“Патриотизм понятие классовое”. Е.Ю.Спицын на канале Красная линия в программе “Темы дня.
Эфир на канале Красная линия 20 января 2025 г.
Комментарий редакции
Основные тезисы:
1. Власть стремится усилить патриотическое воспитание через различные инициативы, включая запуск телеканала "Патриот" и изменение воспитательной работы в школах.
2. По мнению коммунистов, подлинный патриотизм невозможен в обществе с несправедливым социальным устройством. Они считают необходим "левый поворот" для преодоления кризиса.
3. В стране происходит частичное принятие левых идей: национализация предприятий, рассмотрение закона об образовании, использование советского опыта в патриотическом воспитании.
4. Критикуется двойственность в государственной идеологии: сочетание патриотической риторики с антисоветскими заявлениями, попытки представить Колчака и Деникина как патриотов.
5. Подчеркивается, что в социально расколотом обществе разные группы населения имеют противоположные представления о национальных интересах.
Вывод:
В современной России наблюдается противоречивая ситуация в сфере патриотического воспитания. С одной стороны, власть предпринимает активные шаги по его усилению, с другой – сохраняется идеологическая неопределенность и социальное расслоение, что препятствует формированию единого понимания патриотизма. Представители КПРФ считают, что эффективное патриотическое воспитание возможно только при устранении социальной несправедливости и пересмотре отношения к советскому наследию. Текущие попытки совместить противоречивые идеологические установки в государственной политике и СМИ оцениваются как непродуктивные.
А чё, вероучение типа “христианства” не справилось ?
И потом, разглагольствования про “патриотизм” – это второе.
Должно быть смысловое определение термина. Большинством принятое и понятное.
Например, вот так видят некоторые молодые попики :
https://www.youtube.com/watch?v=IioB2YSa3CA
С 1:47 мин. Патриотизм – это грех для “православных христиан” , мальчики и девочки.
Если все будут строить “град земной”,то на что будут жить попы?)
Лох-не мамонт. На сказочных обещалках.
Увы.
Что с вами сегодня?Какой Бес в вас вселился .Что за кабацкий жаргон кукловод?Всё продолжаешь с богом бороться ?-нет удовлетворения?-вы же его прогнали из неньки? И это т твой черненький ,как и сумской и ткачев -все ваше добро безродное.
“Дело было так. 11 февраля проходило епархиальное собрание Московской митрополии. На этом собрании некий поп (не люблю это слово, но это именно поп, а не батюшка) С. Шляпин сказал, что долг священнослужителя заключается в том, чтобы «вести людей в Царствие Небесное, а не патриотизмом заниматься»
В ответ на это Святейший Патриарх Кирилл поинтресовался, не понаехал ли о. Шляпин из Западной Украины, посоветовал ему сесть и серьезно подумать обо всем том, что он “сейчас тут ляпнул”; а также напомнил, что Церковь должна быть со своим народом.”
п.с. так что кушайте свой помет,ишь привык навешивать свои грехи и чушь на других..
А пииты доморощенные продолжают Гвидона гасить,в его отсутствие..
И сколько дней вамнужно хохлы ,чтобы вы перешли к светским беседам ,успокойтесь ужо -не берут вас в сад Европы -в свой огород идите -евреев кормить нужно чистой,кошерной едой..Кто ж тебе болезный доктор виноват ,что не сподобился ты узнать ни женской ,ни божьей ,ни к Отчизне,- Любви..