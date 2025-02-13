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Всё ещё впереди

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Безусловно, первый разговор это не то, чтобы повод для восторгов, не победа, это даже не контуры будущего мира. Это пока так, разговор равных о том, что надо бы чаще говорить, и как-то вопросы начать решать.

Однако, что важно. Это разговор о будущем через голову Европы, Украины и международных структур. Два реальных лидера взяли и пообщались. Возможно, и не договорятся в итоге. Возможно, Киеву ещё больше оружия отгрузят. Все может быть, как верно пишет коллега.

Разговор же, тем не менее, показывает вот что. Никакой изоляции России нет. Всё, это прошлое. Трамп хочет говорить с теми лидерами,  кто действительно способен что-то решать и менять. А таковых немного. Прогнозы дело неблагодарное. Я лично думаю, что все же, ещё ВСУ пойдут в последний наступ по весне, что быстро ничего не закончится. Первый разговор это лишь первые контуры следующих бесед. А вот о чем будут эти беседы играть переговоры, это важно. Илья Крамник года полтора назад умно расписал, что переговоры об устройстве или вообще существовании Украины это победа России. 

И есть главная причина, по которой все же в итоге состоялся разговор Трампа и нашего Верховного главнокомандующего.

Это русский солдат. Именно солдаты и офицеры нашей армии, три года сражались за Родину, за интересы России так, что Запад стал вынужден разговаривать с Россией. Вне зависимости от того, чем сейчас разговоры закончатся, сегодняшние корчи европейских политиков, вой раздающийся из Киева – это все, в конечном счёте, результат героизма наших бойцов. Говорят с сильными. Остальным выговаривают. Мировая политика штука безжалостная. Вот это унылое "а как же мы, а что вы без нас", от европейских политиков, тому подтверждение. Нытье чиновников НАТО, которые вчера ещё говорили, что никогда не будут говорить с Путина, а сегодня заявляют, что без него никуда, показывает, чего стоит эта псарня, которая лает то, что скажет вашингтонский кинолог.

Но повторю, ничего не кончилось. Просто представьте себе уровень озлобленности и разочарования украинских граждан и политиков. Собственно, с 2004 года говорили им, что Запад предаст, а Украину ждёт, без поддержки России, судьба весьма печальная.
На ком они будут сейчас вымещать злобу за то, что случилось ровно то, о чем их мы много лет предупреждали?

Так что время нас ждёт, как ни крути, не простое. Мы должны продолжать помогать армии, фронту, бойцам. Отбоя не было.

Если кто-то вдруг решил, что уже всё. Нет. Всё ещё впереди.

В том числе, и наша победа.

Андрей Медведев

Комментарий редакции

Тезисы статьи:
1. Первый разговор лидеров — это не победа, а начало диалога между равными сторонами, который может стать основой для будущих переговоров.
2. Разговор о будущем происходит без участия Европы, Украины и международных структур, что подчеркивает прямую коммуникацию между ключевыми игроками.
3. Отсутствие изоляции России — разговор демонстрирует, что Россия остается значимым игроком на мировой арене, с которым считаются.
4. Роль русского солдата — героизм и усилия российских военных заставили Запад начать диалог с Россией.
5. Неопределенность итогов — переговоры могут не привести к соглашению, но сам факт диалога важен.
6. Критика Запада — европейские политики и НАТО демонстрируют слабость и зависимость от Вашингтона, что подчеркивает их несамостоятельность.
7. Пессимизм в отношении Украины — украинские граждане и политики разочарованы, так как Запад, вероятно, не выполнит своих обещаний.
8. Необходимость продолжать борьбу — Россия должна продолжать поддерживать армию и фронт, так как окончательной победы ещё нет.

Вывод:
Статья подчеркивает важность первого диалога между лидерами как шага к возможным будущим переговорам, но не как окончательное решение. Автор акцентирует внимание на роли России как сильного игрока, чьи позиции укреплены благодаря героизму российских военных. Критика Запада и НАТО демонстрирует их слабость и зависимость от США. В то же время, автор выражает скепсис в отношении будущего Украины, предрекая ей сложную судьбу без поддержки России. В заключение подчеркивается, что борьба продолжается, и окончательная победа ещё впереди.

Источник: https://t.me/MedvedevVesti/19968
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