай подыскивает себе нового райтера.



Так что мы бы пока закупорили бутылки шампанского, и отложили бы их в сторону – до нашей, а не их победы. Сделки – это их хлеб. Они цивилизация торгашей, наперсточников и аферистов, и могут нас там задавить своим богатым опытом мошенничества, попытавшись украсть нашу победу. Как известно, Россию невозможно победить на поле боя, а вот задушить в объятъях на столе переговоров – это вполне может быть, и это мы уже, к сожалению, в нашей истории проходили.

@trueolen

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Критика переговоров с США: Автор выражает скептицизм по поводу секретных переговоров в Мюнхене, считая их принуждением к сотрудничеству под угрозами и экономическим давлением. Трамп, по мнению автора, стремится к быстрым переговорам ради своих амбиций, но это невыгодно России, так как позиции Украины на фронте ослабевают.

2. Нелегитимность украинской власти: Соглашения с Украиной не будут иметь силы, так как её власть нелегитимна. Зеленский и Рада не признаются автором как законные органы власти, что делает любые договоры с ними ненадёжными.

3. Отсутствие претензий к США: Автор задаётся вопросом, почему Россия не предъявляет претензии США за гибель российских солдат и ущерб от санкций. Он считает, что США должны нести ответственность за свои действия, независимо от смены власти.

4. Риски внутренней дестабилизации: Автор опасается, что часть российской элиты может снова стремиться к сближению с США, что приведёт к внутренней нестабильности. Он также отмечает, что США пытаются перехватить консервативную повестку и ослабить БРИКС.

5. Предупреждение о переговорах: Автор призывает быть осторожными на переговорах, так как США, по его мнению, являются "цивилизацией торгашей" и могут попытаться обмануть Россию, лишив её победы.

Вывод:

Автор статьи выражает глубокое недоверие к переговорам с США и Украиной, считая их невыгодными и опасными для России. Он подчёркивает нелегитимность украинской власти, отсутствие ответственности со стороны США и риски внутренней дестабилизации в России. Автор призывает к осторожности и сосредоточению на собственной победе, а не на сделках с Западом, который, по его мнению, стремится обмануть Россию.