1899. Карелы Петрозаводского уезда на снимках Михаила Антоновича Круковского. Часть 3
1899. Карелы Петрозаводского уезда на снимках Михаила Антоновича Круковского. Часть 1
1899. Карелы Петрозаводского уезда на снимках Михаила Антоновича Круковского. Часть 2
Близнецы
Село Толвуй
Ветряная мельница в с.Толвуй
Волостной писарь в с.Толвуй
Девушки в с.Толвуй в праздничных костюмах
Девушки в с.Толвуй
Наряд богатой девушки в с.Толвуй
Деревянные кресты
Изба маломощного крестьянина
Кончезерский проток между Кончозеро и Укшозеро
Озеро Кончозеро
Десятский деревни Кончозеро
Курная изба
Лесник с семьей и волостной старшина
Обельный (освобождённый от податей и повинностей) крестьянин
Портрет крестьянина
Устье реки Суна
Церковь в Кондопоге
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