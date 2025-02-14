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1899. Карелы Петрозаводского уезда на снимках Михаила Антоновича Круковского. Часть 3

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1899. Карелы Петрозаводского уезда на снимках Михаила Антоновича Круковского. Часть 1
1899. Карелы Петрозаводского уезда на снимках Михаила Антоновича Круковского. Часть 2

Близнецы
Близнецы

Село Толвуй.jpg
Село Толвуй

Ветряная мельница в с.Толвуй.jpg
Ветряная мельница в с.Толвуй

Волостной писарь в с.Толвуй.jpg
Волостной писарь в с.Толвуй

Девушки в с.Толвуй в праздничных костюмах.jpg
Девушки в с.Толвуй в праздничных костюмах

Девушки в с.Толвуй.jpg
Девушки в с.Толвуй

Наряд богатой девушки в с.Толвуй.jpg
Наряд богатой девушки в с.Толвуй

Деревянные кресты.jpg
Деревянные кресты

Изба маломощного крестьянина.jpg
Изба маломощного крестьянина

Кончезерский проток между Кончозеро и Укшозеро.jpg
Кончезерский проток между Кончозеро и Укшозеро

Озеро Кончозеро.jpg
Озеро Кончозеро

Десятский деревни Кончозеро.jpg
Десятский деревни Кончозеро

Курная изба.jpg
Курная изба

Лесник с семьей и волостной старшина.jpg
Лесник с семьей и волостной старшина

Обельный (освобождённый от податей и повинностей) крестьянин.jpg
Обельный (освобождённый от податей и повинностей) крестьянин

Портрет крестьянина.jpg
Портрет крестьянина

Устье реки Суна.jpg
Устье реки Суна

Церковь в Кондопоге.jpg
Церковь в Кондопоге
Источник: https://humus.livejournal.com/10231598.html
Метки: история, олонецкая губерния, Россия, фото, этнография
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